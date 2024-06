Poslanec Hlasu Náhlik porušil zákon, rozhodol parlamentný výbor. Musí zaplatiť vysokú pokutu

Pozrite sa, ako v súčasnosti vyzerá prezidentská vila na Slavíne Video Zdroj: TV Pravda

Výbor sa na neverejnom zasadnutí zaoberal podnetom v súvislosti s vilou, ktorú poslanec Náhlik vlastní od roku 2021, avšak neuviedol ju do majetkového priznania za rok 2022. Parlamentný výbor v tomto prípade konštatoval porušenie ústavného zákona.

„Poslanec Náhlik neuviedol v majetkovom priznaní svoju vilu, na základe čoho výbor skonštatoval porušenie zákona a udelil mu za neuvedenie nehnuteľnosti, v ktorej býva prezident Pellegrini, pokutu vo výške troch platov priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve,” povedala pre Pravdu Remišová. Suma pokuty tak má vyjsť na 4,3-tisíc eur.

Na schôdzi výboru sa mal Náhlik zúčastniť osobne, predsedníčka Remišová však nepovedala, či sa tak napokon stalo. Pravda oslovila stranu Hlas s otázkou, či sa poslanec bude voči rozhodnutiu odvolávať. O stanovisko budeme článok aktualizovať.

Podnet na preskúmanie majetkového priznania Náhlika v polovici apríla podala Nadácia Zastavme korupciu. Dôvodom bolo, že poslanec najskôr zamlčal luxusnú vilu v bratislavskej Vrakuni a neskôr ju do majetkového priznania doplnil. Nadácia ďalej informovala, že Náhlik rovnako neuvádza príjmy mimo verejnej funkcie, napriek tomu, že bol zamestnaný vo svojej firme Talamone.

Na Náhlikovú vilu ako prvý upozornil denník Sme. Poslanec informácie o vlastníctve nehnuteľnosti, hodnota ktorej sa odhaľuje na 500– až 700-tisíc eur, doplnil až po tom, čo bol prípad medializovaný. Vilu vo Vrakuni využíva aj prezident Peter Pellegrini, k čomu sa priznal počas predvolebnej televíznej debaty ešte ako kandidát na hlavu štátu.

„Tento dom, ktorý pán poslanec vlastní, keďže ho nevyužíva, áno – mám možnosť v prípade potreby ho niekedy využiť. A je to celkom praktické aj vzhľadom na to, že niekedy je fajn stráviť so psom čas na záhrade,“ potvrdil Pellegrini v predvolebnom dueli Markízy.

Doplnil, že Náhlikov dom využíva aj so svojimi rodičmi, o ktorých sa striedavo stará so sestrou. „Tak je niekedy lepšie, keď môžeme ísť do takého priestoru, ako sa tlačiť v tom malom 88-metrovom byte, ktorý máme,“ pokračoval.

Verejní funkcionári pritom musia v majetkových priznaniach uviesť užívanie nehnuteľnej veci, ktorá je vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby, aby sa predišlo korupcii alebo skrytým darom za nejaké možné protislužby.

Prezidentské bývanie

Náhlikova vila vo Vrakuni by v najbližšom čase mala slúžiť ako bydlisko prezidenta Pellegriniho. Hlava štátu vo vysielaní relácie RTVS O 5 minút 12 uviedol, že v jej okolí vykonali bezpečnostné opatrenia, aby mohla polícia chrániť obydlie. Pellegrini sa v prípade, že to štát zabezpečí, nebráni presťahovať do oficiálneho prezidentského sí­dla.

NR SR sa momentálne zaoberá legislatívnym balíkom lex atentát, ktorý okrem iného rieši aj tému bývania a bezpečnosti najvyšších ústavných činiteľov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer) navrhoval ako jedno z nových bezpečnostných opatrení, aby najvyšší ústavní činitelia povinne bývali v štátnych rezidenciách.

Balík zákonov má riešiť niektoré opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku. Zákaz zhromaždení by mohol platiť v okruhu 50 metrov od sídla prezidenta SR, vlády SR či všeobecného súdu. Prezident, predseda Národnej rady SR a premiér by mali mať priznané právo na „primerane vybavenú nehnuteľnosť“. Šéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat.