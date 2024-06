Kaliňák pripustil úpravy v lex atentát, napríklad pri pokutách pre obce

Vo vládnych zmenách v tzv. lex atentát by ešte v druhom čítaní mohli nastať drobné úpravy. Pripustil to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po utorkovom rokovaní brannobezpečnostného výboru v Národnej rade (NR) SR. Zmeny by sa mohli týkať napríklad pokút pre obce v súvislosti so zákazom protestov v obytných zónach.