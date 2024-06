Súdna rada nevidí dôvod na skrátené legislatívne konanie v prípade lex atentát

Kaliňák pripúšťa pri Lex atentáte diskusiu, Šimečka zákon v aktuálnej podobe nepodporí Video

„Súdna rada Slovenskej republiky dnes prijala uznesenie k návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike, ktoré doručila podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi (Smer) a podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Petrovi Žigovi (Hlas),“ priblížila Súdna rada s tým, že Národnú radu SR vyzvala na neprijatie novely Trestného zákona obsiahnutej v predmetnom ustanovení návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR.

Taraba k "lex atentát": Ak by mala byť obmedzená výroková imunita v NRSR, to ju rovno zrušme Video

Tzv. lex atentát schválila minulý týždeň vláda. Zákaz zhromaždení by mohol platiť v okruhu 50 metrov od sídla prezidenta SR, vlády SR či všeobecného súdu. V prípade Ústavného súdu SR by mal platiť zákaz zhromaždenia v okruhu 100 metrov od jeho sídla. Návrh počíta aj s novými dôvodmi na zákaz zhromaždenia. Chce napríklad zamedziť protestom pred obydliami. Prezident, predseda Národnej rady SR a premiér by mali mať priznané právo na „primerane vybavenú nehnuteľnosť“. Šéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat.