Tisícové príplatky na ochranu a pomoc psychológa. Akú podobu má lex atentát v zahraničí?

Nadávkam čelí takmer každý politik

Írsky parlament sa téme verbálnych útokov venoval hlbšie. Pred mesiacom pracovná skupina tamojších zákonodarcov uskutočnila prieskum, podľa ktorého sa až 94 percent poslancov popri výkonu funkcie stretlo s niektorou z foriem zneužívania a útokov. „Medzi najčastejšie formy patrilo používanie urážlivého jazyka, používanie vulgarizmov/na­dávok, nevhodné komentáre týkajúce sa vzhľadu, zverejňovanie nepravdivých informácií, šírenie škodlivých či nepravdivých fám, pretrvávajúce nechcené telefonáty a správy,” uvádza sa vo výsledkoch prieskumu.

Najčastejším miestom týchto útokov bol online priestor, ale určitá časť sa diala aj v priestoroch parlamentu. Takmer polovica účastníkov prieskumu vyjadrila strach o bezpečnosť svojej rodiny. Štvrtina poslancov a poslankýň v dôsledku obťažovania mala psychické alebo fyzické zdravotné problémy.

Autori írskeho prieskumu tiež spracovali zoznam odporúčaní, ktoré by podľa nich prispeli k väčšej miere bezpečnosti politikov. Navrhli totiž, aby sa od politických kandidátov nevyžadovalo zverejnenie domácej adresy alebo by jej zverejnenie malo byť na dobrovoľnej úrovni. Zasiahnuť by podľa nich mali aj prevádzkovatelia sociálnych sietí, napríklad by sa mohli viac venovať moderovaniu škodlivého obsahu voči politikom alebo zintenzívniť spoluprácu s policajnými a bezpečnostnými zložkami.