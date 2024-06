Kam pôjde bývať 1 300 študentov? V Bratislave začínajú s veľkou opravou internátov, nájmy môžu byť dvakrát drahšie

Požiar na internáte: Podľa študentov sa nespustil poplach (archívne video) Video Zdroj: TV Pravda

Átriáky, Štúrak, Mladosť či Manželáky – pojmy veľmi dobre známe všetkým, ktorí aspoň raz zavítali do Slávičieho údolia. Internátne budovy Univerzity Komenského v Bratislave, známe aj ako Mlyny, sa nachádzajú nad cintorínom a obratiskom autobusov. Spolu s internátmi Družba neďaleko Botanickej záhrady, ktoré takisto patria najstaršej slovenskej univerzite, ročne poskytnú ubytovanie pre viac ako osem a pol tisíca študentov.

Okrem pozitívnych spomienok na študentské časy si absolventi z Mlynskej doliny často odnášajú aj obraz ošumelých izieb, holubov na balkónoch, kúpeľní s odpadávajúcimi obkladačkami či prefukujúcich okien. Hoci univerzita za posledné roky s opravami pokročila, mnohé izby sa nezmenili od čias, keď tam bývali rodičia súčasných študentov. To sa má výrazne zmeniť. Po uzávere bloku A zavrú cez leto aj blok B, ktorý čaká rekonštrukcia za viac ako 12 miliónov eur. Kedy budú opäť budovy sprístupnené študentom, je zatiaľ otázne.

„V tejto fáze sa trvanie projektu nedá odhadnúť, keďže bude závisieť od financovania a od procesov verejného obstarávania. Predpokladáme však, že rekonštrukcia bude trvať minimálne dva roky,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave Eva Kopecká.

Katastrofálneho stavu 50-ročných budov si je vedomé aj vedenie univerzity. Podľa rektora Univerzity Komenského Marka Števčeka malo k opravám dôjsť už dávno. Po pandémii covidu dúfal, že sa investícia do internátov dostane medzi vládne priority, k čomu však nedošlo. S rekonštrukciou začnú z vlastných zdrojov a hľadajú ďalšie možnosti financovania. „Napriek plánovanému výpadku ubytovacích kapacít urobíme všetko pre to, aby sme ubytovanie poskytli čo najväčšiemu počtu záujemcov. Ďalšie užívanie tejto budovy by však už nebolo bezpečné,“ priblížil rektor.

O internátoch v skratke výškové budovy Ľ. Štúra postavili v rokoch 1969 až 1977 ,

, blok A (VBA) má cca 1000 lôžok ,

, blok B (VBB) má cca 1300 lôžok ,

, predpokladaná rekonštrukcia VBB 2 roky (2024 – 2026),

VBB 2 roky (2024 – 2026), kompletná rekonštrukcia budovy I. a II. etapa – 12 487 023,73 eur

I. a II. etapa – 12 487 023,73 eur plánovaná ubytovacia kapacita pre budúci akademický rok: 3500 lôžok – Manželské internáty a Átriové domky, cca 2000 lôžok v internáte Družba UK,

– Manželské internáty a Átriové domky, cca v internáte Družba UK, Mlyny UK a Družba UK ubytujú bežne vyše 8 500 študentov roč­ne,

študentov roč­ne, celkovo investovala UK od roku 2019 do rekonštrukcií internátov 10 348 523,84 eur.

Vysokoškoláci hovoria o ubytovacej kríze

Ako vyplýva z informácií zverejnených na webe univerzity, „áčko“ už má opravené rozvody, kúpeľne, toalety aj kúrenie. Na budove v druhej fáze zateplia strechu, fasádu, vymenia všetky okná aj balkónové dvere. Rovnaký scenár opráv teraz čaká blok B, študenti tam môžu zostať ešte do konca júna.

„Vo VBB sa budú po etapách rekonštruovať zvislé rozvody, sociálne jadrá, zateplenie strechy a fasády, výmena okien a balkónových dverí a elektroinštalácie. Od ďalšieho financovania, o ktoré univerzita zažiadala, závisí aj vnútorná infraštruktúra,“ priblížila Kopecká s tým, že veľkosti izieb sa po opravách nezmenia, no v prípade dostatočnej kapacity budú pokračovať v trende znižovania počtu trojposteľových i­zieb.

Za plnej prevádzky je možné ubytovať na oboch blokoch 2 300 študentov. „Áčko“, ktoré je z ubytovacích kapacít vyňaté už dlhšie, za plnej prevádzky ubytuje tisíc študentov, „béčko“ o tristo viac. Lacnejšie boli v B bloku tento rok trojlôžkové izby, kde cena závisí od toho, či prešli rekonštrukciou. Sumy sa v prípade trojposteľových priestorov pohybujú od 82 do 105 eur. Drahšie sú dvojlôžkové izby, kde majú študenti viac súkromia, zaplatia za ne od 90 do 121 eur. Rekonštrukcia by do cien zvyšných internátov nemala zasiahnuť. „Zatiaľ neuvažujeme o zmene cenníkov za ubytovanie,“ priblížila Kopecká.

Cenník izieb VBB od 1.1.2024 2-lôžk. izba 3-lôžk. izba 1.-7. posch. zrekonštruovaná 114 105 1.-7. posch. nezrekonštruovaná 90 82 8.-12. posch. (zrek. jadro, nezrek. izby) 105 98 8.-12. posch. nezrekonštruovaná 98 90 VB B 402, 502, 602, 702 – bezbariérové 121 x VB B 302 A, 302 B 123 x Zdroj: mlyny.uniba.sk

Výpadok 1 300 ubytovacích miest ale spôsobí, že množstvo študentov bude musieť hľadať bývanie v rámci štandardného komerčného nájmu. „Už sa to začína diať. Zatiaľ sme nezachytili posun v rámci cien, že by kvôli tomuto stavu sa zvyšovali ceny nájmov. Situácia bude kumulovať niekedy v júli alebo auguste. Uvidíme, do akej miery sa pretavil zvýšený dopyt aj do cien nájmov,“ uviedol pre Pravdu analytik Ján Palenčár z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Otázne však je, či si bývanie v bytoch budú študenti môcť dovoliť.

Napríklad štvorizbový byt s tromi samostatnými izbami, obývačkou a balkónom v blízkosti petržalského Draždiaka ponúka na ročný prenájom majiteľ za tisíc eur mesačne vrátane energií. V rovnakej výške treba na úvod zaplatiť aj depozit a nasťahovať sa smú maximálne štyri osoby. Ak by v tomto byte bývali štyri osoby, mesačný nájom by teda predstavoval 250 eur na jedného študenta, teda dvakrát toľko, ako by zaplatil za drahšiu internátnu izbu, ktorá vyjde na 121 eur.

Analytik pripustil, že keď internát zatvoria, situácia nemusí byť jednoduchá. „Môže dôjsť k sťaženiu situácie pri vyhľadávaní nájmov,“ skonštatoval. Ak vezmeme do úvahy, že z trhu zmizne 1 300 postelí a vydelíme to napríklad piatimi posteľami v trojizbovom byte, dopyt by bol až po 260 bytoch, ktoré sa však v Bratislave neponúkajú v takomto množstve pre študentov.

Foto: Archív UK Zrekonštruovaná izba - Átriové domky, C 2 v Mlynskej doline Zrekonštruovaná izba - Átriové domky, C 2 v Mlynskej doline

Nedostatok miest na internátoch robí mladým ľuďom veľké starosti, čo Pravde potvrdil aj dočasne poverený predseda Študentskej rady Vysokých škôl Miroslav Malinovský. „Obavy študentov, že od septembra nedostanú miesto na internáte v Mlynskej doline, skutočne evidujeme. Mnohí svoju obavu zdôvodňujú aj tým, že sa pristúpilo k súbežnej rekonštrukcii oboch blokov takzvaného Štúraku, čím sa výpadok ubytovacích kapacít značne zvýši,“ priblížil.

Vysokoškoláci si podľa Malinovského už preventívne začínajú zháňať ubytovanie vo vlastnej réžii, čo však bude mať dosah na ich finančnú situáciu. „Rekonštrukcia internátov je v nejakom rozsahu zjavne potrebná, ale výpadok týchto rozmerov môže – v prípade, ak sa nevytvoria dostatočné náhradné kapacity – spôsobiť situáciu, ktorá by sa dala označiť za ubytovaciu krízu,“ dodal.

V školách zakážu mobily. Ako budú vyzerať nové pravidlá odpovedala Lenka Svoradová Video Zdroj: TV Pravda

Niektorí do bytov študentov nechcú

Problém však môže vzniknúť aj na strane prenajímateľov. Podľa analytika mnohí nemajú záujem prenajímať svoje byty študentom pre obavy zo zničenia bytu, ale aj z toho, že by v byte bývalo naraz viac ľudí, ako mali dohodnuté. „Množstvo prenajímateľov vyžaduje, aby nájomcovia neboli študenti,“ skonštatoval šéf asociácie. Obavy prenajímateľov by mohlo podľa neho zmierniť napríklad poistenie nájmu pred poškodením a neplatením.

Ak by ceny komerčných nájmov v dôsledku obmedzených internátnych kapacít vzrástli, nešlo by podľa Palenčára o stovky eur. Študenti majú primárne záujem o staršie byty, ktoré sa nachádzajú v menej atraktívnych lokalitách a ceny sa hýbu pod tisíc eur. Zväčša vyhľadávajú – troj- alebo štvorizbové byty, kde sa ich vojde viac. „Pre študentov sú zaujímavé byty, ktoré nemajú spojenú obývačku s kuchyňou, ale naopak, majú samostatné izby a kuchynskú linku samostatne,“ vysvetlil s tým, že ak by sa ceny mali zdvihnúť, tak skôr by išlo len o desiatky eur mesačne.

Ubytovacou krízou by však situáciu po zatvorením ďalšieho bloku B nenazval, keďže možnosti ubytovania študenti dnes vyhľadávajú už aj mimo Bratislavy v okolitých obciach, kde je dobrá dopravná dostupnosť. Najlacnejšie byty, čo sa nájmu týka, sa podľa Palenčára nachádzajú v mestskej časti Podunajské Biskupice, Vrakuňa, niektorých častiach Devínskej Novej Vsi a Lamača a okrajových častiach Petržalky.

Študentov iných škôl už neubytujú

Univerzita plánuje budúci akademický rok poskytnúť na ubytovanie približne 5 500 lôžok – na Manželských internátoch a Átriových domoch 3 500 a na Družbe 2 000. Podľa Kopeckej rektorát hľadá pre študentov alternatívne možnosti ubytovania. Rokuje s ministerstvami, samosprávami, no aj so súkromnými firmami, ktoré majú k dispozícii veľkokapacitné ubytovacie zariadenia v hlavnom meste. Tri mesiace pred začiatkom školského roka však potvrdené ešte nič nemá.

„Ak v septembri vznikne potreba ubytovať ďalších študentov nad rámec existujúcej kapacity, poskytneme tieto informácie študentom, ktorí nedostanú ubytovanie v našich internátoch,“ spresnila hovorkyňa. Univerzita zatiaľ necháva študentov v neistote. Ako potvrdil zástupca študentov, bližšie vyjadrenia zatiaľ nedostali aj preto očakávajú intenzívnejšiu komunikáciu o konkrétnych ubytovacích alternatívach.

Obmedzené kapacity zmenia aj podmienky prideľovania internátov. „Univerzita Komenského optimalizovala poskytovanie ubytovania pre externých partnerov a nebude ponúkať ubytovanie pre iné univerzity (VŠMU a VŠVU),“ potvrdila hovorkyňa školy. S Vysokou školou múzických umení už podľa Palenčára asociácia rokovala a riešili, ako študentom pomôcť.

Náročnejšie časy čakajú aj zahraničných študentov. Ubytovanie už nebudú mať garantované a musia sa zaradiť do poradovníka spoločne s domácimi študentmi. „Ostatné podmienky v smernici ostávajú nezmenené,“ dodala Kopecká.