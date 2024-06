Päť prezidentov, päť tvárí Slovenska. Prichádza šiesty. Akí boli Pellegriniho predchodcovia? S premiérmi to ľahké nemali

Posledný príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej Video Zdroj: TV Pravda

Michal Kováč

Pionierom medzi slovenskými prezidentmi bol Michal Kováč. Ceste za funkciou predchádzali primárky v strane HZDS a neskôr voľba v parlamente, kde získal podporu 106 poslancov zo 148 prítomných. Do úradu oficiálne nastúpil po inaugurácii 2. marca 1993 a odišiel presne na deň o päť rokov neskôr odovzdaním právomocí vláde. O post prezidenta sa uchádzal opäť no už v priamej voľbe, kandidatúry sa však počas kampane vzdal.

V prvom prejave po menovaní do funkcie Kováč vyzval na väčšiu súdržnosť, svornosť a vzájomné pochopenie. Vyzval ľudí, aby si dopriali politický zmier a dosiahli zjednotenie. Ako prezident sídlil do roku 1996 na Bratislavskom hrade, odkiaľ sa v deň inaugurácie prihovoril z balkóna občanom.

„Teraz prežívame slávnostné chvíle, ale uvedomujem si, že už zajtra a v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch nadídu obyčajné dni plné práce a každodenných starostí. Pevne verím, že ich prekonáme a že sa staneme skutočne slobodnou, demokratickou a prosperujúcou krajinou, spoľahlivým, bezpečným a stabilným činiteľom tu v srdci Európy. Máme na to všetky predpoklady,“ uviedol 3. marca 1993 čerstvý prezident.

Pôsobenie Michala Kováča sa spája s viacerými pamätnými momentmi a konfliktmi, ktoré mali spoločného menovateľa – Vladimíra Mečiara (HZDS). Jedným z nich bolo, že Kováč odmietol vymenovať za ministra privatizácie Ivana Lexu, ktorý sa neskôr stal šéfom Slovenskej informačnej služby. Konflikt vyvrcholil až zavlečením Kováčovho syna do Rakúska tajnou službou. Vzťahy medzi nimi naštrbila aj otázka odvolania vtedajšieho ministra zahraničných vecí Milana Kňažka a tiež prezidentova kritická správa o stave republiky v parlamente.

Foto: ARCHÍV PRAVDY Vik12 15-41 kovac Prvého prezidenta SR Michala Kováča volila ešte Národná rada. Na snímke mu gratuluje premiér Vladimír Mečiar. Vtedy sa ešte ráčili.

„Všetko sa začalo tak pekne a skončilo veľmi tragicky. Mal to veľmi ťažké, aj keď to bol prezident, ktorý sa dožil aj takej pocty ako bolo pozvanie do Bieleho domu,“ skonštatovala v podcaste Pravdy odborníčka na etiketu a protokol Mária Holubová.

Pamätnými sa stali aj hodiny, ktoré v roku 1997 nechal na budove oproti Prezidentskému palácu nainštalovať marketér HZDS Fedor Flašík. Kováčovi odpočítavali čas vo funkcii, po smrti prezidenta sa Flašík za ne ospravedlnil.

Podľa protokolistky vynikala popri prezidentovi aj prvá dáma profesorka Emília Kováčová, ktorá bola podľa nej veľmi vzdelaná a kultivovaná dáma. „Stála v tých najťažších chvíľach pri ňom,“ skonštatovala Holubová. Najviac sa to podľa nej ukázalo práve v dvoch závažných momentoch Kováčovho mandátu – po únose syna a počas konfliktu s Mečiarom, čo vytvorilo v zahraničí o Slovensku veľmi negatívny obraz.

Ako sa Bratislava pripravovala na inauguráciu Video Zdroj: TV Pravda

Rudolf Schuster

Prívlastok prvý prezident má nielen Kováč, ale aj Schuster. Kým Kováča zvolilo ako prvého prezidenta vôbec plénum parlamentu, Schusterovo prvenstvo spočíva v tom, že bol prvou hlavou štátu, ktorú si Slováci zvolili v demokratických voľbách.

„Pri Rudolfovi Schusterovi som mala pocit, že je v tej funkcii prezidenta ako ryba vo vode. Ako politik bol veľmi skúsený aj ako primátor Košíc urobil veľa dobrého. Počas výkonu funkcie bol svojský a rázovitý. Návštevám ukazoval nielen západ Slovenska, ale aj východ. Myslím, že sa veľmi dobre zhostil tejto úlohy,“ priblížila protokolistka.

Schuster do prezidentskej funkcie nenastúpil ako elév. Hoci vyštudoval technicky zamerané odbory, k politike sa dostal v 60. rokoch, keď vstúpil do Komunistickej strany Slovenska. Podstatnú časť kariéry pôsobil ako primátor východoslovenskej metropoly. Prvý raz bol primátorom Košíc v rokoch 1983–1986, druhý raz v rokoch 1994 až 1999. Schuster si okrem prezidentskej funkcie skúsil aj post predsedu Slovenskej národnej rady, do jej čela sa postavil v revolučných dňoch roka 1989.

Po prvej skúsenosti s pozíciou primátora a neskôr aj predsedu snemovne a poslanca pôsobil najprv v československej a potom i v slovenskej diplomacii ako veľvyslanec v Kanade. Koncom 90. rokov založil spolu s ďalšími primátormi Stranu občianskeho porozumenia, ktorá ho nominovala za svojho kandidáta v prezidentských voľbách. Voľby vyhral a 15. júna 1999 sa ujal funkcie prezidenta.

Schuster mal počas výkonu mandátu krátku „prestávku“. „Ocitol sa na hranici života a smrti,“ pripomenula Holubová. Počas funkčného obdobia ho 14. júna 2000 hospitali­zovali v bratislavskej Nemocnici Ministerstva vnútra s vysokou horúčkou a podozrením na dehydratáciu organizmu a rozvrat vnútorného prostredia. O dva týždne ho za dramatických okolností a v kritickom stave previezli do Innsbrucku, kde ho operoval uznávaný chirurg Ernst Bodner.

Kompetencie prezidenta prevzala 3. júla vtedajšia vláda Mikuláša Dzurindu a predseda parlamentu Jozef Migaš (SDĽ). Po mesačnom pobyte na innsbruckej univerzitnej klinike prezident Rudolf Schuster vystúpil v médiách s vyhlásením k občanom Slovenska a opätovne sa ujal prezidentských právomocí. Za prezidenta kandidoval aj v nasledujúcich voľbách v roku 2004, kde však neuspel.

Napriek prekonanej ťažkej chorobe je činný aj vo vysokom veku – cestuje, fotografuje aj píše. Tento rok oslávil 90 rokov.

Exprezident Schuster o dôležitej úlohe pre prezidenta Video Zdroj: ta3

Ivan Gašparovič

Jediným prezidentom, ktorý dokázal obhájiť svoj mandát a v úrade bol celých desať rokov bol Ivan Gašparovič. Vyštudovaný právnik pracoval najskôr ako prokurátor v Martine a Bratislave, neskôr sa venoval akademickej činnosti. Prednášal a pôsobil aj ako prorektor Univerzity Komenského.

Začiatkom 90. rokov sa stal generálnym prokurátor Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Prahe. Z funkcie ho vymenoval aj odvolal Václav Havel, skončil pre údajnú nečinnosť pri riešení politicky citlivých káuz. Štyri roky zastával aj post predsedu parlamentu a bol pri zrode Ústavy SR. Jeho stranícka minulosť sa viaže so vznikom strany Hnutie za demokraciu (HZD).

Najbližšie k funkcii prezidenta ešte predtým, ako si ho vo voľbách zvolili občania, bol v roku 1998 keď ho na osem mesiacov poverili výkonom právomocí prezidenta. Prvýkrát kandidoval v prezidentských voľbách v roku 2004, v piatok uplynulo presne 20 rokov od jeho prvej inaugurácie.

Holubová pripomenula, že Gašparovičovi vytýkali najmä jeho „brepty“ počas výkonu hlavy štátu, no spája sa s ním aj prijatie anglickej kráľovnej Alžbety II. Druhýkrát sa Gašparovič stal prezidentom po voľbách v roku 2009, keď v druhom kole porazil expremiérku Ivetu Radičovú.

Počas mandátu odmietol vymenovať za generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, čím podľa nálezu Ústavného súdu porušil jeho práva. Gašparovič mal blízko k strane Smer, a pred voľbami prezidenta 2024 podporil Petra Pellegriniho.

Ivan Gašparovič v rozhovore pre Pravdu: Takú kampaň, ako bola pred prezidentskými voľbami si od vzniku SR nepamätám Video Zdroj: TV Pravda

Andrej Kiska

Vyštudovaný inžinier v odbore mikroelektronika odišiel po Nežnej revolúcii do Spojených štátov amerických, kde pracoval ako predavač v obchode na benzínovej pumpe a pomocný robotník na stavbe. Medzi najúspešnejšie firmy, ktoré založil patria splátkové spoločnosti Triangel a Quatro. Meno Andreja Kisku sa spája aj s neziskovou organizáciou Dobrý Anjel, ktorá pomáha rodinám s deťmi, za filantropiu získal neskôr aj ocenenie Krištáľové krídlo.

„Ja som ho trochu prirovnala aj s manželkou ku Kennedyovcom, pretože on vstupoval do funkcie prezidenta a mal malé deti. Jeho manželka, veľmi pôvabná Martina Kisková, oznámila verejnosti, že sa bude venovať rodine a deťom presne tak ako Jackie Kennedyová, a dokonca, presne ako Kennedyovci aj jemu sa vo výkone funkcie prezidenta narodilo dieťa. To bolo tiež prvé v histórii,“ pripomenula protokolistka Holubová.

Podnikateľ z Popradu Andrej Kiska sa stal prvým prezidentom bez politickej minulosti, hoci sa po vzore otca pokúšal dostať do KSČ. V druhom kole volieb porazil ako občiansky kandidát so ziskom 59,38 percenta hlasov Roberta Fica (Smer), ktorý sa stal, ako sa neskôr ukázalo, jeho rivalom aj počas výkonu mandátu. Pamätné sa stali jeho slová o mafiánskom štáte.

Kiska krátko po nástupe do prezidentského úradu v júni 2014 vymenil troch členov súdnej rady, ktorí boli do funkcie menovaní jeho predchodcom Ivanom Gašparovičom. V roku 2015, keď v Európe vrcholila migračná kríza, podporil prijatie utečencov, čo bolo v rozpore s názormi vtedajšieho premiéra Fica o ohrození EÚ migrantmi a nerešpektovaní systému kvót.

V novembri 2016 zaslal Kiska poslancom parlamentu list, v ktorom ich žiadal o zrušenie takzvaných Mečiarových amnestií viažucich sa k únosu Michala Kováča mladšieho, syna exprezidenta Michala Kováča.

S jeho mandátom sa spája demisia vlády po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kedy odstúpil z funkcie premiér Fico a nahradil ho Peter Pellegrini. Práve z momentu, kedy šéfa Smeru oficiálne v paláci odvolal, pochádza Ficova pamätná veta: Neodchádzam, buď kľudný, pán prezident.

Kiska bol zároveň prvým prezidentom, ktorý prijal zástupcov LGBTI+ komunity a podporil ich výzvou na diskusiu o zákonom schválení partnerstva homosexuálov.

Zuzana Čaputová

V sobotu sa končí jedna významná prezidentská éra – Zuzana Čaputová ako prvá žena v úrade odovzdáva žezlo svojmu nástupcovi Petrovi Pellegrinimu. Relatívne neznáma právnička a občianska aktivistka, ktorá nemala veľa politických skúseností porazila v druhom kole Maroša Šefčoviča. Ukázala, že vyhrať môže aj ľudskosť a slušnosť. Počas výkonu svojho mandátu zažila až päť premiérov, niekoľko kríz, obrovskú vlnu nenávisti a útokov na jej osobu, ale aj na jej dcéry, napriek tomu mala nad svojimi emóciami železnú kontrolu ako máloktorý jej predchodca. Ukázala, že slušnosť a odbornosť má v politike stále svoje miesto, aj keď sa spoločnosť polarizovala.

Viac si môžete o kľúčových momentoch prvej slovenskej prezidentky prečítať v článku nižšie.

Čítajte viac Čaputová končí: Aké boli jej kľúčové momenty? Zažila päť premiérov, bola symbolom ľudskosti a čelila veľkej nenávisti

Pozrite si, ako vyzerala inaugurácia Zuzany Čaputovej

Video