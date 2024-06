Naď a Blaha pred súdom. Za slová o vlastizrade sa odmieta ospravedlniť, exminister žiada 100-tisíc eur Video

Naď podal civilnú žalobu na Blahu za to, že ho pred viac ako dvomi rokmi opakovane nazval vlastizradcom. Exminister sa domáha verejného ospravedlnenia aj priznania náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 100 000 eur. V stredu prišli obaja politici na súdne pojednávanie.

Obaja už skôr odmietli dohodu. Podpredseda parlamentu trvá na svojej politickej kritike. Blaha sa za svoje výroky neplánuje ospravedlniť. „A za čo? Za to, že je vlastizradca? Za to nemôžem," odpovedal ta3 pri príchode.

Blaha: Naď na mňa podal žalobu, pretože si o sebe nemyslí, že je vlastizradca Video

Naď zase uviedol, že od Blahu žiada aj zmazanie všetkých statusov, kde ho označuje za amerického agenta, vojnového štváča a vlastizradcu. Celý spor sa týkal schvaľovania Obrannej dohody s USA.

Súdne pojednávanie odročili už viackrát, naposledy v máji tohto roka pre akútne zdravotné ťažkosti právneho zástupcu Blahu. Pojednávania sa vtedy nezúčastnil ani Blaha. Naďa však podľa vlastných slov neúčasť samotného Blahu na pojednávaní neprekvapuje.

Čítajte viac Kauza „mydlenia barana“ sa končí. Matovič sa musí ospravedlniť Blahovi, súd určil presné znenie

„Nečakal som, že by sa pán poslanec vybral inou cestou. Očakávam, že takéto prieťahy budú pokračovať aj naďalej. Dnes to bol zdravotný stav právneho zástupcu, predtým nevyhovoval termín, ale ja som trpezlivý a rád sa s pánom poslancom stretnem v konštruktívnej a slušnej diskusii, navyše pod prísahou, že obaja budeme hovoriť pravdu. Asi práve toho sa pán Blaha bojí,” vyhlásil Naď. Ako ďalej uviedol, keď pred dvoma rokmi podával žalobu, Blaha mu zanechával odkazy, že ho na súde „rozoberanie na šroubiky“. „A keď má tú možnosť urobiť to, nepríde. Asi toto sú tí majstri sveta za klávesnicou, ktorých už pár dní vytrvalo kritizuje aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a vyzýva ich, aby prestali burcovať a frajeriť doma na sociálnych sieťach,” doplnil Naď.