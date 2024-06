Vyšetrovanie atentátu na Fica: Aký je posun? Prvé závery by mohli byť známe koncom leta, Cintulu posudzujú psychiatri

Od atentátu prešlo niečo vyše mesiaca a po embargu na informovanie prestali o prípade podrobne hovoriť aj ministri. Opozícia však kritizuje úniky či tvrdenia o jasnom motíve napriek tomu, že závery vyšetrovania ešte nepoznáme.

Šutaj Eštok o vyšetrovaní atentátu na Fica Video Zdroj: TV Pravda

Prvé závery koncom leta?

Žilinka informoval o prípade 23. mája. Prokuratúra vtedy bola na začiatku vyšetrovania a v hre bolo viacero verzií, nielen jedna či dve. „Teraz sme v prvopočiatku vyšetrovania, je dôležité, aby sa všetky pochybnosti a špekulácie vyvrátili,“ povedal. „Dokazovanie sa robí veľmi precízne,“ uviedol. Atentátnik je obvinený z úkladnej vraždy v štádiu pokusu, čo je obzvlášť závažný trestný čin. Šéf GP nevylúčil, že by sa mohol čin v budúcnosti prekvalifikovať z trestného činu na teroristický trestný čin.

Médiá vyzval na zdržanlivosť pri informovaní a komentovaní vyšetrovania. „Odmietam snahy o takzvané vyšetrovanie v priamom prenose,“ upozornil Žilinka. V akom stave je vyšetrovanie teraz? „Aktuálne prebieha prípravné konanie, to je neverejné. Nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií. V prípade, ak budú nové relevantné informácie, GP SR bude informovať,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.

Minister vnútra pre Pravdu uviedol, že vyšetrovanie je zhruba v rovnakom stave, ako bolo pred týždňom. „Stále prebiehajú vyšetrovacie úkony, spolupráca so zahraničím, je tam uvalené informačné embargo z pozície Generálnej prokuratúry a dozorová prokurátorka si neželá, aby sa o tom informovalo. Ale garantujem, že každý deň prebiehajú úkony,“ uviedol Šutaj Eštok.

Na margo verzií Šutaj Eštok potvrdil, že verzií je stále viacero. „Uvidíme, kedy bude to v takom štádiu, aby mohol generálny prokurátor informovať o stave konania,“ zhodnotil. Vyšetrovanie by sa podľa neho mohlo blížiť k záveru na konci leta alebo v septembri. „Myslím si, že by to mohlo byť niekedy na konci leta, v septembri už posunuté do takého štádia, že bude možné urobiť nejaké závery, ale to je môj odhad ako človeka, ktorý komunikuje s prezidentom Policajného zboru vyslovene iba z toho hľadiska, či je potrebné niečo zabezpečiť,“ povedal s tým, že v prípade je maximálna súčinnosť zo strany Slovenskej informačnej služby aj Vojenského spravodajstva.

Polícia o prípade neinformuje, keďže spadá pod GP SR, no vyvrátila informáciu o zadržaní manželky páchateľa. „Informácie v súvislosti so zadržaním manželky sa nezakladajú na reálnom základe,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

Špekulácie o motíve

O tom, kto strieľal, niet pochybnosti. Útočníkom bol 71-ročný básnik Juraj Cintula. Sporným sa však stal motív. Koalícia ukazuje prstom na opozíciu, tá tvrdí, že nie je jasné, na čí popud konal. To ukáže až vyšetrovanie. Po zadržaní polícia predviedla Cintulu na výsluch, ktorému sa podrobil ešte v Handlovej. Krátko pred ním však na verejnosť uniklo video, v ktorom hovoril o tom, prečo sa ku skutku odhodlal.

Premiér Fico prvýkrát od atentátu prehovoril: Odpúšťam a varujem. Do práce sa vrátim čoskoro Video Zdroj: FB/Robert Fico

Z videa bolo zrejmé, že nesúhlasí s krokmi súčasnej vlády, spomenul zmeny v RTVS či odvolanie Jána Mazáka. V koalícii tak vnímajú motív ako jasný a prstom ukázali na opozíciu a médiá, ktoré ho mali k tomuto skutku vyburcovať a podsunúť mu nepravdivé informácie, že sa na Slovensku deje niečo protizákonné. „Jasne sa dá pomenovať, čo bolo motívom páchateľa takého hrozného činu,“ povedal poslanec Tibor Gašpar v ta3.

Cintulu označil za opozičného politického aktivistu, ktorému pomohli k radikalizácii „mimovládky a protivládne médiá“. „Máme jeden krásny záver,“ povedal poslanec Smeru Richard Glück s odvolaním sa na uniknuté video. Poslanci SaS s tým však nesúhlasia. „Je niečo uniknuté. Generálny prokurátor uvalil na prípad embargo, príde mi veľmi divné, aby tu niekto rozprával, čo a prečo mal robiť útočník. Nie je tu žiadny záver, je tu len niečo uniknuté, zjavne v rozpore so zákonom. Nie je preukázaná žiadna motivácia páchateľa. Odkiaľ čerpáte?“ pýtala sa Mária Kolíková (SaS).

Sudca poslal atentátnika do väzby, rozhodnutie nie je právoplatné Video Zdroj: TV Pravda

Cintula síce hovoril o tom, prečo sa rozhodol, no ani vo videu, ani počas výsluchu a ani pred súdom neuviedol, čo ho k tomu viedlo. Keďže vyšetrovanie ešte nie je uzavreté, nie je ani jasné, na čí popud konal. „Nemohol konať práve na popud vášho (koaličného, pozn. red.) konania, že to ho rozrušilo?“ uviedol Juraj Krúpa (SaS).

Strelec podľa uznesenia uviedol, že nesúhlasí s politikou súčasnej vlády, so zrušením ÚŠP a nesúhlasí s prenasledovaním kultúrnych a mediálnych pracovníkov. „A čo je hlavné, chce, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine a považuje terajšiu vládu za judášsku voči Európskej únii, a tak sa rozhodol, že bude konať,“ uvádza sa v uznesení s tým, že premiéra Fica nechcel zabiť, iba mu „poškodiť zdravie“, aby Fico nemohol vykonávať svoju funkciu. Za koaličnú politiku sa mu rozhodol pomstiť dva dni pred výjazdovým rokovaním vlády v Handlovej, o ktorom sa dozvedel ráno z rádia.

Atentátnik hovorí o dôvodoch streľby na chodbe pred prvým výsluchom v Handlovej 15. mája Video Zdroj: Pravda

Minister vnútra uviedol, že nevie, o čom poslanec Smeru hovoril. „Prístup k spisu majú iba členovia vyšetrovacieho tímu a dozorujúca prokuratúra a je tam pani prokurátorka z Generálnej prokuratúry, nikto iný k tomuto spisu nemá žiaden prístup a my urobíme všetko pre to, aby nedochádzalo k únikom zo spisu, tak ako sme boli svedkami v minulosti,“ povedal Šutaj Eštok. Pre koalíciu je však aj motív jedným z dôvodov na prijatie tzv. lex atentátu – balíka bezpečnostných opatrení – v skrátenom konaní, teda bez diskusie, resp. bez medzirezortného pripomienkového konania.

Podľa opozície by sa malo počkať na jasné závery vyšetrovania a podľa toho nastaviť aj potrebné opatrenia. Koalícia argumentuje tým, že vyšetrovanie môže trvať roky. Cintula podľa uznesenia uviedol, že nebude mariť priebeh trestného konania. „To, čo mal v úmysle, už dokonal. Uvedomuje si, že konal úplne neprípustne, nemal ublížiť poškodenému. Mal mu radšej odovzdať knihu, ktorú mal pre neho prichystanú,“ píše sa v uznesení s tým, že svoje konanie úprimne ľutuje a Ficovi by sa chcel ospravedlniť. Ak sa mu to nepodarí osobne, tak aspoň písomne. Fico vo svojom prvom videu po atentáte povedal, že strelcovi odpúšťa. Z útoku vinil médiá a opozíciu.

Cintulu posudzujú psychiatri

Atentátnik sa pred súd, ktorý rozhodoval o tom, či bude stíhaný na slobode, alebo vo väzbe, postavil tri dni po atentáte. Súd rozhodol, že pôjde do väzby a keďže jeho pôvodná advokátka z prípadu odstúpila, dostal nového advokáta. Po súde previezli atentátnika do Justičného paláca v Bratislave a odtiaľ bol podľa portálu tvnoviny.sk prevezený do väzenskej nemocnice v Trenčíne, kde má byť podľa informácií Pravdy v rukách psychiatrov, ktorí majú posudok o jeho zdravotnom stave už finalizovať. Jeho stav pritom nie je po psychickej stránke dobrý.

Foto: TASR, RADOVAN STOKLASA Handlová, atentátnik, streľba, Fico Policajti zatýkajú muža po streľbe na predsedu vlády Roberta Fica na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej v okrese Prievidza v stredu 15. mája 2024.

Na to, v akom stave je, sa Pravda pýtala aj jeho advokáta Branislava Šubu. „Vo veci som vypovedal plnomocenstvo a naďalej sa k veci vyjadrovať nebudem,“ uviedol. Cintula na súde povedal, že nebol nikdy liečený na psychiatrii ani mu nebola diagnostikovaná žiadna choroba a neužíva ani návykové látky či opiáty. Občas len koštuje svoj obľúbený alkohol. Okrem toho je atentátnik sledovaný 24 hodín denne, aby si neublížil. Na psychiatrickom oddelení mu nastavili aj liečbu.

Či má Cintula špeciálne podmienky, prípadne či sa neplánuje prevoz do iného zariadenia, alebo ďalšie vyšetrenia, Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nešpecifikoval. „ZVJS je oprávnený poskytovať konkrétne informácie o osobách len zákonom stanoveným orgánom a inštitúciám v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh. Vzhľadom na to, že nedisponujeme súhlasom dotknutej osoby, nie sme oprávnení vám poskytnúť požadované informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby,“ uviedla hovorkyňa ZVJS Anna Ragasová.

Strana SaS žiadala pred niekoľkými týždňami zriadenie špeciálnej vyšetrovacej komisie a zopakovala to aj tento týždeň. Požadovala aj priestor na diskusiu s koalíciou, aby mala informácie o atentáte. Generálny prokurátor Maroš Žilinka reagoval, že návrh politikov zo strany SaS nie je možné zrealizovať, pretože nemá oporu v slovenskom právnom poriadku.„Slovenský Trestný poriadok veľmi jasne určuje orgány prípravného trestného konania, ktoré vykonávajú vyšetrovanie – policajt; dozor nad zákonnosťou prípravného konania – prokurátor; a ktoré rozhodujú o zásahoch do niektorých ústavou garantovaných práv – sudca pre prípravné konanie,“ reagoval pred mesiacom.