Koho uvidíme v paláci? Pellegrini si vyberá top tím. V hre je aj Banáš, rokuje sa aj s Forróom, politológovia hovoria o šikovnom ťahu

Medzi menami sa objavil aj Jozef Banáš, spisovateľ a otec moderátorky Adely Vinczeovej, ktorý je v posledných rokoch spomínaný najmä kvôli jeho kontroverzným postojom počas pandémie.

Pellegrini zverejňuje prvé mená

Pellegrini postupne zverejňuje prvé lastovičky, ktoré budú súčasťou jeho prezidentského tímu na najbližších päť rokov. Niekoľko z nich prezradil v prvých rozhovoroch, ďalšie chce zverejniť po dohode s ľuďmi. „Nikdy som sa neobklopoval takými kolegami, čo mi len pritakávali, ale takými, ktorí sa ma neboja aj kritizovať,“ povedal Pellegrini v rozhovore pre RTVS. Priznal, že „základný výsadok“, teda najnutnejších spolupracovníkov a „top tím“, už má v paláci.

„O menách poradcov postupne informuje prezident Peter Pellegrini. Zároveň postupne budeme tieto informácie zverejňovať aj na webovej stránke,“ uviedol Lukáš Laczko z tlačového odboru kancelárie prezidenta. Na oficiálnom prezidentskom webe však bolo miesto prezidentskej štandardy súkromné logo „PP“ z Pellegriniho prezidentskej kampane. V pondelok podvečer vrátili miesto loga štandardu.

Podľa Trubača si treba uvedomiť, že Kancelária prezidenta SR má približne stovku zamestnancov a aj keď je to čo do počtu zamestnancov malý úrad, je to ústredný orgán štátu, ktorý riadi chod celej republiky. „Úrad kancelárie prezidenta bude fungovať ďalej so štátnymi zamestnancami – niektorí v štátnej, niektorí vo verejnej službe. Neznamená to, že keď odíde pani prezidentka, palác ostane prázdny,“ uviedol pre Pravdu.

Je prirodzené, že s novým prezidentom do paláca prichádzajú aj nové mená a nový odborníci. Odborník na komunikáciu, protokol a etiketu a bývalý hovorca prezidenta Ivana Gašparoviča Marek Trubač pred časom pre Pravdu uviedol, že niektorí pracovníci vrátane poradcov fungujú na dočasné zmluvy, teda počas jednej éry „prezidentovania“.

Aj pri výmene čelných predstaviteľov ministerstiev, vlády či parlamentu sa menia najbližšie tímy spolupracovníkov. Podľa Trubača väčšina zamestnancov ostáva, menia sa zväčša kľúčové pozície a členovia tlačového odboru, teda najbližší ľudia prezidenta. „Keď pán Gašparovič nastúpili v roku 2004 do úradu, vymenili sa dvaja ľudia – vedúci Kancelárie prezidenta, akademik Milan Čič a hovorca, ktorým som sa stal ja,“ spomína. Väčšina ľudí ostalo v paláci od čias Rudolfa Schustera či Michala Kováča. Nemení sa zväčša ani odbor protokolu.

Kto bude v prezidentovom tíme?

Pellegrini zatiaľ oficiálne potvrdil päť mien, vrátane vzniku nového poradcovského tímu pre národnostné menšiny a objavili sa aj dve mená prezidentových staronových poradcov.

1. Peter Vodráška, vedúci Kancelárie prezidenta SR

Novým „kancelárom“, teda hlavou kancelárie a pravou rukou prezidenta bude Peter Vodrážka. „Je to právnik, poznám ho dlhé roky, veľmi dobre sa mi s ním spolupracuje a myslím si, že bude vedieť dôstojne zastať funkcie výkonného riadiaceho pracovníka celej kancelárie,“ uviedol Pellegrini. V Národnej rade SR (NR SR) pôsobil takmer desať rokov. Začínal ako štátny radca Kancelárie NR SR a právny poradca na sekretariáte Ústavnoprávneho výboru NR SR, ktorý od roku 2018 viedol. Od marca 2020 bol riaditeľom organizačného odboru NR SR. Právo vyštudoval, ako mnohí Pellegriniho spolupracovníci, v Banskej Bystrici. Pôsobil ako právny analytik a prax získal aj na exekučnom úrade.

2. Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa prezidenta SR

Hovorkyňou prezidenta bude Patrícia Medveď Macíková, ktora stojí po jeho boku niekoľko rokov. „Ľudia ju poznajú, médiá ju poznajú a ja ju poznám. Je so mnou už od Úradu vlády a prichádza aj sem. Zároveň končí svoje pôsobenie v Národnej rade SR,“ povedal prezident v RTVS. Medveď Macíková pôsobí v oblasti komunikácie, PR a marketingu viac ako 15 rokov. Pôvodne pôsobila ako redaktorka RTVS, neskôr ako vedúca tlačového oddelenia Finančnej správy za druhej a tretej Ficovej vlády v čase, keď ministerstvo financií viedol Peter Kažimír.

V roku 2017 sa stala hovorkyňou Úradu vlády krátko predtým, než došlo na poste premiéra k výmene a premiérom sa stal práve Pellegrini. Odvtedy spolupracujú. Spolu s Pellegrinim odišla do strany Hlas, kde robila hovorkyňu. Po prezidentských voľbách jej miesto postupne prebrala Karolína Ducká, bývalá novinárka a hovorkyňa strany Sieť či ministerstva dopravy v čase, keď mu šéfoval Roman Brecely. Medveď Macíková sa predstavila ako hovorkyňa Pellegriniho a krátko pred inauguráciou potvrdila, že bude po jeho boku pokračovať a bude jeho hovorkyňou aj v prezidentskej funkcii.

Na tlačovom oddelení sa menia všetci. Po piatkovej rozlúčke s prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa pomimo kamier lúčil aj jej tím z tlačového oddelenia. Všetci vrátane Martina Strižinca či Jozefa Mateja z paláca odišli s prezidentkou. Jediným, kto z prezidentkinho tímu ostáva, je Lukáš Laczko.

3. Martin Čapliar, vedúci kabinetu prezidenta

Kabinet prezidenta povedie regionálny politik Martin Čapliar z Veľkého Krtíša, kde pôsobil ako mestský poslanec. V roku 2022 kandidoval za poslanca do banskobystrickej župy. V minulom volebnom období bol poslaneckým asistentom Pellegriniho. V predčasných parlamentných voľbách bol na kandidátke Hlasu na 148. mieste. Bol aj pri formovaní strany Hlas, pracoval na logu či základných heslách a pomáhal aj v kampani. Po predčasných voľbách riadil Kanceláriu predsedu parlamentu. Okrem toho sa dlhodobo zaoberá neziskovou činnosťou v rámci politických mimovládok. Pellegrini uviedol, že na sekretariáte bude aj niekoľko z jeho súčasných kolegýň.

4. Miroslav Slašťan, poradca prezidenta pre právne otázky

Ďalším známym menom je nový poradca prezidenta pre medzinárodné právo, právne a ústavnoprávne otázky Miroslav Slašťan. Pôsobí ako profesor na bratislavskej Univerzite Komenského, kde sa venuje aplikácii práva Európskej únie, súkromnému aj obchodnému medzinárodnému právu, rozhodcovským konania, verejnému obstarávaniu či súdnemu systému. Vyštudoval právo na UNB v Banskej Bystrici, približne v čase, keď tam Pellegrini študoval ekonómiu. Pôsobil na svojej materskej univerzite, v Justičnej akadémii, Paneurópskej vysokej škole a ako expert na zahraničné právo v Ústave znaleckej činnosti.

5. Ján Kubiš, poradca pre zahraničné otázky

Prvým potvrdeným poradcom Pellegriniho bol bývalý diplomat a jeho protikandidát v prezidentských voľbách Ján Kubiš. Novému prezidentovi bude radiť v zahraničných otázkach a medzinárodnej politike. „Som rád, že budem mať pri sebe takéhoto skúseného diplomata a budem sa s ním vedieť poradiť pri príprave na samity a ťažké diskusie,“ povedal Pellegrini. Kubiš bol v minulosti aj ministrom zahraničných vecí za prvej vlády Roberta Fica.

V prvom kole prezidentských volieb len 2,02 percenta voličských hlasov. Pred druhým kolom osobne podporil práve Pellegriniho, svojim voličom však žiadne odporúčanie nedal. Bývalý diplomat odmieta, že si ho Pellegrini vybral za poradcu pre zahraničné otázky kvôli tomu, že ho podporil v prezidentských voľbách. Kubiš povedal, že má skúsenosti aj zo zahraničia a môže v Prezidentskom paláci zužitkovať i svoje kontakty v zahraničí.

6. Nový poradcovský tím a rokovania s Forróom

Novinkou by mal v paláci byť aj poradcovský tím pre oblasť národnostných menšín. „Chcem, aby tu bol zástupca maďarskej komunity, ktorého budem vyberať spolu so zástupcami tejto komunity, aby tu bol zástupca rusínov, českej menšiny a všetkých ďalších, ktorí tu žijú,“ povedal Pellegrini. Líder Maďarskej aliancie Krisztián Forró aktuálne rokuje o možnosti, že sa stane členom tímu ako zástupca maďarskej komunity. „Áno oslovil a budú o tom rokovať,“ reagovala pre Pravdu hovorkyňa Maďarskej aliancia Eva Pálinkás na otázku, či Pellegrini oslovil Forróa v rámci vznikajúceho tímu. Maďarská aliancia upresnila, že poradcom by sa mohol stať niekto z Maďarskej aliancie, na kom sa zhodne strana, že ho nominuje ako poradcu. Zatiaľ je otázne, či by to mohol byť Forró. Rokovania sú v počiatočnom štádiu.

Líder Maďarskej aliancie bol podobne ako Kubiš jedným z kandidátov v prezidentských voľbách. V prvom kole získal 2,9 percenta a skončil na štvrtom mieste. Pred druhým kolom sa rozhodol podporiť Pellegriniho a vyzval, aby ho vo voľbách Maďari volili. Hlasy maďarskej menšiny patrili vo voľbách k rozhodujúcim. Podporu potvrdil na spoločnej tlačovej konferencii, ktorú Pellegriniho hovorkyňa oznámila počas výjazdového rokovania v Galante, na ktorom bol aj Forró. Premiér Robert Fico vtedy prisľúbil južným okresom, najmä Galante a Dunajskej Strede finančnú pomoc.

7. Jozef Banáš, poradca pre oblasť médií a kultúry

Po boku Pellegriniho by mohol byť aj spisovateľ a otec moderátoky Adely Vinczeovej Jozf Banáš. Pellegrini pre Markízu priznal, že toto meno určite vzbudí rozruch. „Je dnes najúspešnejším spisovateľom, má najviac prekladané knihy do rôznych svetových jazykov, myslím si, že by mohol priniesť zaujímavý pohľad na to, čo sa v spoločnosti deje,“ povedal. Banáš bol na zozname ŠtB a počas pandémie konšpiroval o tom, že covid vlastne nie je až taký nebezpečný. „Zatiaľ ste nás nepresvedčili o nebezpečenstve tejto ‚hnusoby‘,“ napísal ešte v septembri 2020 na Facebooku, kde zverejnil odkaz pre premiéra Igora Matoviča. Po tom, čo kvôli covidu skončil v nemocnici, svoj názor prehodnotil. Pellegrini s ním zatiaľ komunikuje, jeho pozícia tak nie je istá. Banáš v predvolebnej kampani deň pred začiatkom moratória moderoval diskusiu, kde debatoval s vtedy kandidujúcim Pellegrinim a českým expremiérom Andrejom Babišom. Bol prítomný aj na inaugurácii.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Jozef Banáš Na snímke Jozef Banáš po prebratí ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018.

8. Marián Bednár a Michal Hlaváč, poradcovia

S Pellegrinim do paláca odchádzajú aj jeho doterajší poradcovia. Prvým je Marián Bednár, ktorý podľa agentúry SITA pôsobil ako redaktor Rádia Slobodná Európa a riadil odbor komunikácie Kancelárie prezidenta Ivana Gašparoviča. Je manželom riaditeľky spravodajstva a publicistiky v ta3 Zuzany Martinákovej. Druhým je Michal Hlaváč, bývalý novinár, ktorý vypomáhal aj v kampani v strane Sieť, bol šéfom tlačového odboru pod Brecelym (Sieť), spolu s Radovanom Cholevom založili blog a neskôr združenie s názvom Vrtieť psom a od roku 2016 pomáhal s komunikáciou Robertovi Ficovi na Úrade vlády. Obaja patria medzi Pellegriniho poradcov od roku 2018.