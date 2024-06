Na futbal za štátne? Podľa rezortu vnútra je to bežné, Keketi však letel komerčnou linkou. Opozícia hovorí o papalášizme

Bratislavský župan Juraj Droba pre Pravdu uviedol, že s delegáciou letel len cestou naspäť a cestu uhradí z vlastných peňazí. Komerčný let si vybral aj minister cestovného ruchu Dušan Keketi.

Na futbal za štátne?

V pondelok večer podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko a minister práce Erik Tomáš zverejnili na sociálnych sieťach fotografie z futbalového zápasu v Nemecku. Denník Sme neskôr s odkazom na na Flight radar a Globe ADSB-Exchange upozornil na to, že v ten istý deň ráno vzlietlo skoro ráno z bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánik slovenské vládne lietadlo Airbus A-319 a o asi hodinu pristálo vo Frankfurte.

Žiadny z predstaviteľov pritom neinformoval o avizovanej pracovnej ceste. „Milí priatelia, tešíte sa tak ako ja. Som strašne hrdý, že sme presadili nové ministerstvo, že viac ako 100 miliónov pôjde do športu. Nech mi nikto nehovorí, že to nemá význam,“ tešil sa Danko po zápase vo videu na sociálnej sieti. Fotografiu zverejnil aj minister Tomáš.

Pravda oslovila všetky zainteresované strany. Medzitým minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že na zápas leteli všetci vládnym špeciálom. Nešlo však podľa neho o nič výnimočné a nevidí za tým nič mimoriadne. „Je to štandard, ktorý sa udial aj v minulosti. Môžeme očakávať, že aj na olympijské hry pôjdu vládni predstavitelia,“ uviedol. Aj v minulosti to podľa neho tak fungovalo.

V médiách boli zverejnené aj fotografie, ako sa ministri a podpredsedovia fotili s fanúšikmi. Lietadlo, ktoré v pondelok pristálo vo Frankfurte, následne smerovalo na letisko do Hahn asi 120 kilometrov od Frankfurtu. Let trval 22 minút. Krátko po večernom zápase lietadlo o pol jedenástej večer opäť vzlietlo z Hahnu a letelo do Bratislavy s pristátím približne pol hodinu po polnoci. Podľa ministra Druckera použili politici na presun z Frankfurtu do Hahnu vozidlá zastupiteľské­ho úradu.

Minister tiež vylúčil, že zo Slovenska do Nemecka kvôli transferu na letisko vyrazilo vozidlo patriace štátu. Flotilu letky na prepravu ústavných činiteľov tvoria dve lietadlá Airbus A319 a dva stroje Fokker 100 holandskej výroby. O využití špeciálu rozhoduje minister vnútra.

Podľa rezortu vnútra je to bežné

Let vládnym špeciálom potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Návšteva úvodného zápasu slovenskej reprezentácie sa uskutočnila na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a aj Únie európskych futbalových zväzov (UEFA) pre zástupcov vlády SR a Národnej rady SR (NRSR. „Je to bežné všade vo svete na podporu národného mužstva na takomto významnom športovom podujatí. V nijakom prípade to teda nebola voľnočasová aktivita ústavných činiteľov,“ uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.

Vládnym špeciálom podľa rezortu cestovali aj zástupcovia policajných zložiek, ktorí sa spolu s nemeckými bezpečnostnými orgánmi spolupodieľajú na bezpečnostných opatreniach v rámci futbalového šampionátu. „Na palube spolu s nimi leteli dvaja podpredsedovia NR SR, traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev,“ vysvetľuje rezort.

Súčasťou cesty boli aj stretnutia so zástupcami belgickej vlády, ako aj primátorom mesta Frankfurt nad Mohanom. Neumann zopakoval, že tento druh dopravy je v našich podmienkach úplne bežný a aj v minulosti štátni predstavitelia za každej vlády opakovane využívali služby Leteckého útvaru MV SR na účasť na reprezentačných udalostiach, ako sú olympijské hry či majstrovstvá sveta s čím ráta aj štátny rozpočet. „Účel včerajšieho letu bol teda absolútne neporovnateľný napríklad s pravidelnými papalášskymi letmi bývalého prezidenta Andreja Kisku, ktorý vládny špeciál využíval na týždennej báze na svoje súkromné cesty domov za rodinou do Popradu, pričom takto prelietal viac ako milión eur z peňazí daňových poplatníkov,“ dodáva rezort.

Na otázku, prečo o zahraničnej ceste neinformovali vopred, rezort vnútra uviedol, že celý proces prebehol štandardným postupom. „Návrh na zahraničnú pracovnú cestu bol v zmysle zásad postupu pri uskutočňovaní zahraničných stykov vypracovaných ministerstvom zahraničných vecí zaslaný rezortu diplomacie 7. júna 2024,“ uviedol Neumann pre Pravdu. „Vláda návrh na zahraničnú služobnú cestu delegácie ministerstva vnútra bude dodatočne schvaľovať na budúcu stredu 26. júna 2024,“ dodal.

Podľa zásad postupu pri uskutočňovaní zahraničných stykov sa predloží návrh zahraničnej cesty rezortu diplomacie do 15. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom má byť zahraničná cesta realizovaná. Rezort to potom predloží na vládu. Ak nebolo možné predložiť návrh zahraničnej cesty v termíne, zašle sa bez zbytočného odkladu a schváli sa dodatočne. Rezortu cestovného ruchu sme sa pýtali, kedy dostali od SFZ pozvanie, do uzávierky nereagovali. Program zápasov bol známy niekoľko mesiacov.

Foto: Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok, Tomáš Drucker, Peter Žiga Na snímke predstavitelia strany Hlas (zľava) Peter Žiga, predseda strany Matúš Šutaj Eštok a Tomáš Drucker počas zasadnutia koaličnej rady.

Hovorca SFZ Juraj Čurný sa k situácii vyjadril na sociálnej sieti. Zdôraznil, že nejde o žiadne oficiálne stanovisko zväzu, ale o jeho osobné vyjadrenie. Politické reprezentovanie Slovenska podľa neho nie je žiadna „súkromná zábava politikov“, ale chodia naň zástupcovia všetkých krajín podobne ako na olympiádu. „Práve takéto výnimočné podujatia vytvárajú priestor na stretávanie sa na všetkých úrovniach – od tých fanúšikovských až po tie najvyššie politické úrovne,“ uviedol. Okrem iného je to aj vyjadrenie podpory športu.

Spomenul návštevu prezidenta Kisku v roku 2016 v rámci zápasu s Anglickom v Saint Etienne. „Nikto vtedy neskúmal a nerozporoval prečo, za koľko a s kým tam šiel – ani médiá, ani politické strany – a tak je to správne,“ uviedol s tým, že podobných príklad je nespočetné veľa. „Ale keď niekto považuje futbal, resp. šport na tej najvyššej úrovni a jeho podporu za „voľnočasovú aktivitu, resp. za súkromnú zábavu“ tak je jasné, že vôbec nepochopil, akú obrovskú silu futbal resp. šport má,“ dodal.

Droba cestu späť preplatí, Keketi letel komerčnou linkou

Na cestu reagovala aj NR SR. Na zápase bol aj zastupujúci predseda parlamentu Žiga. „Štátni predstavitelia podporili futbalovú reprezentáciu na vrcholovom športovom podujatí. Išlo o oficiálne pozvanie SFZ a UEFA a oficiálnu cestu, vstupenky teda nestáli ani cent,“ uviedlo tlačové oddelenie pre Pravdu. „Takýto postup sa uplatňuje u nás aj vo svete úplne bežne a nie je na ňom nič mimoriadne,“ píše sa v stanovisku. „Je, naopak, neprípustné a absolútne nepochopiteľné zneužívať na obyčajné politikárčenie podporu športu a národnej futbalovej reprezentácie vysokými predstaviteľmi štátu. A to platí tak teraz, ako aj v budúcnosti, bez ohľadu na politickú reprezentáciu,“ dodáva NR SR.

Foto: TASR, Dano Veselský keketi Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).

Okrem spomínaných ministrov sa mal zápasu podľa Druckera zúčastniť aj minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi. Neletel však vládnym špeciálom, ale komerčnou linkou. „Pán minister mal oproti ostatným kolegom dlhší pracovný program v Nemecku a teda letel samostatne komerčnou linkou,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa ministerstva Silvia Vlasková.

Rezort potvrdil, že aj Keketi bol pozvaný zo strany SFZ na zápas Slovenska s Belgickom. „Počas cesty mal však viacero pracovných stretnutí,“ reagovala. Zápasu sa zúčastnil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Hovorkyňa BSK uviedla, že súčasťou delegácie nebol. „Na futbalový zápas do Frankfurtu cestoval súkromne vlakom na vlastné náklady. Keď sa dozvedel, že je prítomná aj vládna delegácia zo Slovenska, preveril u vedenia NR SR prípadnú možnosť cestovať s delegáciou späť na Slovensko, ak je voľné miesto v lietadle, a ušetriť tak čas. Cestu späť samozrejme podľa dohody uhradí z vlastného, hneď po vystavení faktúry,“ vysvetlila pre Pravdu.

Papalášizmus a škandál

Opozícia sa voči ceste špeciálom ohradila. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová doobeda v parlamente prostredníctvom procedurálneho návrhu žiadala Žigu a Danka, aby „výlet“ vládnym špeciálom uhradili v plnej výške z vlastných prostriedkov. „O návrhu nedám hlasovať, pretože nespĺňa náležitosti,“ reagoval Žiga na Remišovej návrh v pléne krátko po jedenástej.

Foto: SITA, Jana Birošová Michal Šimečka Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka počas volebnej noci v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Bratislava, 9. jún 2024

Podľa denníka Sme stojí letová hodina Airbusu A319 podľa rôznych leteckých portálov približne sedemtisíc eur a náklady na spiatočný let sa tak mohli pohybovať okolo 30-tisíc eur. Podľa rezortu vnútra je cena jednej hodiny letu vládneho špeciálu zhruba na štyritisíc eur. Výška nákladov na jednu cestu závisí od meteorologických podmienok, aktuálnych cien paliva a handlingových služieb, ako aj od počtu pasažierov. Poslanec Progresívneho Slovenska Dávid Dej uviedol, že žiadajú od koalície okamžité a uveriteľné vysvetlenie, prečo leteli na futbal bez informovania o akomkoľvek pracovnom programe. „Verejné zdroje musia byť využívané s maximálnou zodpovednosťou a za účelom, na ktorý boli určené – nie na súkromnú zábavu politikov,“ uviedol.

Rozhodnutie letieť hromadne do Frankfurtu vládnym špeciálom sa podľa rezortu vnútra udialo po dôkladnom bezpečnostnom a ekonomickom posúdení. „Náklady na let vládneho špeciálu budú proporčne rozdelené medzi päť rezortov,“ ozrejmil Neumann. O ceste bolo informované ministerstvo zahraničných vecí na základe plánovanej pracovnej cesty štandardným spôsobom aj podľa rezortu cestovného ruchu.

Dej dodal, že ak sa potvrdí, že predstavitelia koalície zneužili svoje postavenie a peniaze daňových poplatníkov, ministri a podpredsedovia NR SR by sa mali ospravedlniť uhradiť všetky náklady. K uhradeniu nákladov ich vyzval aj predseda klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ Michal Šipoš. „Ministra športu pána Keketiho poslali na tento šampionát verejnou dopravou,“ podotkol poslanec. Šutaj Eštok by mal podľa neho za let prevziať zodpovednosť a avizuje ďalšie odvolávanie ministra vnútra. KDH to považuje za „papalášizmus najhrubšieho zrna“.

„Je to presne taký istý papalášizmus a zneužívanie svojej funkcie, ako keď Andrej Danko po svojej autonehode fúkal 15 hodín po udalosti,“ uviedol pre Pravdu politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Ceny vládnych letov sa najviac riešili počas prezidentského obdobia Kisku. Dôvodom častých výjazdov letky bolo, že hlava štátu počas pracovného týždňa pravidelne cestovala za rodinou do Popradu.

Ročne to vychádzalo na vyše sto letov. Legislatíva pritom podobné využívanie lietadiel na súkromné účely nezakazuje. Žiaden slovenský zákon túto tému dokonca ani nerieši. „Andrej Kiska sa neskrýval, netajil svoje cesty. Bol to prezident, prvý občan štátu, žiadny podpredseda parlamentu. Bola by hanba, keby sme cestu domov a späť prezidentovi nemohli financovať. Cesta do Nemecka bola obyčajným podujatím súkromnej povahy. Ak si futbalový zväz potreboval pozvať niekoho z politikov, tak je na miesto otázka, prečo toľkých. Úplne by stačilo, ak by na takéto športové podujatie cestoval minister cestovného ruchu a športu,“ hovorí politológ.

„Áno, aj v minulosti sa sem tam nejaký politik objavil na hokeji, ale spravidla sa už hralo o medaily. Ale prečo museli toľkí cestovať na zápas v základnej skupine?“ pýta sa. Zároveň si myslí, že by podobná udalosť mala byť uvedená v programe verejného funkcionára. „Ak to tam nie je, ide o súkromnú cestu. A na súkromné účely spravidla chodia súkromné linky. Mohli sa páni z vlády a parlamentu poskladať a objednať si autobus,“ povedal Štefančík.

Podľa neho je potrebné dať si to do súvisu aj so snahou vlády obmedziť slobodný prístup k informáciám. Pokiaľ prejdú zmeny súvisiace so zmenou zákona, verejnosť by si za poskytnutie informácií v prípade, že pôjde o „mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie“ priplatiť. Politológ dodáva, že by to mali nielenže preplatiť, ale mali by cestu aj zaplatiť a odstúpiť z funkcie. „Im je úplne jedno, že sa tu skladáme na chod nemocničných oddelení, oni úplne na hulváta cestujú krížom krážom po svete a nechajú si to zaplatiť z verejných zdrojov. Toto je fakt škandál,“ dodal Štefančík.