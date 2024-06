PS kritizuje vládny návrh, hovorí o obmedzení práva na informácie

Vládny návrh zákona o kritickej infraštruktúre by výrazne obmedzil ústavné právo občanov na informácie. Tvrdí to opozičné Progresívne Slovensko (PS). Cez nový pojem "limitovaná informácia" umožní podľa PS prakticky akémukoľvek orgánu verejnej moci utajiť čokoľvek pod zámienkou narušenia jeho činnosti alebo dôveryhodnosti. Ministerstvo vnútra tento týždeň ozrejmilo, že úprava vychádza z reálnych potrieb ochrany a prevencie pred vznikom nežiaducich incidentov.

„Vládna koalícia by toto mohla ľahko zneužívať, aby bránila občanom kontrolovať, ako verejní činitelia nakladajú s mocou. Akýkoľvek nepríjemný fakt by mohli označiť ako limitovanú informáciu. Proti tomuto sa ozvala aj občianska spoločnosť, hromadnú pripomienku mimovládnych organizácií podpísalo už viac ako 14-tisíc ľudí,“ uviedla poslankyňa parlamentu Zuzana Števulová (PS). Hnutie žiada ministerstvo vnútra, aby vyhovelo mimovládkam a do zákona pridalo jasné garancie proti svojvôli.

Robert Kaliňák po rokovaní vlády v Rimavskej Sobote išiel ľuďom podať ruku Video

Poslanec Ján Hargaš (PS) uviedol prípady, ktoré by vláda podľa neho mohla po prijatí zákona pred občanmi skrývať. „Ohrozí informácia o neopodstatnenom vyplatení obrovských odmien dôveryhodnosť inštitúcie? Ohrozí informácia o predraženom štátnom nákupe alebo o pokute, ktorú štát dostal pre pochybenia politikov, dôveryhodnosť inštitúcie? Určite. Vláda by po prijatí tohto zákona mohla skrývať všetky svoje prešľapy. Je to nemysliteľné,“ do­dal.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že v súčasnosti absentuje úprava takých informácií, ktoré síce nie sú utajovanými, ale sú pre štát natoľko dôležité, že ich voľným šírením môže byť narušená činnosť alebo ohrozená dôveryhodnosť orgánov štátnej správy plniacich úlohy štátu v oblasti jeho bezpečnosti a obrany alebo verejného poriadku. „Navrhovaná úprava jasne vymedzuje oblasti, v ktorých môže limitovaná informácia vzniknúť – vecný gestor teda nemal na mysli informácie týkajúce sa napríklad nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami či odmien funkcionárov,“ vysvetlil rezort pre TASR.

Rezort vnútra doplnil, že úprava limitovanej informácie bola inšpirovaná aj pravidlami EÚ a NATO vo vzťahu k používaniu neverejných informácií, pre ktoré je zavedené označenie „EU LIMITÉ“, respektíve „NATO UNCLASSIFIED“. Zákon sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.