Inaugurácia Pellegriniho krok za krokom: Program má až do večera, pôjde aj mimo Bratislavy. Pripravte sa na obmedzenia

Do Grasalkovičovho paláca zasadne po piatich rokoch nová hlava štátu. Prezidentku Zuzanu Čaputovú vystrieda v sobotu 15. júna Peter Pellegrini po tom, čo ho na slávnostnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) inaugurujú do funkcie. Program sa začne ešte pred 12.00 a potrvá až do večera. Hoci býva rituál inaugurácie zvyčajne totožný, úvodný deň nového prezidenta bude o čosi iný. Po atentáte v Handlovej z programu vyškrtli prechádzku historickým centrom, a teda aj potriasanie rukami čakajúcich fanúšikov. Dostať sa k hlave štátu bude tentoraz podstatne ťažšie.

Výmena prezidentov nastane v sobotu. Celý program je viac-menej sústredený v centre Bratislavy až na jednu výnimku. Slávnostná schôdza sa začne krátko pred pravým poludním v reprezentačnej budove Reduty na Námestí Eugena Suchoňa, ktorá je pôsobiskom Slovenskej filharmónie.

Prezidentský sľub Pellegrini zloží do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky presne napoludnie a po ňom sa za účasti asi 450 pozvaných hostí stane oficiálne prezidentom. Ak by sľub odmietol alebo by mal k nemu výhradu, podľa ústavy by to malo za následok neplatnosť voľby prezidenta. V Redute skladali sľuby všetci jeho predchodcovia – Michal Kováč, Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič, Andrej Kiska aj Zuzana Čaputová.

Sľub prezidenta „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“

Ochranu prezidenta sprísnili

Po ukončení slávnosti sa nový prezident presunie na Hviezdoslavovo námestie pred historickú budovu Slovenského národného divadla, kde absolvuje prehliadku jednotiek Ozbrojených síl SR. Kým v roku 2019 sa Zuzana Čaputová presúvala Starým mestom pešo a osobne sa zdravila s ľuďmi a podávala im na námestí ruky, Pellegriniho inaugurácia bude bez rozsiahlejšieho osobného kontaktu.

S otázkami, ako bude posilnená bezpečnosť počas soboty, sa Pravda obrátila aj na ministerstvo vnútra, ktoré potvrdilo, že slávnostný deň bude vzhľadom na atentát prebiehať za prísnych bezpečnostných opatrení. „Metódy, spôsoby, taktika a režim poskytovania ochrany nie je možné z bezpečnostných dôvodov špecifikovať, nakoľko to patrí medzi utajované skutočnosti,“ uviedol pre Pravdu hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave si myslí, že v pozadí inaugurácie bude stále úvaha o dôsledkoch atentátu na predsedu vlády na našu spoločnosť. Pellegriniho víťazstvo vo voľbách však podľa neho akceptujú všetky strany, hoci niektoré kritizovali férovosť volebnej kampane. „Myslím, že vyjadrenie podpory novému prezidentovi by mohlo byť jedným z prejavov zmierenia medzi našou politickou elitou,“ domnieva sa politológ.

Po boku bude mať rodinu

Zuzanu Čaputovú počas inauguračného dňa sprevádzali aj jej dve dcéry Lea a Emma. Rodina nebude chýbať ani po boku Pellegriniho, ktorému len pred pár týždňami zomrel otec. Ako Pravde potvrdila jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková, v Redute s ním bude počas skladania sľubu približne 20 jeho rodinných príslušníkov, ktorí sa zúčastnia aj na neskoršej svätej omši.

Ak nerátame prítomnosť Zuzany Čaputovej, zaujímavosťou je, že z trojice najvyšších ústavných činiteľov bude Pellegrini na slávnosti v podstate sám. Ceremónie sa pravdepodobne nezúčastní ani jeho niekdajší stranícky šéf premiér Fico, ktorý je už v domácej starostlivosti v bratislavskej rezidencii. Na inaugurácii však nemal v pláne byť ani pred atentátom, keďže mal namierené na mierový summit o Ukrajine vo Švajčiarsku. Štefančík si myslí, že aj Ficov plán spred atentátu mohol byť jedným zo signálov, ako veľmi budú politici Smeru ignorovať vôľu nového prezidenta.

Foto: Ľuboš Pilc pellegrini a eva volebna noc Pellegriniho prišla podporiť aj jeho sestra Eva (vľavo).

„Podobne ako pri iniciatíve zvoleného prezidenta o okrúhly stôl politických strán. Peter Pellegrini to nebude mať jednoduché. Na jednej strane budú vládne strany počítať s jeho automatickým podpisom pod spornými zákonmi, na strane druhej budú využívať príležitosti, ako mu dať vedieť, že ním vlastne svojím spôsobom pohŕdajú,“ skonštatoval.

Absentovať bude tiež predseda parlamentu. Funkciu totiž ešte do apríla zastával Pellegrini, ktorý sa musel s výsledkami volieb vzdať nielen tohto postu, ale aj poslaneckého mandátu. Kým nebude oficiálne zvolený nový šéf NR SR, parlament vedie zastupujúci predseda Peter Žiga. Na starosti bude mať aj slávnostnú schôdzu v sobotu, po ktorej bude mať nový prezident svoj prvý príhovor.

Medzi pozvanými sú aj predstavitelia vlády, parlamentu, ale i neúspešní prezidentskí kandidáti. „Prijal som pozvanie na inauguráciu zvoleného prezidenta SR Petra Pellegriniho. Zúčastním sa na nej preto, že chcem vyjadriť rešpekt k najvyššej ústavnej funkcii a zároveň aj voči všetkým občanom SR bez ohľadu na to, koho v prezidentských voľbách volili,“ informoval Pellegriniho protikandidát Ivan Korčok.

Pellegriniho inauguračný deň si nenechá ujsť ani bývalý český prezident Miloš Zeman, ktorý mu pred voľbami vyjadril podporu, prísť by mal aj český expremiér Andrej Babiš. Zahraniční premiéri či prezidenti sa však bežne inaugurácie nezúčastňujú. Pozvánku dostalo okrem iných aj ruské veľvyslanectvo na Slovensku, hoci Ruská federácia označila Slovensko v minulosti za nepriateľský štát. Na inaugurácii by sa mal zúčastniť namiesto veľvyslanca Igora Bratčikova jeho zástupca ruský chargé d’affaires.

Pellegriniho prvý prezidentský deň bude popoludní pokračovať bohoslužbou v Katedrále svätého Martina, kde v minulosti korunovali uhorských panovníkov vrátane Márie Terézie. Posledným kráľom, ktorému tam nasadili na hlavu korunu svätého Štefana, bol Ferdinand V. Bohoslužba nesie názov Te deum, čo znamená Teba, Bože, chválime. Podobne ako pri Zuzane Čaputovej, aj omša na počesť nového prezidenta bude ekumenická. Celebrovať ju bude bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Dve generácie za jedným stolom

Do Grasalkovičovho paláca, ktorý je sídlom hlavy štátu od roku 1996, sa Pellegrini presunie až pred 15. hodinou. Palác dal postaviť gróf a šľachtic chorvátskeho pôvodu Anton Grasalkovič, ktorý bol jedným z najvýznamnejších uhorských politikov. Symbolický kľúč si Pellegrini prevezme presne o 14.50 a rozlúči sa s Čaputovou. „V rámci programu v Prezidentskom paláci absolvuje taktiež prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR na prednom nádvorí, ako aj slávnostný obed s pozvanými seniormi a študentmi v Zelenom salóne a vo Veľkej sále,“ priblížila Kancelária NR SR.

Ako uviedla odborníčka na protokol Mária Holubová, rituál inaugurácie býva nemenný. Odlišní boli doteraz len hostia, ktorých si noví prezidenti pozývali vo sviatočný deň na obed. „Kiska mal obed so sociálne slabšími, pani prezidentka so seniormi,“ pripomenula protokolistka. Obedom s dvoma generáciami – 15 študentmi a 15 seniormi by chcel Pellegrini vyslať z Prezidentského paláca signál o potrebe vrátiť sa naspäť k medzigeneračnej solidarite a dialógu.

„Pokúsiť sa dostať do rozhovorov najmladšiu generáciu s tou najstaršou. Mladí prinášajú energiu, starší skúsenosť, treba mať k tomu rešpekt a počúvať sa,“ povedal pre TASR s tým, že seniori s mladými budú sedieť za jedným stolom „na striedačku“. Poukázal na to, že tieto dve skupiny sa prestávajú chápať, dostávajú iný obsah a žijú vo svojich „bublinách“. Medzigeneračnú solidaritu považuje Pellegrini za základ fungovania spoločnosti.

Podľa Štefančíka Pellegrini prezentuje samého seba ako moderného sociálneho demokrata, pozvanie penzistov za jeden stôl má preto pochopiteľnú symboliku, keďže podpora seniorov patrí k ľavicovému programu. „Študenti sú, ak ma pamäť neklame, novinkou. Situácia v školstve nie je po rokoch pôsobenia predchádzajúcich vlád vôbec pôsobivá. Školstvo je na chvoste záujmu politickej elity. Ak bude Pellegrini venovať viac pozornosti tejto problematike, môže získať sympatie nielen medzi mladými ľuďmi, ale rovnako medzi voličmi, ktorí považujú vzdelanostnú spoločnosť za predpoklad dobre spravovanej spoločnosti," skonštatoval politológ.

Jediným bodom sobotného programu, ktorý sa bude konať mimo Bratislavy, je pietny akt kladenia venca k Pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika pri mohyle v katastri Mosta pri Bratislave. Veniec položí aj k pamätníku Brána slobody v mestskej časti Bratislava-Devín, ktorú len nedávno potrápila zdvihnutá hladina Dunaja. Ako prezradila starostka Devína Jana Jakubkovič, voda z miesta pamätníka už klesla, no stopy po povodni tam ešte sú. Do soboty však bude miesto na pietny akt pripravené.

Štefánik je podľa Štefančíka jednou z mála osobností, ktorej vyjadrujú rešpekt politici naprieč celým straníckym spektrom. „Sympatie k Štefánikovi nevyvolávajú pochybnosti a to je možno aj predzvesť Pellegriniho prístupu v prezidentskom paláci. A síce pôsobiť tak, aby boli spokojní všetci a zbytočne nevyvolávať konflikty,“ myslí si politológ. Pripomína, že Štefánik bol ministrom vojny a strana Hlas, ktorú Pellegrini zakladal, hovorí o mieri. „Osobne si myslím, že Štefánik by sa k vojenskej agresii na Ukrajine nestaval alibisticky, ako to robia niektorí slovenskí politici. Štefánik však mal jasno v tom, na ktoré demokratické štáty sa má krajina orientovať,“ pripomenul politológ budúcej hlave štátu.

Program čaká ešte aj Čaputovú

Deň zavŕši Pellegrini štátnou recepciou na Bratislavskom hrade. Prvá oficiálna zahraničná cesta Petra Pellegriniho vo funkcii prezidenta povedie 26. júna do Českej republiky, kde sa stretne s prezidentom Petrom Pavlom. „Veľmi sa na návštevu teším, s pánom prezidentom sme si už telefonovali. Cítim, že to bude jedna príjemná, pozitívna návšteva na najvyššej úrovni,“ povedal. Už dva dni po inaugurácii však odletí na summit Európskej únie v Bruseli, kde zastúpi premiéra Fica kvôli zdravotným problémom po atentáte.

Ak nerátame televízne vysielanie, príležitosti vidieť nového prezidenta budú v sobotu okresané. Jedna z možností bude po schôdzi v Redute počas prehliadky jednotiek Ozbrojených síl na Hviezdoslavovom námestí, neskôr spoza plota počas prehliadky Čestnej stráže prezidenta SR na prednom nádvorí Grasalkovičovho paláca či počas kladenia vencov pri mohyle a pamätníku na Devíne.

Do soboty čaká program ešte aj prezidentku Čaputovú. Po návrate z rozlúčkovej návštevy u susedov, kde sa stretla s českou hlavou štátu Petrom Pavlom a jeho manželkou Evou, ju čaká rozlúčkové podujatie ešte aj na Slovensku. S posledným verejným príhovorom vo funkcii vystúpi v Prezidentskej záhrade, po ktorom bude nasledovať záverečná prehliadka Čestnej stráže a ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa rozlúči aj s náčelníkom vojenskej kancelárie.

Peter Pellegrini sa stane novým slovenským prezidentom po tom, čo v prezidentských voľbách získal 53,12 percenta hlasov od 1,4 milióna oprávnených voličov. Svojho konkurenta v druhom kole Ivana Korčoka porazil s viac ako šesťpercentným náskokom.