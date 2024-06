Na Slovensko prúdi saharský prach. Pripravme sa na konšpirácie: Zlí Američania nás trovia z lietadiel

Prach sa k nám dostáva, pretože studený front s brázdou nízkeho tlaku vzduchu siaha až po Saharu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Meteorológovia poukázali na to, že koncentrácia saharského prachu v našej oblasti v najbližších hodinách ešte stúpne, tým že nad centrálnym Stredomorím je ho ešte viac, a práve odtiaľ k nám v piatok prúdi vzduch.

Tak ako to už býva, aj tento fenomén vyvoláva u nadšencov konšpiračných teórií nutkanie naštartovať počítač a zakonšpirovať si. Jedna z čerstvých „overených“ informácií znie, že saharský prach sa k nám dostáva vďaka lietadlám. „Práškovanie“ Slovenska sa vraj deje na objednávku „zlých Spojených štátov amerických a cieľom je troviť Európu. Ďalší bizár je, že „odborníci“ spoza klávesníc dokonca tvrdia, že do zhadzovania piesku sú okrem vojenských lietadiel zapojené aj komerčné linky. Ďalší používateľ dokonca tvrdil, že piesok obsahuje „prvky používané na modifikáciu počasia“.

„Je neuveriteľné, že tento hoax dokáže prežiť aj v čase, keď máme množstvo portálov ponúkajúcich satelitné zábery Zeme, na ktorých je jasne vidieť obrovské "kúdoly“ piesočného prachu smerujúceho do Európy," komentovala ešte v apríli stránka Hoaxy a podvody.

S racionálnym vysvetlením prišiel ešte na jar portál iMeteo, ktorý zobral do rúk papier a kalkulačku a spočítal, že keby „na 1 m2 Slovenska spadol len 1 g prachu, tak pri rozlohe Slovenska (49 000 km2) to znamená, že podľa niektorých ľudí lietadlá vysypali nad Slovenskom 49 000 ton piesku. Jeden Boeing 737–800 unesie cca 20 ton. Podľa niektorých tak nad Slovenskom lietalo 2 450 lietadiel naložených pieskom, ktoré ho sypali celú noc a celý deň a robia to ešte aj teraz. Tie lietadlá točili nonstop cestu Sahara (nakládka) – Slovensko (vykládka). Toto je podľa vás reálnejšie vysvetlenie, ako to, že ten prach tu jednoducho dofúkol vietor?,“ dodal.

Saharský prach „zasypal“ Slovensko aj na prelome marca a apríla. Na mnohých miestach tak bola dohľadnosť znížená len na niekoľko sto metrov. Zvýšenú koncentráciu saharského prachu hlásili aj Nemecko, Česko či Švajčiarsko.

Pri dopade na sneh ho prach zafarbuje do oranžovej až červenej farby. Švajčiarski meteorológovia vtedy tiež dementovali zvesti, že by snáď prach na snehu mohol poškriabať lyže pri športových radovánkach na horách.

Môže však mať neblahý vplyv na ľadovce. Pokrývka prachu totiž znižuje schopnosť ľadovcov odrážať slnečné lúče a vedie k zadržiavaniu viac energie, čo vedie k zrýchleniu topenia ľadovcov.