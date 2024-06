Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh voči sudcom senátu Juraja Klimenta na Najvyššom súde SR. Zároveň „vyvodí aj ďalšie právne kroky na vyvodenie zodpovednosti“. Oznámil to dnes na tlačovej besede. Dôvodom je minulotýždňové rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) o porušení práv sudkyne Denisy Cvikovej. Sudkyňu vtedajšieho Okresného súdu Bratislava I Cvikovú zadržali a obvinili z prijímania úplatku v rámci policajnej akcie Búrka v marci 2020. Do októbra daného roku bola aj väzobne stíhaná. Väzba bola podľa ESĽP predĺžená nezákonne a sudkyňa tak bola niekoľko mesiacov vo väzbe nezákonne. Za zistené porušenia práv sťažovateľke priznal ESĽP 19 500 eur z titulu nemajetkovej ujmy.

Boris Susko: Zmeny trestnej politiky vracajú Slovensko zo stredoveku do modernej doby Video

Z rozhodnutia ESĽP podľa podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vyplýva, že na Najvyššom súde SR „nemáme sudcov, ale politických aktivistov, ktorí sa bez akéhokoľvek návrhu prokuratúry alebo orgánov činných v trestnom konaní rozhodli, že je dobré, aby niektorí ľudia boli obmedzení na slobode a boli v nezákonnej väzbe“. Kaliňák zdôraznil, že rozhodovali svojvoľne a je to „neakceptovateľná hanba v celej Európskej únii“. Rozhodnutie ESĽP podľa Kaliňáka potvrdilo európsku hanbu slovenskej justície reprezentovanej na Najvyššom súde, predovšetkým senátom 5T.

Zároveň potvrdil, že okrem disciplinárneho návrhu podali na sudcu Juraja Klimenta aj trestné oznámenie. Trestné oznámenie podajú aj na bývalého predsedu súdnej rady Jána Mazáka, ktorý sa podľa Kaliňáka spreneveril právu, a tiež na exministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (SaS). „Pani Kolíková úmyselne nechala plynúť lehoty v rámci povinnosti podať podnet na disciplinárne stíhanie. Robila to preto, aby ich kryla,“ zdôvodnil. Susko dodal, že takíto ľudia by už v súdnictve nemali byť. „Pokiaľ viem, na niektorých konkrétnych sudov už sú podané disciplinárne návrhy, sú navrhované presuny na súdy nižšieho stupňa, ale podľa môjho osobného názoru toto v danej situácii nie je postačujúce,“ povedal minister.

Susko v Ide o pravdu: Nemáme filozofiu zavrieť každého do basy. Opozícia zachraňuje Lipšica Video

Vláda SR má zaplatiť pokutu takmer 20-tisíc eur. Kaliňák však chce, aby bola zosobnená. „Nielenže musíme urobiť opatrenia, ktoré budú znamenať, že to bude musieť uhradiť konkrétny vinník, ale predovšetkým z môjho pohľadu je to potvrdením, že za posledné štyri roky dochádzalo k veľmi hrubému a vážnemu porušovaniu ústavy a zneužívaniu trestného práva,“ dodal. Podľa svojich slov by rád počul zo strany príslušných sudcov ospravedlnenie.

Pokuty na základe rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva musela platiť v minulosti napríklad aj Ficova tretia vláda – za rok 2019 vyplatil rezort spravodlivosti spolu 3 258 578 eur. Senát ESĽP priznal odškodné poškodeným aj v prípade obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013, a to každému po 20-tisíc eur, ako aj náklady na konanie. Na otázku, či aj tu nemala byť pokuta zosobnená tým, ktorí pochybili, Kaliňák povedal, že tu išlo o iný prípad, keďže sa to týkalo prieťahov v konaní. „Akciu v Moldave nad Bodvou ESĽP neriešil, ale riešil následné vyšetrovanie,“ do­dal.

Šeliga: O disciplinárnom návrhu na sudcov hovoria ľudia, ktorých súdili, ukazuje to túžbu po pomste

Vláda opäť demonštruje silu a ukazuje extrémnu túžbu po pomste. Tvrdí to expert strany Demokrati na právo a spravodlivosť Juraja Šeliga v reakcii na dnešnú tlačovú besedu podpredsedu vlády Róberta Kaliňáka a ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktorí informovali o podaní disciplinárneho návrhu a trestných oznámení na vybraných sudcov. Podľa neho nemôžu o disciplinárnom návrhu na konkrétnych sudcov hovoriť ľudia, ktorých títo sudcovia súdili. „Ak hlavnými rečníkmi sú zastupujúci premiér, o ktorom rozhodoval tento senát, ďalej poslanec, ktorý je obžalovaný pre podozrenia zo závažnej trestnej činnosti a ak sa vyjadrujú právni zástupcovia, ktorí boli súdení sudcami, na ktorých má byť podaný disciplinárny návrh, tak je zrejmé, že nemôžeme hovoriť o objektívnom konaní.” Na tlačovej besede boli aj poslanec za Smer-SD Tibor Gašpar, advokát Marek Para a poradca premiéra a advokát Dávid Lindtner.

Šeliga hovorí, že minister spravodlivosti má zákonnú možnosť podať disciplinárny návrh, no dôrazne kritizuje spôsob, akým sa to deje. „Minister má právo podať disciplinárny návrh, no dnešok bol skôr varovaním všetkým slušným sudcom či poctivým vyšetrovateľom, ktorým medzi riadkami bolo odkázané, že ak sa budú pozerať na prsty na tých najvyšších miestach, budú riešení minimálne rovnako,“ hovorí Šeliga.