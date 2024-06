Najväčšie čistky sa dejú na envirorezorte, tvrdí nadácia. Taraba reaguje

Lucia Szabová z Klimatickej koalície potvrdila, že vláda má právo na svoje nominácie, no z envirorezortu odišli experti, ktorí tam pracovali roky. Na Slovensku je podľa nej dlhodobo problém zohnať do štátnej správy odborníkov, a to nielen v rezorte životného prostredia, aj keď tam je to veľmi citeľné. Organizácia o stanovisko požiadala aj ministerstvo životného prostredia, ktoré sa v tejto súvislosti odvolalo na zákon. „Vedúci zamestnanci boli z funkcie odvolaní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o štátnej službe,” vyjadril sa envirorezort.

Zastavme korupciu pripomenula, že zákon zmenila vláda Igora Matoviča tak, že vedúcich je možné odvolať bez udania dôvodu. Ministerstvo súčasne uviedlo, že na viaceré funkcie vypísalo výberové konania, bližšie sa však nevyjadrilo. Podľa Nadácie Zastavme korupciu však tieto výberové konania vyznievajú zvláštne. Szabová spomenula, že v množstve prípadov sú viditeľné stranícke prepojenia, ale nulová skúsenosť s manažmentom alebo oblasťou, ktorú majú riadiť. Podľa bývalého štátneho tajomníka envirorezortu Michala Kiču (Demokrati) koná Taraba v prospech lobistov a ide o bezprecedentné rodinkárstvo a dohadzovanie funkcií čisto po straníckej linke. Podľa Kiču to hraničí s korupciou. Organizácia súčasne upozornila, že nízka odbornosť manažérov môže mať negatívny a priamy finančný dopad na krajinu, a regióny môžu prísť o financie.

Taraba sa vyjadril, že z rezortu odišli ľudia, ktorí boli napojení na predošlú vládnu moc. „Otvorene hovorím, že s nimi spolupracovať neplánujem a nechcem. Každého som odvolal preto, lebo v niektorej svojej oblasti fatálne zlyhal,“ uviedol minister a pokračoval, že to, že „Tarabove čistky" ohrozujú miliardy z EÚ je nezmysel. „Tieto čistky spôsobia, že Slovensko tento rok z našej predikcie bude mať 600 miliónov eur. Minulý rok títo ‚top odborníci‘ spôsobili, že nám prepadli eurofondy za 430 miliónov eur,“ vyhlásil Taraba s tým, že ide o ľudí, ktorí cítia, že strácajú svoj vplyv na rezort. „ A budú ho strácať ešte viac. Toto sú ľudia, ktorí spôsobili, že na ministerstve životného prostredia sme našli neuhradené faktúry, kde úroky z omeškania sú vo výškach stoviek tisíc eur. Všade sme popodávali trestné oznámenia a polícia ich prijala a ďalej v nich koná,“ uzavrel Taraba.