Na 'smerákov' sa z podcastu Denníka N valila spŕška nadávok. Takto zmier nevyzerá, ohradili sa. Šéfredaktor sa bráni, že to bola satira

Predstavitelia Smeru-SD zopakovali na nedeľnej tlačovej konferencii potrebu rešpektovať iný názor. Minulotýždňové príspevky dvoch denníkov podľa vedúceho Úradu vlády SR Juraja Gedru prezentovali nerešpektovanie iného názoru a dehonestovali ľudí, ktorí sa snažia robiť niečo pre SR.

„Buďte vecní, buďte argumentační a buďte schopní vecne diskutovať aj s politikmi,“ vyzval médiá Gedra. Poukázal na komentár denníka Sme. Tiež na podcast Denníka N z uplynulého týždňa, v ktorom na adresu predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR Erika Kaliňáka, poslanca Národnej rady SR za Smer-SD Richarda Glücka a Gedru odzneli hanlivé slová.

Smer sa ohradzuje proti spŕške nadávok z podcastu Denníka N Video

Veľakrát v podcaste padlo slovo debili, zazneli tam vety ako „… však oni môžu mať svoj názor, však to ja rešpektujem, že majú názor, ale nech idú s ním do r**i, vieš so svojím názorom. Ale vieš, že či náhodou aj týmto nadávaním neprispievaš k polarizácii? Ja chcem! Ja chcem, aby boli vytlačení akože na okraj spoločnosti, do hajzla, kam patria“ alebo „Budeme robiť terapiu, že budeme nadávať hentým debilom… a debilkám, pardon“.

„To bola naozaj čistokrvná nenávisť vo svojej absolútnej podobe,“ povedal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Gedra vyzval denník na ospravedlnenie.

„Za urážky sa ospravedlňujeme,“ reagoval pre TASR šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný. Poukázal na to, že išlo o satirický podcast, v ktorom si autori uťahujú zo všetkého a z každého. „Je to satira, nie spravodajstvo alebo názorová žurnalistika. V satire sú hranice najslobodnejšie a obmedzenia najmenšie. Ani v satire by však nemal byť vtip postavený iba na urážke ostatných,“ priblížil.

V Denníku N sa podľa jeho slov snažia o vecnú a kultivovanú kritiku a verejnú diskusiu. „Budeme to robiť aj naďalej, lebo to je základ demokracie. Budem rád, ak sa aj politici dokážu ospravedlniť za urážky, ktoré smerujú novinárkam a novinárom, ale aj politickým oponentom,“ dodal.