Šéf NR SR stále chýba. Čaká sa na Fica? Kaliňák: Nejde o dohodu medzi SNS a Hlasom, Pellegrini odišiel, situácia sa zmenila

Hlas už od začiatku trvá na zachovaní koaličnej zmluvy, keďže podľa členov strany nemajú prezidentské voľby na rozdelenie postov v koalícii vplyv. Inak to však vidí SNS, ale aj Smer.

„O tomto som vôbec nepočul,“ reagoval Kaliňák na margo otvárania koaličnej zmluvy v nedeľu na otázku novinárov. Po tom, čo SNS tlačila čoraz viac na otvorenie koaličnej zmluvy a Smer ju v tom podporil s vidinou tej najlepšej trojičky v zložení prezident Pellegrini, premiér Fico a predseda NR SR Andrej Danko, sa otvorila aj otázka možnej zmeny postov či ministerstiev.

Koaliční lídri to vtedy odmietli rovnako, ako otváranie zmluvy. „Myslím si, že sme sa dohodli na tom, že budeme celé leto intenzívne diskutovať o tom, ako posunúť našu vládu dopredu. Akákoľvek zmena, ktorá posunie kvalitu práce je vždy vítaná, ale ja som ešte o žiadnom takomto návrhu nepočul,“ uviedol. O personálnych zmenách zatiaľ nepočul. „Ale nemusím byť rozhodujúci, že?“ hovoril Kaliňák. Čaká sa na Fica alebo na dohodu medzi Hlasom a SNS? „Nejde o to, či sa vedia alebo nevedia dohodnúť.

Pravda je, že je nejaká koaličná zmluva a pravda je tá, že došlo k nejakej zmene mocenských pomerov tým, že sa pán Peter Pellegrini stal prezidentom,“ reagoval Kaliňák na otázku Pravdy. „To sú všetko zmeny, ktoré sa vlastne odzrkadľujú v tom, ako má štát fungovať ďalej,“ povedal.

Podľa ministra obrany bude medzi Hlasom a SNS prebiehať nejaká diskusia. „Potom my do toho môžeme vstúpiť a potom v septembri sa uvidí,“ zhodnotil. Očakáva, že sa Fico postupne začne do pracovného procesu postupne zapájať niekedy na prelome júna alebo júla a naplno by mohol pracovať od konca augusta. Komunikácia je podľa neho intenzívna. „Každý si musí tú udalosť prežiť a to si myslím, že nie je jednoduché,“ hovoril.

Na nominácii Gašpara za šéfa SIS sa nič nemení

Kaliňák okomentoval aj nového prezidenta a zákony, ktoré ho čakajú alebo budú čakať na stole vrátane sporného zákona o vytvorení novej verejnoprávnej inštitúcii STVR. „Nebudem očakávať, čo má robiť prezident, ja nemôžem diktovať, čo má robiť,“ povedal s tým, že opozícia bude strašiť koncom demokracie.

„Keď uzná za vhodné, že je to v poriadku celé, tak to podpíše, ak bude mať pocit, že niečo treba opraviť, tak to nepodpíše. Ja by som ho nepočítal v tejto chvíli do koaličnej zostavy, pretože jasne odišiel z Hlasu. Predsedom koaličnej strany Hlas je pán minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a to je náš partner na diskusií. Prezidenta budeme presviedčať o tom, že je to v poriadku,“ vysvetlil.

Podľa neho si Pellegrini začne postupne preberať agendu a postupne sa začne zaoberať aj šéfom SIS. Na exprezidentku Zuzanu Čaputovú Smer tlačil, aby Gašpara vymenovala čo najskôr, bude tlačiť aj na Pellegriniho? „Ja si myslím, že bolo 12:00 a až sa ma opýtate o mesiac a nebude to stále, tak potom ho začnem vyzývať,“ povedal Kaliňák.

„Ja som minister obrany, nebudem novému prezidentovi diktovať, čo má robiť,“ uviedol minister. Kaliňák dodal, že stále trvajú na nominácii Pavla Gašpara. „Už prejavil aj v tejto chvíli, že je veľmi dobrý. Patrilo by sa, aby už bol vymenovaný, ale rozhodne si myslím, že sú ešte prvé kroky pána prezidenta, ktoré musí dnes, zajtra alebo aj celý týždeň urobiť. Myslím si, že v priebehu pár týždňov sa určite rozhodne.“ Zo strany Pellegriniho nezaregistroval nespokojnosť a verí, že ho vymenuje. „Veríme, že áno, lebo myslím si, že tá nominácia veľmi kvalitná,“ dodal na margo šéfa SIS.

Pre lídra Progresívneho Slovensko Michal Šimečka je vymenovanie Gašpara červenou čiarou. Opozícia v minulosti kritizovala, že vláda zmenila zákon tak, že sa Gašpar stal námestníkom SIS, no s právomocami riaditeľa služby, čím obišli prezidentku. „Nezmenili sme názor na to, že pán Gašpar nemá absolútne žiadnu kvalifikáciu, odbornú ani profesionálnu na to, aby viedol takú dôležitú inštitúciu ako je SIS,“ povedal.

„Neviem ako mám ešte osobne presviedčať prezidenta, aby ho vymenoval alebo nevymenoval. Je to jeho právomoc, keď na to príde, bude to jeden z testov či je prezident Pellegrini nezávislý, či postupuje tak, aby pracoval pre všetkých občanov Slovenska, alebo či je predĺženou rukou tejto vládnej koalície. Či je tam len tak na okrasu, alebo naozaj má ambíciu moderovať tú politickú diskusiu,“ myslí si Šimečka.

Podľa lídra PS ide o kľúčový tému, pri ktorej sa ukáže, či Pellegrini prekročí svoj tieň a odstrihne sa od minulosti v Smere a Hlase a od toho, že je koaličným politikom. „To je podľa mňa ten najvážnejší test, pred ktorým stojí a ja mu úprimne želám, aby sa mu to podarilo, aby bol prezidentom všetkých občanov,“ uviedol na margo šéfa SIS. Čo sa týka zákona o STVR, dúfa, že ho Pellegrini nepodpíše. Podobne je to aj s balíkom zákonom známych ako „Lex atentát“.

Šimečka uviedol, že progresívci ho v podobe, v akej je teraz nepodporia. Kaliňák uviedol, že je ochotný diskutovať s opozíciou aj s odborníkmi na zmenách. Čo sa týka doživotnej renty, tam je to jasné. „Oni ju tam nechcú, ja ju tam chcem,“ uviedol Kaliňák s tým, že na tom nevidí nič zlé. Na margo kritiky skráteného legislatívneho konania uviedol, že mohlo to byť aj neskôr. „Už keď sme to začali robiť a de facto to mám možnosť ovplyvňovať ja, tak som si povedal, že tu mi to presne pasuje,“ povedal Kaliňák.