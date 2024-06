Vláda podľa PS neznáša odborníkov. Dokazovať to majú čistky na ministerstvách i podkopávanie nezávislých inštitúcií

Súčasná vláda neznáša odborníkov. Vyhlásil to poslanec za hnutie Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš s tým, že to dokazujú čistky na ministerstvách, podkopávanie nezávislých inštitúcií, útoky na nezávislé médiá či zasahovanie do nezávislosti súdnej moci.