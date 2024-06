Zeman upozornil, že Pellegrini nemôže byť prezidentom páchateľa atentátu na Fica

Český prezident Miloš Zeman o inaugurácii Petra Pellegriniho Video

Zeman sa stretol v Bratislave s viacerými slovenskými politikmi. Debatoval so všetkými niekdajšími prezidentmi, pričom do svojho programu zaradil aj stretnutie so známym satirikom Milanom Markovičom.

Český hosť síce podčiarkol, že sa nikdy nemieša do vnútorných záležitostí iných štátov, ale cítil potrebu opakovane sa vyjadriť k česko-slovenským vzťahom: „Odsudzujem rozhodnutie vlády Petra Fialu neuskutočniť pravidelné a tradičné rokovanie českej a slovenskej vlády. Neprispieva to k dobrým vzájomným vzťahom."

Fiala zrušil stretnutie oboch vlád pred niekoľkými týždňami, keď ho nahnevali najmä niektoré výroky Fica o českom postoji k Ukrajine. Kým slovenský premiér prízvukuje mierové riešenie ruskej vojny proti Ukrajincom bez vojenskej podpory, naopak, Praha sa veľmi angažuje v dodávkach zbraní a munície pre napadnutý štát.

Zeman komentoval aj pokus o vraždu Fica. „Prikláňam sa k tým, čo tvrdia, že útok mal svoje podhubie. Či už vytvorené výrokmi politikov alebo niektorých novinárov. Páchateľ nebol vyslovene psychopat, bol básnik, mal dostatočný vek, aby ho neobviňovali z pubertálnych nálad," povedal český exprezident. Pokračoval, že atentátnik podľahol nenávistnej atmosfére, ktorá vznikla nielen počas kampane pred slovenskými prezidentskými voľbami. „Treba sa zamyslieť nad všetkými, ktorí túto atmosféru vytvorili," dodal Zeman na krátkej tlačovke.