Pellegrini: Chcem byť silnou hlavou štátu, využijem svoje politické skúsenosti

Bývalý slovenský premiér a predseda parlamentu Pellegrini, ktorý sa prezidentského úradu ujal v sobotu, to dnes povedal v diskusnej relácii slovenskej verejnoprávnej stanice RTVS. Pellegrini podporil plán vlády zakázať demonštrácie pri bydliskách politikov a iných ľudí.

"Chcem byť silným prezidentom. Mali by sme byť aktívni, nielen komentovať to, čo urobí vláda a parlament, "uviedol Pellegrini.

Slovenský prezident má podľa ústavy skôr obmedzené právomoci. Môže však napríklad vrátiť schválené zákony snemovni, ktorá potom hlasovaním rozhoduje o prelomení prezidentského veta. Silnú pozíciu má prezident pri vymenovaní novej vlády a v prípade, že snemovňa vysloví úradujúcemu kabinetu nedôveru.

Pellegrini tvrdil, že bude nadstraníckym prezidentom a že sa „mentálne odstrihol“ od vládnej strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD). Túto stranu Pellegrini založil v roku 2020 a funkcie jej predsedu sa vzdal na začiatku tohto júna. Členstvo v strane však iba pozastavil a snem Hlasu-SD mu vytvoril funkciu zakladajúceho predsedu.

Pellegrini za nevýhodu svojich dvoch predchodcov v úrade, Zuzany Čaputovej a Andreja Kisku, označil skutočnosť, že vzišli „z neznámeho prostredia“, keď pred zvolením hlavou štátu vo vrcholnej politike nepôsobili. Povedal, že svoje politické skúsenosti bude môcť využiť pri riešení problémov, ktoré nepatria priamo do kompetencie prezidentského ú­radu.

Plán vlády zakázať v reakcii na májový pokus o atentát na premiéra Roberta Fica demonštrácie pri obydlí ľudí nepovažuje Pellegrini za zásah do práva na protest.

„Dlho sme boli zvyknutí, že sa tu nemôže nič stať. Chcem garantovať, že by som si nikdy nedovolil podpísať zákon, ak by som videl zásadný zásah do demokratických práv ľudí demonštrovať,“ uviedol Pellegrini.

Slovenská opozícia síce nenamietala nič proti plánu na zákaz demonštrácií napríklad pri bydliskách politikov, ďalšie chystané obmedzenia v zhromažďovacom práve už ale kritizovala. Postavila sa tiež proti tej časti navrhovaného zákona na zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine, podľa ktorého by novo nárok na doživotnú penziu mali mať tiež niekdajší dlhoroční premiéri či šéfovia parlamentu. Podľa dostupných informácií by navrhované podmienky teraz spĺňal zrejme len Fico.

Český prezident Petr Pavel podľa Pellegriniho naznačil, že jeho nadchádzajúca prvá návšteva Česka vo funkcii hlavy štátu by mohla byť symbolom zmierenia medzi oboma krajinami po marcovom rozhodnutí českého kabinetu prerušiť medzivládne konzultácie so Slovenskom, povedal v diskusnej relácii RTVS. Pellegrini zavíta do Česka 26. júna.

Pellegrini povedal, že s Pavlom sa stretol ešte ako predseda slovenskej snemovne a hovoril s ním telefonicky po májovom atentáte na slovenského premiéra Roberta Fica.

„Sám naznačil, že bude veľmi rád, ak naša návšteva bude takým symbolom možno tiež zmierenie medzi Čechmi a Slovákmi po tom incidente medzi dvoma vládami. Aby sme obaja ako prezidenti vyslali signál do spoločnosti, že sa musíme vzájomne tolerovať, že musíme urobiť všetko pre to, aby sme ono pnutie, ktoré je prítomné aj v českej spoločnosti, upokojovali,“ povedal Pellegrini.

Praha a Bratislava sa líšia v názoroch na vojnu na Ukrajine. Teraz už bývalý predseda slovenskej vládnej strany Hlas-sociálna demokracia Pellegrini počas prezidentskej kampane obhajoval rozhodnutie kabinetu slovenského premiéra Roberta Fica zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine zo štátnych zásob, ktorá sa už viac ako dva roky bráni ruskej vojenskej invázii. Vymedzil sa tiež proti samotnému rozhodnutiu českého kabinetu prerušiť medzivládne konzultácie so Slovenskom pre rozdielne názory na kľúčové témy zahraničnej politiky. V súvislosti s vojnou na Ukrajine Pellegrini v minulosti tvrdil, že Pavol by rád bojoval.