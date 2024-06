Pellegrini oslovil lídra Maďarskej aliancie Krisztiána Forróa. V paláci má vzniknúť nový poradcovský tím

Peter Pellegrini sa v sobotu stal v poradí šiestym prezidentom v siedmom funkčnom období. Nový prezident začal postupne zverejňovať mená svojich poradcov či členov Kancelárie prezidenta. Jedným z jeho poradcov bude Ján Kubiš. Pellegrini chce zostaviť nový poradcovský tím a oslovil lídra Maďarskej aliancie Krisztiána Forróa. Pre Pravdu to potvrdila hovorkyňa strany.

„Áno oslovil a budú o tom rokovať,“ reagovala pre Pravdu hovorkyňa Maďarskej aliancia Eva Pálinkás na otázku, či Pellegrini oslovil Forróa v rámci vznikajúceho poradcovského tímu pre národnostné menšiny.

Aj Forró podporoval Pellegriniho

Líder Maďarskej aliancie bol jedným z kandidátov v prezidentských voľbách. V prvom kole získal 2,9 percenta a skončil na štvrtom mieste. Pred druhým kolom sa Ivan Korčok a Peter Pellegrini ako dvaja najúspešnejší kandidáti uchádzali o podporu zvyšných neúspešných kandidátov. Forró sa pred druhým kolom rozhodol vo voľbách podporiť Pellegriniho.

Forró Maďarov vyzval, aby ho volili. V kontakte bol vtedy aj s Korčokom, no stretnutie nakoniec zrušil so slovami, že je to už „bezpredmetné“. Podporu potvrdil na spoločnej tlačovej konferencii, ktorú Pellegriniho hovorkyňa oznámila počas výjazdového rokovania v Galante, na ktorom bol aj Forró. Premiér Robert Fico vtedy prisľúbil južným okresom, najmä Galante a Dunajskej Strede finančnú pomoc.

„V tejto chvíli a za týchto podmienok si myslím, že by bolo alibistické povedať, nech sa ľudia rozhodnú, preto si myslím, že momentálne a v súčasnej situácii je najlepšou voľbou na prezidenta,“ uviedol Forró a podčiarkol potrebu určiť smerovanie krajiny.

Prezident Pellegrini avizoval v nedeľu v rozhovore pre RTVS vznik nového poradcovského tímu. „Mám veľký a vrúcny vzťah k národnostiam, ktoré tu žijú a prejavím to aj formou zostavenia poradcovského tímu pre oblasť národnostných menšín. Chcem, aby tu bol zástupca maďarskej komunity, ktorého budem vyberať spolu so zástupcami tejto komunity, aby tu bol zástupca rusínov, českej menšiny a všetkých ďalších, ktorí tu žijú,“ uviedol.

Jedným z jeho poradcov, konkrétne pre oblasť zahraničných otázok, je ďalší neúspešný kandidát na prezidenta a neskôr jeho podporovateľ Ján Kubiš. Bývalý diplomat odmieta, že si ho Pellegrini vybral za poradcu pre zahraničné otázky kvôli tomu, že ho podporil v prezidentských voľbách. Kubiš v RTVS povedal, že má skúsenosti aj zo zahraničia a môže v Prezidentskom paláci zužitkovať i svoje kontakty v zahraničí.