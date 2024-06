Šutaj Eštok v Ide o pravdu: Let špeciálom na futbal bol reprezentáciou štátu. Pri vyšetrovaní atentátu prebehli už dve stovky úkonov

Pozrite si debatu Petra Bielika a Matúša Šutaja Eštoka v relácii Ide o pravdu (nahrávané 20. 6. 2024) Video Zdroj: TV Pravda

„Verím, že na konci dňa sa nám celá sieť rozpletie, budeme vidieť aj motiváciu, aj prečo chodil na výjazdové vlády, aj to, s kým komunikoval, aj to, kto ho možno finančne podporoval, to všetko sa, verím dozvieme… dnes vyšetrovatelia majú k dispozícii všetko – spoluprácu so SIS, vojenským spravodajstvom, zahraničnými spravodajskými službami, prebieha tam intenzívna komunikácia,“ uviedol.

Vyjadril sa aj k letu slovenského vládneho špeciálu s politikmi na palube na zápas majstrovstiev Európy vo futbale Slovenska a Belgicka. Považuje to za reprezentáciu krajiny, išli tam podľa neho na pozvanie futbalových organizácií UEFA a SFZ.

„Považujem návštevu čelných predstaviteľov štátu – druhý najvyšší ústavný činiteľ zastupujúci predseda NR SR, podpredsedovia Národnej rady, traja ministri, dvaja štátni tajomníci, za úplne normálnu a bežnú, tak ako to bolo v roku 2016, kedy sa ME vo futbale zúčastnil prezident Kiska, v roku 2012, kedy sa premiér Fico zúčastnil na hokejových MS, ako sa zúčastní v auguste tohto roka prezident na olympiáde a všetci títo predstavitelia išli špeciálom, pretože je to reprezentácia štátu,“ uviedol.

Čo hovorí o pripravovanom „lex atentát“, ktorý reaguje na atentát na premiéra Fica? Čo to znamená „limitovaná informácia“? Prečo majú mať ochranku aj politici opozície? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.