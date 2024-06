V akom stave je vyšetrovanie atentátu na Fica? Šutaj Eštok povedal, kedy by mohli byť známe prvé závery

Vyšetrovanie atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer) stále pokračuje a každý deň sa robia úkony. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pre Pravdu uviedol, že na konci leta alebo v septembri by už prípad mohol byť posunutý do takého štádia, že bude možné urobiť nejaké závery.

V akom štádiu je teraz vyšetrovanie atentátu na premiéra?

V rovnakom ako bolo pred týždňom. Stále prebiehajú vyšetrovacie úkony, spolupráca so zahraničím a je tam uvalené informačné embargo zo strany Generálnej prokuratúry SR. Dozorová prokurátorka si neželá, aby sa o tom informovalo, ale garantujem, že každý deň prebiehajú úkony.

Generálny prokurátor hovoril o viacerých verziách. Viete už teda, či je tých verzií stále viac alebo či sa už blížite možno k jednej finálnej?

Môžem potvrdiť, že tých viacej verzií je viacero. Uvidíme, kedy bude to v takom štádiu, aby mohol generálny prokurátor informovať o stave konania.

Objavili sa aj informácie o viacerých podozrivých osobách. Vyšetruje sa len atentátnik alebo sa preverujú aj nejaké ďalšie osoby?

Túto informáciu nemám. Ja nemám prístup k vyšetrovaciemu spisu. Počkajme, ja verím, že to v nejakom rozumnom čase už bude v takom štádiu, že bude môcť či už vyšetrovateľ, alebo prokurátor informovať o stave aj o tých otázkach, na ktoré sa pýtate vy.

K spisu má teda prístup len vyšetrovateľ a generálna prokuratúra, lebo opozícia kritizovala úniky skrz to, že poslanec Richard Glück hovoril o nejakých veciach, ktoré neboli verejne komunikované. Takže teda kto má k spisu prístup?

Neviem, o čom hovoril pán poslanec. Prístup k spisu majú iba členovia vyšetrovacieho tímu a dozorujúca prokuratúra a je tam pani prokurátorka z generálnej prokuratúry. Nikto iný k tomuto spisu nemá žiaden prístup a my urobíme všetko pre to, aby nedochádzalo k únikom zo spisu tak, ako sme boli svedkami v minulosti, že verejne lietali rôzne uznesenia, niečo podobné. Ja neevidujem, aby niečo podobné bolo teraz. Ak niekto nejakú informáciu šíri, treba sa opýtať jeho, odkiaľ tú informáciu má.

Máte nejaký odhad, ako dlho by mohlo vyšetrovanie prebiehať?

Ja si myslím, že by to mohlo byť niekedy na konci leta v septembri už posunuté do takého štádia, že bude možné urobiť nejaké závery, ale to je môj odhad ako človeka, ktorý komunikuje s prezidentom Policajného zboru vyslovene iba z toho hľadiska, či je potrebné niečo zabezpečiť ešte predtým, aby to bolo čo najefektívnejšie. Je tam maximálna súčinnosť zo strany Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva. Takže robím na tom s ozaj maximálnym možným nasadením.