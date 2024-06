Pellegrini bude iný prezident ako Čaputová. S čím prichádza a kam budú smerovať jeho prvé kroky?

Pred rokom sa preferencie politických strán začali meniť. Do mája 2023 si podľa agentúry Focus prvú priečku držal Hlas s predsedom Petrom Pellegrinim, no na scénu sa vrátil Smer. Pellegriniho strana skončila vo septembrových predčasných voľbách na treťom mieste a jej bývalý líder sa následne dohodol na koalícii so Smerom a s SNS.

Tento koaličný trojlístok aj podporil Pellegriniho na ceste do paláca. Hoci v prvom kole skončil v závese za rivalom Ivanom Korčokom, druhé kolo prezidentských volieb už vyhral so ziskom 53,12 percenta. Jeho protikandidát Korčok získal 46,87 percenta hlasov. Víťaza volilo 1 409 255 voličov, Korčokovi odovzdalo svoj lístok 1 243 709 voličov.

Oproti svojej predchodkyni Zuzane Čaputovej, ktorá do paláca prichádzala s odkazom právneho štátu či témami spojenými s ochranou životného prostredia, Pellegrini prináša idey mieru a upokojenia.

Prezident mieru

Hlas mobilizoval v prezidentskej kampani svojich voličov heslom „voľte mier, nie vojnu“. „Povedať ako potenciálne najvyšší veliteľ ozbrojených síl, že nikdy nemá ísť slovenský vojak bojovať do konfliktu, ktorý sa nás netýka, alebo na Ukrajinu, bolo úplne legitímne. Aby ľudia vedeli, ako rozmýšľa budúci prezident,“ uviedol víťaz volieb.

Pellegrini však dnes stojí pred polarizovanou spoločnosťou, ktorú podľa svojich slov chce upokojiť. Pre Slovensko zároveň predstavuje aj významnú tvár v zahraničí. „Zahraničnopo­litický rozmer práce prezidenta považujem za mimoriadne dôležitý a nechcem ho podceniť,“ vyhlásil. Poradcom prezidenta pre medzinárodnú politiku bude Ján Kubiš, diplomat, bývalý generálny tajomník OBSE a exminister zahraničných vecí.

Kubiš je presvedčený, že Pellegrini si musí dať záležať na tom, aby Slovensko fungovalo a pracovalo ako riadny a zodpovedný člen aj Európskej únie ako aj Severoatlantickej aliancie. “Aby sme koordinovali s partnermi a spojencami naše postoje, záujmy a názory, tak aby sme dokázali tieto záujmy aj presadzovať,“ podotkol.

Je však presvedčený, že musíme byť dobrou a zodpovednou súčasťou Európskej únie ako aj Severoatlantickej aliancie. "To je ten základ. Z toho by sme mali vychádzať a potom samozrejme rozvíjať širokospektrálne vzťahy so všetkými štátmi, s ktorými by sme mali potrebu vzťahy rozvíjať, aby to bolo prínosom pre Slovenskú republiku a naše záujmy,” zdôraznil Kubiš pre Pravdu.

Svooje zahraničnopolitické plány už predstavil aj nový prezident. Prvá Pellegriniho zahraničná cesta bude smerovať do Prahy. Konať sa bude 26. júna. V Česku sa stretne s prezidentom Petrom Pavlom. „Veľmi sa na návštevu teším, s pánom prezidentom sme si už telefonovali. Cítim, že to bude jedna príjemná, pozitívna návšteva na najvyššej úrovni,“ povedal.

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 tiež uviedol, že sa chystá postupne navštíviť všetky susediace štáty, vrátane Ukrajiny.

Návšteva východného suseda je aj momentom, v ktorom sa Pellegrini môže odlíšiť od premiéra Roberta Fica. Aj prezidentov osobný poradca pre zahraničné otázky Kubiš pre Pravdu podotkol, že by mu cestu do Kyjeva odporučil. Ukrajinskú metropolu navštívil v minulosti expremiér Eduard Heger, či prezidentka Čaputová. Premiér Fico odmietol symbolické gesto a namiesto toho zorganizoval dve rokovania ukrajinskej a slovenskej vlády. Prvé sa uskutočnilo v januári v Užhorode, druhé v apríli v Michalovciach.

Prezident ľudí

Pellegrini chce podobne ako prezidentka Čaputová vo funkcii prezidenta úradovať aj z regiónov. Do Košíc a Banskej Bystrice chce zavítať viackrát do roka. Tvrdí, ako chce väčšinu času v úrade tráviť medzi ľuďmi v jednotlivých regiónoch Slovenska. „Chcem, aby aj ľudia mali čo najväčšie možnosti a najbližší prístup k prezidentskej kancelárii,“ dodal.

Podľa sociológa Romana Pudmarčíka z agentúry Ipsos je v otázke dôvery verejnosti z pohľadu dát v inej situácii, ako jeho predchodkyňa Čaputová.

„Končiacej prezidentke nadpriemerne dôverujú predovšetkým podporovatelia aktuálnej parlamentnej opozície a strán Demokrati a Sme rodina, zároveň sa mohla tešiť dôvere aj od časti elektorátu strany Hlas,“ spresnil a dodal, že v májovom prieskume Ipsosu pre Denník N jej dôverovalo 4 z 10 podporo­vateľov tejto strany.

„Naopak, Peter Pellegrini nemá takúto úroveň dôvery u žiadnej z opozičných strán. Aktuálne sa opiera predovšetkým o pozitívne vnímanie koaličnými stranami a stranou Republika. Možné hroziace rozkoly v koalícii, alebo to, že strana Republika zo svojej podstaty dokáže najviac profitovať z kritiky spoločnosti, by mohli jeho pozíciu ohroziť,“ dodal.

Pudmarčík si myslí, že ak by Pellegrini pôsobil v pozícii prezidenta servilne voči vláde Fica, je skôr pravdepodobné, že sa mu popularitu medzi elektorátmi strán demokratickej opozície získať nepodarí. „Ak by súčasnú vládu častejšie kritizoval a nepodpisoval zákony, ktoré by boli považované za sporné, mohol by získať sympatie tejto časti populácie. No zároveň je možné, že spor s koalíciou by ho mohol pripraviť o dôveryhodnosť medzi podporovateľmi súčasnej koalície, keďže najmä elektorát strany Smer je v súčasnosti vysoko lojálny Robertovi Ficovi,“ podotkol sociológ.

Podľa politológa a dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka by mal Pellegrini pokračovať v iniciatíve zmierenia spoločnosti. „Určite to však neznamená, že by mal byť vládnej koalícii vždy po ruke. Pretože oni s tým počítajú,“ upozornil Štefančík. Pellegrini bude podľa neho viac po ruke vládnej koalícii ako bola prezidentka Čaputová, no zdôraznil, že taktiež prinesie do paláca nové témy, pričom bude ako sociálny demokrat viac zameraný na tému sociálnej spravodlivosti.

„Téma ochrany životného prostredia sa zrejme z prezidentského paláca vytratí. Dôležité je, že bude mať aj niečo spoločné. A to je jasná pozícia Slovenska v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. A to je veľmi dôležité,“ ozrejmil Štefančík.

Pellegrini síce symbolicky stranícku politiku opustil, no na rozdiel od Čaputovej ostal v štruktúrach Hlasu a má aj dosah na smerovanie strany, ktorú založil po odchode zo Smeru.

Podľa Štefančíka bude Pellegrini len ťažko mazať prepojenia servilnosti k aktuálnej vláde – aspoň v prvých mesiacoch. „Veď vládna koalícia čaká na 15. jún, aby mohla zoštátniť verejnoprávnu televíziu a rozhlas. Jeseň potom ukáže, ako veľmi bude servilný vo vzťahu k tejto vládnej koalícii. Slovensku by však prospelo, keby na jeho čele stál sebavedomý prezident, ktorý nepotrebuje pre niekým stáť v predklone,“ uzavrel Štefančík.