Riaditeľ MSM: Ľudia nám do závodu nosia životopisy každý deň. Slovenská zbrojovka rastie, investície sa šplhajú na 200 miliónov eur

Globálne zbrojovky naberajú nových zamestnancov najrýchlejšie od konca studenej vojny, ukazuje najnovší prieskum denníka Financial Times (FT), ktorý analyzoval plány 20 najväčších obranných a leteckých koncernov z USA a z Európy. Len tento rok chcú tieto firmy prijať desaťtisíce ľudí, čo podľa FT zodpovedá desatine ich pracovnej sily. Oproti tomuto trendu nezaostáva ani Slovensko.

Dopyt po strojoch aj munícii bol silný už pred vojnou na Ukrajine a po ruskej invázii na územie našich východných susedov začal rásť raketovým tempom. K zbrojeniu Ukrajiny sa totiž pridalo úsilie európskych vlád vyzbrojiť svoje armády. Do tretice hrá svoju úlohu aj finančný stimul Európskej únie, ktorá pre firmy vyčlenila pol miliardy eur na zvyšovanie výroby munície, z ktorej sa značná časť ušla aj slovenským projektom.

Najnovšie ohlásila nové plány zbrojovka ZVS Holding, ktorá so svojimi závodmi v Snine a Dubnici nad Váhom patrí pod skupinu MSM, jedného z najsilnejších hráčov na domácom obrannom trhu. Druhú polovicu akcií ZVS vlastní štát. Aktuálne sú vo finále rozsiahlej modernizácie za desiatky miliónov a generálny riaditeľ MSM Miloslav Mahut potvrdil, že na ceste je toho viac. „V horizonte ďalších dvoch až troch rokov plánujeme zrealizovať investície dokopy za približne 200 miliónov eur,“ vyčíslil.

Závod na výrobu munície FM Granada Fábrica de Municiones de Granada (FMG) do roku 2020 patrila pod zbrojársky koncern GDELS, ktorý je európskou dcérskou spoločnosťou General Dynamics. Následne ju kúpil slovenský holding MSM Group a teraz patrí do skupiny spolu so slovenskými firmami ako sú ZVS holding, VOP Nováky a VÝVOJ Martin.

Investície zvyšujú

„Momentálne dokončujeme investície, ktoré sme si schválili v roku 2022. Konkrétne sa rozšírila výroba tiel na strely v závode ZVS Holding v Snine, ako aj výroba zapaľovačov a plnenia tiel v muničných závodoch ZVS holding v Dubnici nad Váhom,“ pokračoval Mahut. Oficiálny štart výroby v novom šate plánujú na jeseň tohto roka.

Hoci pri prvých avizovaných plánoch ešte v roku 2022 hovorila firma o investícii 15 miliónov eur, aktuálne ju Mahut vyčíslil na vyše trojnásobok. Maximálna kapacita výrobnej linky v sninskom závode bola pôvodne necelých 20-tisíc kusov ročne, aktuálne rozšírenie počíta so 100-tisíc kusmi ročne. „Celková investícia sa pohybuje medzi 50 a 60 miliónmi eur, tá suma sa ešte stále mení popri tom, ako finišujeme,“ vyčíslil. Tam sa ale plány nekončia. V ďalšej fáze plánujú zvýšiť výrobu až na 200-tisíc a viac striel ročne.

Mahut totiž naznačil, že aktuálne riešia schválenie investícií v ešte vyšších sumách a teda aj ďalšie plány na expanziu. „To, čo máme vo vlastných rukách, je, že budeme realizovať ešte ďalšie rozšírenie výrobných kapacít v Snine – na dvojnásobok. To počítam, že bude zhruba v sume 40 miliónov eur. A zároveň sa usilujeme o získanie aj niektorých nových technológií a znalostí, ktoré nám momentálne chýbajú, aby sme získali kompletný výrobný reťazec, čo by malo následne, keď všetky investície dopadnú dobre, prekročiť sumu okolo 200 miliónov eur,“ uviedol.

Plány potvrdil aj Pavol Čahoj, riaditeľ strategického rozvoja MSM GROUP a predseda predstavenstva ZVS holding patriaceho pod CSG Defence. „Zjednodušene povedané, máme tri závody, v každom z nich ide o výrobu od 100– do 120-tisíc kusov novej munície ročne,“ spresnil na nedávnom bratislavskom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB Defence & Security 2024.

MSM GROUP patrí medzi najväčšie podniky obranného priemyslu na Slovensku. Zastrešuje firmy s dlhoročnou históriou pôsobenia v obrannom priemysle, z toho tri na Slovensku (ZVS holding, VOP Nováky, VÝVOJ Martin) a jednu v Španielsku, FM Granada. Špecializuje sa primárne na výrobu a zabezpečovanie celého životného cyklu delostreleckej, tankovej a mínometnej munície tak západného, ako aj východného kalibru. Okrem munície vyrába MSM GROUP aj systémy ochrany tankov, špecializované kontajnery, radarové a mobilné veže leteckého riadenia. MSM GROUP je súčasťou priemyselno-technologickej skupiny Czechoslovak Group (CSG). Na Slovensku muníciu kalibru 155 milimetrov vyrába dubnická firma ZVS Holding, ktorú spolovice vlastní štát cez ministerstvo obrany a firmu DMD, ale ovláda ju práve spoločnosť MSM Group zo skupiny českého podnikateľa Michala Strnada Czechoslovak Group. Výrobné podniky má MSM Group okrem Dubnice nad Váhom aj v Novákoch a v Snine. Najväčším odberateľom tejto 155 mm munície je už dlhšie najmä poľská armáda.

Pre mnohých zamestnancov to automaticky prinesie aj zvýšenie odborných zručností. „Bude to viac aj o ovládaní nových strojov, robotov. Ich kvalifikácia teda porastie,“ priblížil s tým, že zaškoľovania sú priamou súčasťou zákazky od dodávateľa techniky.

Známe sú už aj prvé detaily modernizačného procesu. „V Snine je to jednoducho „kováčina“. Stroje boli vyrobené na požiadavky výroby v 70. a 80. rokoch. Dnes modernizujeme hydrauliku, elektroniku, robotizáciu, úpravy zamerané na väčšiu presnosť aj rýchlosť,“ vymenoval Mahut. Do budúcna očakáva aj väčšie zapojenie umelej inteligencie. „Viem si to predstaviť pri kontrolných činnostiach, ktorých pri výrobe munície prebieha pomerne veľa. Podobne aj pri R&D (výskume a vývoji, pozn. red.), zbere a vyhodnocovaní dát, keď sa pracuje na novej munícii,“ uviedol.

Špecialisti začínajú chýbať

Otázkou pri rozširovaní kapacít však ostáva aj téma dostatku pracovnej sily. V rámci rozširovania výroby v závodoch ZVS k pôvodným 80 zamestnancom malo pribudnúť 140 ďalších. Aktuálne pracuje v závode v Snine 160 ľudí, v Dubnici 450 ľudí. Spoločnosť pre denník Pravda potvrdila, že v nábore nových zamestnancov bude pokračovať a v roku 2025 plánuje prijať takmer 150 ľudí.

Na Slovensku ide v rámci zamestnávania ľudí v priemysle o dlhodobý problém. Upozorňujú naň jednak zamestnávatelia, ale aj politici.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy začiatkom tohto roka vyčíslila, že každý rok na Slovensku z trhu práce ubudne 27-tisíc pracovníkov a do roku 2040 bude na trhu práce chýbať oproti súčasnosti 240-tisíc ľudí. Do dôchodku totiž začnú odchádzať takzvané Husákove deti, ktoré mali o 100-tisíc detí menej, ako sa očakávalo. A práve kľúčové sektory národného hospodárstva, medzi ktoré patrí hlavne priemysel, sú aktuálne pod najväčším tlakom nedostatku zamestnancov.

Podľa premiéra Roberta Fica (Smer) je Slovensko krajinou, kde je už nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily akútny. Vyhlásil to po februárovom výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach, kde sa vládny kabinet venoval budúcnosti priemyslu. „Miera nezamestnanosti na Slovensku sa pohybuje pod štyrmi percentami, ale významná časť ľudí sú dlhodobo nezamestnaní, bez pracovných návykov a bez disciplíny. Je preto veľmi ťažké nájsť v tomto prostredí dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Budeme musieť siahať po získavaní kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia,“ priblížil premiér. „Problém, ktorý musíme v najbližších mesiacoch riešiť, preto je prispôsobenie ponuky toho, čo naše školy produkujú, potrebám praxe,“ zdôraznil Fico.

Podľa Mahuta slabé kapacity slovenského trhu práce pocítila aj spoločnosť MSM, napriek tomu však situáciu zatiaľ nevníma pre ich podnik ako problematickú. „V Snine, na východe Slovenska, máme pomerne dobré meno. Ľudia prichádzajú pred fabriku každý deň, nosia nám životopisy s tým, že počuli, že sa u nás dobre pracuje,“ povedal a priblížil, že noví pracovníci boli často prekvapení, že im ponúkajú štandardný úväzok a nie napríklad zmluvu na minimálku a „peniaze bokom“. V Dubnici nad Váhom to však bolo náročnejšie. „Tam sme museli spraviť mnoho opatrení, mali sme v úvode problém nájsť ľudí, keďže ide o región s najnižšou nezamestnanosťou. Riešili sme to tak, že sme išli postupne po každej profesii, kde sa nám nedarilo zohnať ľudí, analyzovali sme, prečo je to problém, prijali sme náležité opatrenia a pomerne rýchlo bola situácia stabilizovaná,“ skonštatoval.

Výzvou ale zostáva nábor vyššie kvalifikovaných zamestnancov. „Napríklad v oblasti R&D máme dosť problém zohnať ľudí, aj na TPV, teda technickú prípravu výroby. Preto sa snažíme jednak nájsť tých najlepších na trhu, získať ich pre našu spoločnosť a následne s ich zapojením si vychovať vlastných špecialistov. V prípade výskumu a vývoja musíme siahať aj do zahraničia. Sledujeme spoločnosti, ktoré v danom segmente fungujú a snažíme sa získať ku nám tých najlepších odborníkov z iných veľkých spoločností,“ vysvetlil. V tejto oblasti vyzdvihol aj nadnárodné pôsobenie členov skupiny CSG, čo im umožňuje vzájomnú spoluprácu a výmenu know-how naprieč jednotlivými firmami.

Pomôžu aj európske peniaze

K rozvoju slovenských zbrojárov pomôžu aj európske peniaze. Ešte v marci prišla informácia, že MSM Group dostane od EÚ dotáciu na zvýšenie kapacity výroby, dostala sa totiž medzi spoločnosti, ktoré si rozdelia 513 miliónov eur, aby dokázali navýšiť kapacitu výroby na dva milióny nábojov ročne. Injekcia je súčasťou už tretej fázy projektu na zabezpečenie dostatku munície, ktorá zahŕňa projekty na výrobu výbušnín, pušného prachu, nábojov, rakiet, ale aj testovanie a renováciu výrobných priestorov.