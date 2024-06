Ficovi k zotaveniu po atentáte pomohlo, že sám bojoval, prehovoril jeho ošetrujúci lekár

Zdravotníci prevážajú na nosidlách postreleného predsedu vlády Roberta Fica do nemocnice v Banskej Bystrici 15. mája 2024.

Zdravotníci prevážajú na nosidlách postreleného predsedu vlády Roberta Fica do nemocnice v Banskej Bystrici 15. mája 2024.

„Keby to dopadlo inak, ako dopadlo, neviem si ani veľmi predstaviť, čo by sa potom na Slovensku dialo,“ uviedol pre denník Postoj Jozef Valky, prednosta kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny banskobystrickej nemocnice. Na Slovensku podobná situácia ešte nikdy nenastala.

Premiér Fico prvýkrát od atentátu prehovoril: Odpúšťam a varujem. Do práce sa vrátim čoskoro Video

Po postrelení útočníkom v Handlovej bol Fico po dva týždne jeho pacientom. Z medicínskej stránky „sme to zvládli celkom slušne“, ale lekára ťažila zodpovednosť. „Keby som povedal, že sme neboli pod tlakom, tak by som klamal. Môj život na dva týždne prestal fungovať,“ poznamenal Valky, pôsobiaci v nemocnici 34 rokov.

Podobne vážne zranených pacientov nemocnica podľa neho veľmi nemá, pretože väčšinou vykrvácajú pri prevoze. Výhodou kliniky bolo aj to, že má traumacentrum aj takzvanú transplantačnú jednotku, ktorá je určená pacientom po transplantácii a ktorá bola vyhradená premiérovi a jeho ochrancovi.

Valky zaspomínal, že keď svojho času uspával prezidenta Rudolfa Schustera pred operáciou očí, ochranka bola priamo na sále, „sedela vedľa mňa“, zatiaľ čo Ficovi strážcovia sledovali oknom, čo sa deje, ale na sálu nevstúpili a snažili sa, aby neprekážali, a tak s nimi neboli žiadne problémy.

Čítajte viac Opozícia kritizuje Ficov prejav. Sklamanie, hovorí Šimečka. Sme tam, kde sme boli pred atentátom, pridal sa Korčok

Správa o atentáte prednostu zastihla na medzinárodnom kongrese v Žiline, ale v nemocnici boli v práci obe primárky, s ktorými dohodol, čo sa bude diať. Uviedol, že pracovisko roky budoval preto, aby na ňom nemusel byť do smrti, ale aby fungovalo ešte lepšie, keď tam nie je. A na svojich kolegov a kolegyne je hrdý, ako všetko zvládli.

O premiérovom stave verejnosť informovali vládni politici. Podľa prednostu sa lekári starali len o pacienta a od všetkého ostatného sa úmyselne odstrihli. A lekári, ktorí sa svojho času starali počas hospitalizácie o českého prezidenta Miloša zemana, „mi povedali, že jediné, čo nám závidí, je táto komunikácia, pretože pre nich to bolo vtedy neskutočne zaťažujúce“.

Banskobystrická nemocnica mala podľa Valkyho aj to šťastie, že „tu ľudia zostali, nie je tu taký veľký odliv ľudí do zahraničia ako napríklad z bratislavských kliník“. Uistil, že „premiér nedostal žiadnu zvláštnu liečbu“ a že je v nemocnici veľa iných pacientov, napríklad po transplantáciách, ktorí predstavujú aj komplikovanejšie prípady. „Liečba pána premiéra má pre nás len takú skúsenosť, že sme pána premiéra liečili a našťastie sa to podarilo.“