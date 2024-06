Čaputová končí: Aké boli jej kľúčové momenty? Zažila päť premiérov, bola symbolom ľudskosti a čelila veľkej nenávisti

Aké boli najvýznamnejšie momenty prezidentky a kde mohla urobiť ešte viac?

Čaputová: Môžeme ovplyvniť budúcnosť Slovenska aj Európskej únie Video Zdroj: ta3

1. Prvá žena prezidentka

Zvolenie Čaputovej ako prvej ženy v prezidentskom úrade bol pre Slovensko veľký úspech. Odborníci vtedy na Slovensko pozerali ako na modernú a pokrokovú krajinu. Závideli nám ju aj v susednej Česke republike. Mandátu sa ujala so slovami, ktoré odkazovali aj na jej kampaň. „Ponúkam odbornosť, cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť občanom, obyvateľom, Slovensku,“ uviedla.

Čítajte viac Pavel prijal v Prahe Čaputovú, bola to jej posledná zahraničná cesta. Prezradila, čo chce robiť po skončení mandátu

Nebola však úplne klasickou ženskou predstaviteľkou v „tradičnom kresťanskom“ duchu. Pár dní pred prvým kolom prezidentských volieb v marci 2019 arcibiskup Ján Orosch zaútočil na prezidentku počas omše v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. „Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za ultraliberálnu stranu za prezidentku je ťažkým hriechom,“ povedal.

Oroschovi sa nepáčilo, že Čaputová ženám nechce sťažiť prístup k interrupciám a podporuje adopcie detí, ktoré vyrastajú v detských domovoch, homosexuálnymi pármi. Okrem toho Čaputová často čelila predsudkom, ktoré sú pre časť spoločnosti riadiacej sa tradičnými patriarchálnymi normami bežné. Oveľa viac sa hodnotil jej zovňajšok, jej predchádzajúcej úspechy a jej rozhodnutia. Paradoxne sa hlasy neprajníkov ozývali najmä zo Slovenska.

2. Hlas žien a rešpekt v zahraničí

Čaputová sa stretla s väčšinou kľúčových politikov a svetových lídrov. Symbolom rešpektu v zahraničí je aj desať medzinárodných ocenení a šesť zahraničných štátnych vyznamenaní. Jej cieľom bolo posilňovať partnerstvá a spojenectvá, ale aj uznanie a rešpekt pre Slovensko vo svete. Rezonovalo aj pozvanie prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského do prezidentského paláca necelý mesiac po začiatku vojny na Ukrajine a jej neskoršia návšteva Ukrajiny, kde bola svedkom masakru v Buči.

Čítajte viac Politická (ne)kultúra, „mačovské“ strany a útoky... Po 20 rokoch nekandiduje žiadna žena. Ide Slovensko rodovo vpred?

Ukrajinský prezident sa prihovoril prostredníctvom telemostu aj poslancom parlamentu, no vtedajší členovia za hnutie Republika a ĽS NS protestne odišli zo sály. Významnou bola aj návšteva pápeža Františka vo Vatikáne. Okrem toho sa prezidentka snažila byť hlasom žien a byť ich inšpiráciou. Najmä pre tie, ktoré sa stretávajú s fyzickým či verbálnym násilím. V spolupráci s ministerstvom obrany, vedením policajného zboru a mimovládnymi organizáciami presadili intervenčné centrá pre obete domáceho násilia.

3. Zelená prezidentka

Ochrana životného prostredia a klímy patrila k prezidentkiným prioritám a bola jednou z kľúčových tém aj v jej prezidentskej kampani. Čaputová zdôrazňovala, že už nemôže ísť len o okrajovú tému. „Dopady klímy sú čoraz drastickejšie,“ hovorila. Upozorňovala aj na benefity zelenej transformácie, dosiahnutie energetického mixu, v ktorom je takmer 90 percent elektriny vyrobenej bez emisií. „Pripravili sme opatrenia, aby sme boli prvou uhlíkovo-neutrálnou verejnou inštitúciou. Menej kúrime, menej svietime, v lete menej chladíme,“ povedala na margo toho, že začať musí každý od seba. Z prezidentskej sa pomaly stávala zelená kancelária.

Staršie autá so spaľovacími motormi nahradili hybridy a elektromobily, vďaka čomu sa emisie znížili o takmer 60 percent. Palác vymenil zastarané spotrebiče a na streche Karáčoniho paláca namontoval fotovoltaické panely. Okrem toho za pôsobenia Čaputovej vysadili viac ako 12-tisíc stromov, teda zhruba šesť futbalových ihrísk lesov v rôznych častiach Slovenska. Kancelária organizovala aj tri ročníky klimatickej školy a odovzdávala ocenenie „zelená prezidentská pečať“.

4. Päť premiérov a úradnícka vláda

Prvenstvo jej bude patriť aj v počte vlád a premiérov, ktoré menovala. V čase jej nástupu do úradu bol premiérom Peter Pellegrini, ktorý vystriedal šéfa Smeru Roberta Fica. Ten po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej podal demisiu. Po voľbách v roku 2020 sa k moci dostalo hnutie OĽaNO a premiérom sa stal Igor Matovič, ktorý do vienka dostal pandémiu covidu. Vláda sa pod jeho vedením dostávala do neustálych hádok, ktorých svedkom bola aj verejnosť.

Foto: TASR, Jaroslav Novák čaput, heger Prezidentka Zuzana Čaputová a dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger si podávajú ruky počas stretnutia k aktuálnej politickej situácii v Prezidentskom paláci v Bratislave 7. mája 2023.

Po nezhodách so šéfom SaS Richardom Sulíkom a privítaní ruskej vakcíny Sputnik na košickom letisku bez vedomia jeho koaličných partnerov spory vyostrili. Nakoniec na ich čiastočné zažehnanie stačila rekonštrukcia. Marek Krajčí ako minister zdravotníctva skončil, nahradil ho Vladimír Lengvarský. Premiérom sa stal Eduard Heger a Matovič sa stal ministrom financií. Necelý rok bol pokoj. Až do júla 2022, kedy liberáli vypovedali koaličnú zmluvu kvôli prelomeniu veta prezidentky pri protiinflačnom balíčku. Nakoniec vláda v decembri 2022 padla.

Historický moment pre Čaputovú nastal pár mesiacov od pádu vlády. Heger sa ešte snažil obnoviť koalíciu na pôdoryse pôvodnej štvorkoalície, no neúspešne. V polovici mája 2023 sa preto prezidentka rozhodla vymenovať úradnícku vládu na čele s Ľudovítom Ódorom.

5. Útoky, boj s Ficom a trestné oznámenie

Čaputová sa ešte pred jej definitívnym rozhodnutím o menovaní úradníckej vlády rozhodla, že z rokovaní s lídrami vynechá šéfa Smeru Fica. Nešlo však o žiadnu osobnú averziu, rozhodla sa tak potom, čo vzhľadom na nespočetné množstvo útokov na jej osobu zo strany Fica, ale aj ostatných predstaviteľov Smeru na čele s Ľubošom Blahom, ktorý na pódiu vyzýval ľudí, aby kričali, že prezidentka je „americká k***a“.

Foto: TASR, Pavel Neubauer SR NRSR prezidentka Trestný zákon vystúpenie BAX Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas vystúpenia v pléne Národnej rady SR v súvislosti s predloženými zmenami v oblasti trestného práva 18. januára 2024 v Bratislave. V Pozadí predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Fico ju pri každej možnej príležitosti označoval za americkú agentku platenú z peňazí maďarského finančník Georga Sorosa. Prezidentku kritizovali aj poslanci Republiky a ĽS NS. Ku kritike sa neskôr pridal aj bývalý premiér Igor Matovič, ktorý o prezidentke potom, čo podala schválený rodinný balíček na Ústavný súd, povedal, že sa za ňu hanbí a že Čaputová klame. Prezidentka považovala jeho tvrdenia za manipulatívne a nepravdivé. Kritizoval ju aj za to, že si menný zoznam úradníckej vlády urobila skôr, než ho prerokovala s lídrami strán a hovoril o monarchistickom štýle vládnutia. Prekážalo mu aj to, že neocenila Jána Budaja a Milana Kňažka ako „velikánov novembra 1989“.

6. Covid a kritika

Necelý rok po nástupe prezidentky do úradu vo svete prepukla pandémia koronavírusu. Počas nej podporovala odborníkov, no pod kritiku sa dostal jej prejav počas celoplošného testovania, ktorým porušila pravidlo nemiešania sa do politických sporov. Práve nedostatok politických skúseností sa odrazil aj v niekoľkých zlých politických rozhodnutiach. Kritike podliehal aj jej príliš zmierlivý postoj pri určení dátumu predčasných volieb. Pôvodne chcela, aby sa konali ešte pred letom 2023. Viacerí odborníci, ale aj lídri strán ju kritizovali za to, že stretnutia troch ústavných činiteľov na častejšie stretnutia. Paradoxne, aj keď to mnohí chápali, vytýkali jej aj to, že sa rozhodla druhýkrát nekandidovať a odišla z boja o slušnejšie Slovensko.

Čítajte viac Prípad Gašpar: Čaputová ešte o šéfovi SIS nerozhodla, Fico už áno. Vláda našla spôsob, ako obísť prezidentku

7. Nová vláda ju obišla pri šéfovi SIS

Okrem zahraničných ciest bolo jednou z posledných vecí, v ktorých mohla zasiahnuť, okrem vetovaných zákonov, menovanie nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Vláda schválila nomináciu syna poslanca Smeru Tibora Gašpara Pavla, no prezidentka sa do rozhodnutia nehrnula. Jej argumentom bolo aj to, že keď čakala mesiace na meno, mala by mať rovnaký priestor na rozhodnutie. Koalícia však nakoniec zmenila zákon s tým, že riadiace právomoci prešli aj na námestníka, ktorý sa stal Gašpar a tak nič nebráni novému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, aby ho vymenoval.

8. Kľúčový moment po atentáte na Fica

Dôležitým momentom na sklonku jej kariéry bolo spoločné vystúpenie s jej nástupcom Petrom Pellegrinim deň po atentáte na premiéra Roberta Fica. Z dverí vyšli bok po boku a na konci ich vyhlásenia si podali ruku. „Stojíme tu spolu, lebo chceme vyslať signál porozumenia v tejto napätej situácii. Rôznosť názorov je prirodzená, aj my ich máme rôzne. Ale sme obaja ľudia, politici, ktorí máme zhodu v tom, čo je pre spoločnosť teraz najdôležitejšie. A to je potreba upokojenia situácie,“ uviedla Čaputová.

Spoločné vyhlásenie Čaputovej a Pellegriniho: Vyzvali na zmier v spoločnosti Video Zdroj: ta3

„Tento atentát si zaslúži spoločné a jednoznačné odsúdenie. Na takýto krok potom môže nadviazať zmierovanie národa a upokojenie vášní. Je to naša jediná nádej do budúcnosti – Slovensko sa dnes musí vybrať cestou pokoja a utlmenie vášní. Nesmieme na nenávisť odpovedať ďalšou nenávisťou, inak sa zlo nezastaví,“ dodal Pellegrini. Lídrov všetkých parlamentných strán pozvali k okrúhlemu stolu, no paradoxne Smer aj SNS pozvanie odmietli. Obe strany čakajú na zotavenie Fica, aj keď paradoxne atentát na neho bol dôvodom hľadania zmieru, ktorý, ako je po mesiaci od atentátu zjavne, sa v blízkej dobe nepodarí.