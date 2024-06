ONLINE: Pellegrini: Dnes ma čaká najdôležitejšia chvíľa môjho doterajšieho života

Inauguráciu nového prezidenta Slovenskej republiky sledujeme ONLINE:

10:15 Peter Pellegrini napísal status pred inauguráciou za prezidenta: „Dnes ma čaká najdôležitejšia chvíľa môjho doterajšieho života. Víri vo mne obrovské množstvo pocitov – hrdosť, radosť, ale aj obrovská zodpovednosť a rešpekt,“ napísal.

10:10 S dopravnými obmedzeniami treba rátať v Bratislave v súvislosti so sobotňajšou inauguráciou prezidenta SR. Týkať sa budú najmä Starého Mesta, Devína a diaľničného obchvatu Bratislavy D1 a D2.

Cestná premávka pre individuálnu aj hromadnú dopravu bude vylúčená pri Redute a okolí od 7.00 do 13.30 h. Staromestská ulica bude obojsmerne uzavretá od 12.30 do 15.30 h od Mosta SNP po Hodžovo námestie pre všetku dopravu. „Zjazd bude umožnený z Mosta SNP v smere z Petržalky na Vajanského nábrežie a výjazd na Most SNP bude z nábrežia v smere do Petržalky,“ priblížili bratislavskí mestskí policajti.

Kto bol váš obľúbený prezident alebo prezidentka? Zuzana Čaputová Andrej Kiska Ivan Gašparovič Rudolf Schuster Michal Kováč Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Zuzana Čaputová 47,4% Ivan Gašparovič 27,6% Rudolf Schuster 19,8% Michal Kováč 4,1% Andrej Kiska 1,1%

Obmedzenie premávky bude aj v okolí Pamätníka generála M. R. Štefánika v čase od 16.00 do 17.00 h a v okolí hradu Devín v čase od 16.30 do 17.30 h. Po trase Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, diaľničný obchvat D1 v smere od Mosta SNP po Letisko M. R. Štefánika budú približne od 16.00 do 16.30 h uzatvorené cesty. Taktiež po trase Ivanka pri Dunaji, diaľničný obchvat D1 v smere od Letiska M. R. Štefánika, diaľnica D2 po križovatku s diaľnicou D4, Devínska Nová Ves a Devín v čase asi od 16.30 do 17.00 h.

Čítajte viac Pellegrini mi eleganciou pripomína Masaryka. Mal by sa však oholiť, odporúča novému prezidentovi protokolistka

Hliadky počas soboty posilní aj Mestská polícia (MsP) Bratislava. Pripomína, že obmedzenia parkovania vozidiel sa dotknú predovšetkým Starého Mesta, konkrétne Jesenského ulice, Medenej, Mostovej a Kapitulskej ulice, Námestia Ľudovíta Štúra, Rudnayovho námestia, ako aj časti ulice Palisády. Uzatvorená bude podľa MsP aj Grasalkovičova záhrada.

Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby sa uvedeným úsekom vyhli a využili alternatívnu trasu. Upozorňuje aj na obmedzenia súvisiace s prevádzkou bezpilotných prostriedkov. „Počas celého dňa je potrebné sa striktne riadiť aktuálne platnými obmedzeniami vo vzdušnom priestore,“ doplnili policajti.

Prezidentka Čaputová oficiálne opustila palác: Za zvukov Piesne o rodnej zemi zamávala ľuďom Video

10:05 Dopravný podnik Bratislava (DPB) avizuje počas soboty prerušenie premávky električiek na Jesenského ulici a autobusov na Staromestskej ulici. Dôvodom je inaugurácia prezidenta SR.

Električkové linky číslo 1 a 4 nebudú premávať po Jesenského ulici v čase od 7.00 do 15.00 h. Linka bude premávať po polookružnej trase Hlavná stanica… – Poštová – Kapucínska – Chatam Sófer – Most SNP – Šafárikovo námestie – …Hlavná stanica. Zastávky Jesenského a Námestie Ľudovíta Štúra nebudú vôbec obsluhované. Zastávka Centrum bude obsluhovaná iba v smere na Hlavnú stanicu.

Bratislava sa pripravuje na inauguráciu nového prezidenta Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Linka číslo 4 bude v smere do Dúbravky premávať po trase Zlaté Piesky/Stanica Nové Mesto… – Centrum (nástupište A) – Centrum (nástupište D) – Kapucínska – Kráľovské údolie – …Dúbravka, Pri kríži. Zastávky Most SNP a Chatam Sófer budú obsluhované iba v smere na Zlaté Piesky/Stanicu Nové Mesto. „Trasa linky v smere Zlaté Piesky/Stanica Nové Mesto sa nemení,“ doplnil DPB.

V čase od 12.30 do 15.00 h nebudú premávať autobusy po Staromestskej ulici, zastávka Zochova nebude obsluhovaná. Obmedzenie sa dotkne liniek 31, 39, 80, 83 a 93.

10:00 Pellegrini zloží prezidentský sľub napoludnie do rúk predsedu Ústavného súdu na slávnostnej schôdzi parlamentu, ktorá bude aj tentoraz v sídle Slovenskej filharmónie v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastní okrem iného aj český exprezident Miloš Zeman a bývalý český premiér Andrej Babiš.

Na Slovensku je Pellegrini prvým politikom, ktorý bude mať v novodobej histórii krajiny skúsenosti s pôsobením vo všetkých troch najvyšších politických funkciách.

Súčasťou inaugurácie a následného programu nového prezidenta bude tradične prehliadka jednotiek slovenskej armády a bohoslužba, ako aj symbolické prevzatie prezidentského paláca. Tentoraz budú tieto akcie sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia v reakcii na májový atentát na premiéra Roberta Fica.

Na popoludnie má Pellegrini naplánovaný slávnostný obed, na ktorý pozval 15 mladých ľudí a rovnaký počet seniorov. Položí tiež vence k pomníku obetí na mieste tragickej nehody spoluzakladateľa Československa Milana Rastislava Štefánika a k pamätníku obetí takzvanej železnej opony.

Pellegrini vo voľbách porazil diplomata Ivana Korčoka, ktorého kandidatúru podporovala opozícia. Pellegrini v kampani obhajoval rozhodnutie Ficovej vlády zastaviť zo štátnych zásob vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá sa už viac ako dva roky bráni ruskej vojenskej invázii. Vymedzil sa tiež proti rozhodnutiu českého kabinetu prerušiť medzivládne konzultácie so Slovenskom v reakcii na rozdielne názory na niektoré zahraničnopolitické otázky. Tento rok vo februári Pellegrini pri hlasovaní parlamentu ešte ako jeho predseda podporil zmeny v trestnom práve, ktoré kritizovala Čaputová, slovenská opozícia i európske inštitúcie a ktoré na Slovensku vyvolali sériu protivládnych demonštrácií.