Pod vodou bola údajne až 7 minút. Tínedžerka, ktorá sa topila na kúpalisku, zomrela

14-ročná Laura, ktorú v sobotu ratovali záchranári a previezli ju do bratislavskej nemocnici, so štvrtok zomrela, informoval o tom web Napunk. Polícia tak vyšetrovanie nešťastnej udalosti preklasifikovala z prečinu ublíženia na zdraví na zabitie, informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Nový čas k incidentu uviedol, že dievča bolo pod hladinou až sedme minút. Až potom ju ratovali návštevníci, plavčíci i privolaní záchranári. Dievčina bola po prevoze do Bratislavy v stabilizovanom, ale vo veľmi vážnom stave. V sobotu údajne utrpela epileptický záchvat.

„Operátor tiesňovej linky 155 vyslal ambulanciu RLP a záchranársky vrtuľník k maloletej pacientke, ktorá sa topila. Po úspešnej resuscitácii bola letecky transportovaná zaintubovaná na umelej pľúcnej ventilácii do Národného ústavu detských chorôb,“ povedala Petra Klimešová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

„Vyšetrovateľ kriminálnej polície začal vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ povedala ešte v stredu Antalová. Nešťastím sa vážne zaoberá aj vedenie kúpaliska.

Podľa riaditeľa plavčíci konali okamžite

„Zatiaľ prešetrujeme presné okolnosti toho, čo sa stalo a ako. Údajných informácií máme viac a sú protichodné. Ani sám v tom nemám jasno,“ uviedol riaditeľ kúpaliska Gabriel Somogy. „Polícia bola na miesto privolaná a vypočuli viacero svedkov a účastníkov, sme súčinní pri vyšetrovaní, všetky podklady sme poskytli, aj kamerový záznam, je aj v našom záujme, aby sa to vyjasnilo. Vieme len to, že sa mladá slečna ponorila pod vodu, zdržala sa tam viac, ako je zdravé. Bola vytiahnutá a bola jej poskytnutá prvá pomoc, privolaná záchranná služba ju resuscitovala a potom sa stabilizoval krvný obeh a bola odvezená do nemocnice v Bratislave.“

Podľa riaditeľa mali na mieste činu plavčíkov, ktorí okamžite zasiahli. „Oni dobehli, riešili prípad, ale ako to presne bolo a kto čo robil, k tomu sa neviem vyjadriť. Pevne verím a prajem dievčine, aby sa jej stav stabilizoval, zlepšil a neostali jej trvalé následky, želáme jej i rodičom veľa síl a pozitívnej energie,“ uzavrel riaditeľ.