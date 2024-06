V Andalúzii vedie slovenská firma jednu z najstarších zbrojoviek v Európe. Pozreli sme sa do zákulisia ich výroby

Fábrica de Municiones de Granada Video Zdroj: TV Pravda/ MSM Group

Na prvý pohľad pôsobí vskutku ako „španielska dedina“ – hoci je ešte len neskoré ráno, teplomer sa už šplhá cez 30 stupňov Celzia, cesty lemujú palmy a kaktusy a občas je možné nanajvýš zahliadnuť niekoho z domácich popíjajúc kávu na terase reštaurácie, či diskutujúc s predavačmi v malej samoobsluhe. Pomalé tempo ešte zvýrazňuje fakt, že je piatok a deň predtým bolo sviatočné voľno. Hoci sa to nezdá, nachádzame sa zároveň v jednej z piatich tovární v Európe, kde sa vyrába tanková munícia kalibru 105 a 120 milimetrov do tankov Leopard, ktoré sú súčasťou aj slovenskej armádnej flotily. Prezrádza to nápis na bráne, Fábrica de Municiones de Granada (FMG).

Závod na výrobu munície FM Granada Fábrica de Municiones de Granada (FMG) do roku 2020 patrila pod zbrojársky koncern GDELS, ktorý je európskou dcérskou spoločnosťou General Dynamics. Následne ju kúpil slovenský holding MSM Group a teraz patrí do skupiny spolu so slovenskými firmami ako sú ZVS holding, VOP Nováky a VÝVOJ Martin.

Pri našom príchode do areálu FMG je naokolo pomerne pusto. Väčším prekvapením je však zrazu počuť v regióne, kde aj po anglicky hovorí len desatina domácich, slovenčinu. V závode nás víta okrem generálneho riaditeľa FMG Antonia Caro Chenu aj Gabriel Horváth, obchodný manažér skupiny MSM, ktorá od roku 2020 spája aktivity MSM a FMG.

„Pôsobím tu už rok a pol. Mojou úlohou je koordinácia projektov medzi španielskou spoločnosťou a našimi podnikmi v Čechách a na Slovensku,“ vysvetľuje Horváth. Na otázky, ako si zvykol na život v Španielsku, odpovedá, že si pochvaľuje miestnych ľudí aj celkovú atmosféru ako v rodinnom podniku. „Granada je veľmi študentské mesto, so silnými technickými programami na univerzite. Študenti či absolventi tak často prichádzajú do FMG priamo zo školy,“ vysvetľuje. Podnik FMG mal v minulosti aj vlastnú školu, ktorá vychovala generácie remeselníkov, chemikov, mechanikov, projektantov a ďalších odborných pracovníkov.

História

Múzeum histórie Fabrica de Municiones de Granada Miesto, kde sídli FMG, má 700-ročnú históriu výroby munície. Až do roku 2020 patrila pod zbrojársky koncern GDELS, ktorý je európskou dcérskou spoločnosťou General Dynamics. Následne ju kúpil slovenský holding a teraz patrí do skupiny spolu so slovenskými stálicami ako sú ZVS holding, VOP Nováky a VÝVOJ Martin.

Potvrdzuje to aj Caro Chena na vlastnej skúsenosti. „Začal som tu ako stážista v roku 1984. V januári 1985 som už v rukách držal svoju prvú pracovnú zmluvu. To znamená, že som v tejto spoločnosti už 39 rokov. Prakticky som pracoval na každom oddelení, prešiel som si výrobou aj oddelením kvality a od roku 2007 som generálnym riaditeľom,“ opísal.

Význam granadského závodu na mape podčiarkuje aj fakt, že Andalúzia je jedným z najchudobnejších regiónov Španielska. Nezamestnanosť sa tu aktuálne pohybuje okolo 18 percent, kým národný priemer je tesne pod 12 percentami. „Všetci nás tu poznajú ako ‚la fabrica', stačí povedať to a hneď vedia, o čo ide,“ pochváli sa Chena počas toho, ako firemným múzeom, ktoré tiež sídli v historickej budove, kde sa kedysi testoval pušný prach, sprevádza návštevu.

Antonio Caro Chena

Ako dôkaz s hrdosťou ukazuje na portréty španielskych armádnych osobností lemujúce stropy obdĺžnikovej miestnosti, listuje v storočných knihách so záznamami o testovaní munície a predstavuje rôzne artefakty. Súčasné úspechy závodu zasa ilustrujú vystavené najmodernejšie protitankové strely a súčasti rakiet, ktoré tu vyrábajú pre španielsku armádu. Rozhovory pravidelne pretínajú hlasné zvuky miestneho páva, ktorý sa prechádza popod otvorené okná a hrdo predvádza svoj majestátny chvost pred návštevami.

Fábrica de Municiones de Granada

Zblízka si elegantného vtáka môžeme obzrieť, keď prechádzame areálom smerom k výrobným halám. Na čas zostáva aj na posledných našich fotkách. V priestoroch, kde sa nachádzajú jednotlivé časti munície, je z bezpečnostných dôvodov prísne zakázané fotiť.

Horváth približuje, že výrobňa operuje prakticky 24/7, pracuje sa v troch zmenách. „Jeden deň v týždni je však vyčlenený na údržbu a sanitu, keďže práca s výbušninami je veľmi citlivá,“ dodáva. Týmto tempom aktuálne výrobnú halu opúšťajú stovky kusov munície denne. „Závod ide na plnú kapacitu, objednávky máme zajednané až do roku 2028,“ hovorí Chena. V súčasnosti je FMG významným výrobcom nielen jednozložkových a dvojzložkových prachov a prachových náplní, ale aj tankovej munície, ktorá patrí ku kľúčovým výrobným artiklom spoločnosti. Okrem tankovej munície kalibru 120 mm pre tanky Leopard 2 firma vyrába aj mínometnú muníciu kalibru 60, 81 a 120 milimetrov, delostreleckú muníciu kalibru 105, 106 a 155 milimetrov, pyrotechnické vybavenie a jednotlivé komponenty pre rakety Meteor a Mistral a pre protitankové strely Spike a Spike LR. Návštevníci exkurzie medzi sebou žartujú, že to vyzerá v podstate ako náboje do malej ručnej pištole, akurát omnoho väčšie.

Trikrát viac ľudí za tri roky

FMG až do roku 2020 patrila pod zbrojársky koncern GDELS, ktorý je európskou dcérskou spoločnosťou General Dynamics. Následne ju kúpil slovenský holding a teraz patrí do skupiny spolu so slovenskými stálicami, ako sú ZVS holding, VOP Nováky a VÝVOJ Martin.

Akvizícia bola pre Španielov prínosom. Za posledné roky strojnásobili počet pracovníkov na približne 300 a vlani spustili nové pracovisko na výrobu prachových náplní, vďaka čomu sa výrazne zvýšila aj výrobná kapacita fabriky.

„Najväčšou výzvou, ktorej čelíme pri zvyšovaní produkcie, je nedostatok surovín. Musíme ich dovážať z krajín, ako je India alebo Čína, pretože európske prírodné zdroje sú prakticky vyčerpané,“ vysvetľuje novinárom Chena. Európski zbrojári z Ázie dovážajú napríklad trhavinu či bavlnu linters, z ktorej sa následne získava nitrocelulóza a z nej vyrábajú v granadskom závode strelné prachy. Ako neskôr dodáva Horváth, spoločnosť MSM v Granade teraz pripravuje novú investíciu do výroby nitroglycerínu. Ten sa používa pri výrobe trhavín, po ktorých je v Európe tiež výrazný dopyt.

Veľké výročie

Po návrate z prechádzky to na mieste, kde sme ráno začínali, vyzerá úplne inak. Prázdne námestie zaplnili ľudia a slnečníky, ktoré chránia pred horúcim andalúzskym poludním. Hostesky rozdávajú vejáre a čašníci kľučkujú pomedzi stoly s táckami studených nápojov.

FMG

Dôvodom je, že Fábrica de Municiones de Granada v ten deň oslavuje 700 rokov výroby pušného prachu na území Granady. Prvá písomná zmienka o použití pušného prachu vyrobeného na území mesta Granada pochádza zo 14. storočia z čias Granadského emirátu. V roku 1324 sultán Ismail I. Granadský z rodu Nasrovcov použil pušný prach z Granady pri obliehaní mesta Huéscar. Práve k tejto udalosti sa viažu historické korene spoločnosti FMG, ktorá počas svojej 700 rokov dlhej existencie hranice mesta Granada nikdy neopustila a od 16. storočia sídli práve na predmestí El Fargue.

Podujatie sa nesie v duchu andalúzskych tradícií, a tak okrem príhovorov vedenia spoločnosti a hostí si účastníci môžu užiť aj koncert španielskej gitary či tanec flamenco.

Ešte chvíľu sledujeme kultúrny program, fotíme si areál a zhovárame sa s hosťami. Kým však kuchári stihnú začať podávať paellu, našu delegáciu čaká odvoz naspäť do hotela. Z rozhorúčenej ulice teda nasadáme do klimatizovaného minibusu a s výhľadom na zasnežené vrcholy Sierra Nevada a granadskú Alhambru vyrážame naspäť.