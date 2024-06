Za štátne na futbal do Nemecka? Danko, Tomáš, Šutaj Eštok a spol. si užívali zápas s Belgickom

Nebolo by na tom nič, keby v ten istý deň, ako sa uskutočnil zápas s Belgickom, nevzlietlo skoro ráno z bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánik slovenské vládne lietadlo Airbus A-319 a o asi hodinu pristálo vo Frankfurte, informoval denník SME s odkazom na Flight radar a Globe ADSB-Exchange.

Pritom žiadny z predstaviteľov vlády alebo koalície na začiatok týždňa neavizoval pracovnú cestu do Nemecka.

Momentkami zo zápasu proti Belgicku, v ktorom Slovensko zvíťazilo 1:0, sa pochválil predseda SNS Andrej Danko, minister práce Erik Tomáš z Hlasu. Na štadióne zápas sledovali podľa SME aj poverený predseda parlamentu Peter Žiga, minister školstva Tomáš Drucker a tiež minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (všetci Hlas). Pluska priniesla rovnako zábery zo štadióna a spomínaní politici dokonca zamierili medzi fanúšikov.

Lietadlo, ktoré v pondelok pristálo vo Frankfurte, následne smerovalo na letisko do Hahn asi 120 kilometrov od Frankfurtu. Let trval 22 minút. Krátko po večernom zápase lietadlo o pol jedenástej večer opäť vzlietlo z Hahnu a letelo do Bratislavy s pristátím približne pol hodinu po polnoci.

Flotilu letky na prepravu ústavných činiteľov tvoria dve lietadlá Airbus A319 a dva stroje Fokker 100 holandskej výroby. O využití špeciálu rozhoduje minister vnútra, teda momentálne Šutaj Eštok, ktorý sa tiež zúčastnil zápasu s Belgickom.

Opozičné Progresívne Slovensko žiada „okamžité a uveriteľné“ vysvetlenie letu vládnych činovníkov do Frankfurtu. „Verejné zdroje musia byť využívané s maximálnou zodpovednosťou a za účelom, na ktorý boli určené – nie na súkromnú zábavu politikov,“ uviedol poslanec Dávid Dej.

Ak sa podľa progresívcov potvrdí, že vládni politici zneužili svoje postavenie a peniaze daňových poplatníkov, Danko a spol. sa majú „okamžite ospravedlniť“ a zaplatiť všetky náklady.

Veronika Remišová z koalície Slovensko, Za ľudí a KÚ vyzvala podpredsedov parlamentu Žigu a Danka, aby „výlet“ vládnym špeciálom uhradili v plnej výške. Poslancov čaká v parlamente dlhé hlasovanie o 25 bodoch, o druhej poobede by mala koalícia rozhodnúť o tom, aby sa tzv. Lex atentát prerokoval v skrátenom konaní. „O návrhu nedám hlasovať, pretože nespĺňa náležitosti,“ reagoval Žiga na Remišovej návrh.

„Letová hodina Airbusu A319 stojí podľa rôznych leteckých portálov približne 7000 eur. Náklady na spiatočný let sa tak mohli pohybovať okolo 30-tisíc eur,“ dodáva SME. Podľa rezortu vnútra je cena jednej hodiny letu vládneho špeciálu zhruba na štyritisíc eur. Výška nákladov na jednu cestu závisí od meteorologických podmienok, aktuálnych cien paliva a handlingových služieb, ako aj od počtu pasažierov.

Čítajte viac Kiska lietal špeciálom do Popradu, Pellegrini na operu. Hodina letu stojí tisíce, aké sú pravidlá využívania vládnej flotily?

Ceny vládnych letov sa najviac riešili počas prezidentského obdobia Andreja Kisku. Dôvodom častých výjazdov letky bolo, že hlava štátu počas pracovného týždňa pravidelne cestovala za rodinou do Popradu. Ročne to vychádzalo na vyše sto letov. Legislatíva pritom podobné využívanie lietadiel na súkromné účely nezakazuje. Žiaden slovenský zákon túto tému dokonca ani nerieši.