Otázky a odpovede: RTVS o pár dní končí, bez riaditeľa bude štyri mesiace. Ako bude fungovať? Podpíše Pellegrini zákon?

Súčasný generálny riaditeľ Ľuboš Machaj končí o necelé dva týždne a zatiaľ sa nevie, kto STVR povedie. Časť opozície bola na znak nesúhlasu odetá v čiernom. Počas hlasovania zo sály odišli všetci opoziční poslanci.

Koalícia tvrdí, že im ide o objektivitu. V novej Rade STVR, ktorá získala oveľa väčšie právomoci, však bude mať rezort kultúry väčšinu, zvyšujú sa aj odmeny pre nového riaditeľa, členov rady a zriaďuje sa aj etická komisia. Voľba prebehne v parlamente, kde majú koaličníci väčšinu.

1. Kedy bude mať STVR nové vedenie?

Zákonom o zriadení novej verejnoprávnej STVR zaniká RTVS a s ňou automaticky končí aj generálny riaditeľ Ľuboš Machaj. Medzi najväčšie zmeny, okrem zmeny názvu, patrí vznik Rady STVR, ktorá bude pozostávať z deviatich členov, z nich piatich bude voliť Národná rada SR (NR SR), v ktorej má väčšinu koalícia, ktorej s ľahkosťou prechádzajú v skrátených konaniach či s obmedzenou diskusiou všetky kontroverzné zákony. Ďalších štyroch bude voliť ministerstvo kultúry s pomocou ministerstva financií, ktoré riadi Ladislav Kamenický (Smer).

Ministerstvo kultúry neodpovedalo na otázky Pravdy, ako bude RTVS fungovať v prechodnom období, či je všetko z technického či organizačného hľadiska pripravené, či nebude vysielanie ohrozené alebo či už má predstavu o nominantoch do rady. „Po účinnosti zákona sa dá výzva na kandidátov do rady. Tí budú preverení začiatkom septembra na výbore, či spĺňajú požiadavky,“ uviedol na piatkovej tlačovke Michelko.

„Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s politickou stranou alebo politickým hnutím alebo vystupovať v ich mene,“ píše sa v zákone. Zatiaľ nie je jasné, kto bude členom rady, či koho si koalícia predstavuje na čele novej STVR. Práve voľba nového riaditeľa bude pre novozvolenú radu prioritou.

S účinnosťou zákona od 1. júla bude totiž nová STVR bez riaditeľa minimálne najbližšie štyri mesiace. Poslanec SNS uviedol, že vedenie by malo fungovať štandardne v plnej zostave od polovice alebo konca októbra. Ďalšia schôdza parlamentu sa začína 10. septembra. Michelko predpokladá, že noví členovia budú definitívne zvolení počas priebehu septembrovej schôdze. „Dajú výzvu na voľbu generálneho riaditeľa. Voľba bude verejná. Bude to pod verejnou kontrolou, pod drobnohľadom,“ hovoril.

Súčasný riaditeľ mal podľa Michelka radu, ktorá nemohla robiť nič a označil ju za „debatný klub“. „Nový riaditeľ nebude všemocný vládca, ale bude musieť koordinovať a komunikovať s radou a počúvať, čo hovoria. Je fajn, že smerovanie televízie a rozhlasu bude ovplyvňovať širší kolektív,“ uviedol. KDH a SaS kritizoval, že si v roku 2010 hľadali svojho „koaličného riaditeľa“ a nikoho to vtedy nevyrušilo. Faktom však ostáva, že koalícia bude mať v novej STVR posilnený politický vplyv.

Opoziční predstavitelia vidia za zmenou zákona jediný zámer – výmenu vedenia. „Predložený zákon znamená, že po vyše trinástich rokoch sa účelovo ruší RTVS a vytvára sa nová nástupnická inštitúcia a to iba z jediného dôvodu. Politicky ovládnuť mediálny priestor. Vymeniť celé vedenie RTVS, vymeniť jeho kontrolné orgány. Zákon neprináša žiadne návrhy na funkčné zlepšenie,“ hovoril v pléne poslanec SaS Tomáš Szalay. A zopakovali to viacerí poslanci vrátane Zory Jaurovej z Progresívneho Slovenska (PS) či Jozefa Hajka z KDH.

2. Kto bude dočasne riadiť STVR?

Poslanec Smeru Dušan Jarjabek v pozmeňujúcom návrhu navrhol, že by telerozhlas mohol dočasne viesť aj niekto iný, než jeho súčasný zamestnanec. Je teda otázne, kto bude tento post do zvolenia nového riaditeľa zastávať. Rezort kultúry nereagoval ani na túto otázku. Michelko po schválení uviedol, že pokiaľ sa ukáže, že je nevyhnutné mať vedenie skôr než o štyri mesiace, mohla by sa zvolať mimoriadna schôdza. S tým však veľmi nepočíta.

Inštitúciu by však podľa Michelka mal zatiaľ viesť štatutár, ktorý je jedným z členov top manažmentu a je oboznámený so životom televízie. „Pôjde o základné operatívne riadenie. Zásadné koncepčné záležitosti budú až na legitímne zvolenom riaditeľovi,“ uviedol. Zvyšok koalície čaká, ako sa situácia počas prechodného obdobia vyvinie. Líder SNS Andrej Danko verí, že na poverenom manažérovi nájdu v koalícii zhodu cez leto.

Nevyriešené prechodné obdobie kritizoval po schválení zákona aj Machaj. Zákon podľa neho dostatočným spôsobom nerieši prechodné obdobie, v ktorom bude inštitúcia bez generálneho riaditeľa a kontrolného orgánu Rady STVR, a nezaoberá sa ani systémovým riešením procesov zmien súvisiacich s prechodom na novú inštitúciu v oblasti administratívy, ekonomického a finančného riadenia. „Neurčenie presných procesov v rámci zmeny RTVS na STVR v kombinácii s absenciou plnohodnotného vedenia môže viesť k destabilizácii inštitúcie i ohrozeniu výroby,“ varoval končiaci generálny riaditeľ.

3. Koniec objektivity?

Ministerstvo kultúry zdôrazňuje, že cieľom návrhu je priniesť späť objektivitu do verejnoprávnej televízie a rozhlasu, čo sa podľa nich vytratilo a v médiu prevládal opozičný názor. „Prináša vyššiu mieru odpolitizovania procesov pri voľbe generálneho riaditeľa inštitúcie, kreovaní Rady Slovenskej televízie a rozhlasu a zavádza nový inštitút etickej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady,“ odôvodňoval návrh rezort.

Štrajk zamestnancov a spolupracovníkov RTVS spojený s verejným zhromaždením pred budovou Národnej rady SR v Bratislave vo štvrtok 20. júna 2024.

„Politizácia RTVS bola zásadná posledné roky a bolo to zásadne vidieť na vysielaní,“ hovoril minister obrany Robert Kaliňák (Smer). „Zákonodarcovia majú právo povedať, že si myslíme, že situácia je nevyvážená a zriadia systém, ktorý je vyvážený,“ uviedol. „Aj zamestnanci RTVS majú právo protestovať, ale práve tým tak trochu ukazujú politiku, “ dodal.

Počas schvaľovania časť zamestnancov protestovala pred Národnou radou SR (NR SR). Obávajú sa straty redakčnej slobody a autorskej nezávislosti. Súčasný manažment RTVS rešpektuje schválenie zákona, no zároveň ho vníma ako krok proti verejnoprávnosti. „Je to čierny deň pre nezávislý verejnoprávny priestor na Slovensku. Je to čierny deň pre mediálny priestor na Slovensku. A je to čierny deň pre občiansku spoločnosť na Slovensku,“ okomentoval končiaci riaditeľ Machaj. Zároveň upozornil na riziká, ktoré predstavuje aplikácia legislatívy v aktuálnej podobe.

Ministerka Šimkovičová má však zrejme jasno, ako naloží s časťou zamestnancov. „Pýtala som sa kolegov, koľko bolo ľudí na proteste, povedali mi, že tam bolo zhruba 5 percent zo zamestnancov a v rámci konsolidácie by sme mali práve päť percent prepúšťať. Je tam prezamestnanosť v rámci RTVS,“ uviedla v relácii ta3. V čase protestu pred ministerstvom kultúry bola na dovolenke v Chorvátsku.

4. Čo všetko sa ešte mení?

Okrem zmeny vedenia sa zavádza aj Etická komisia, ktorú požadovala opozícia zo zákona vypustiť. Machaj zdôraznil svoje výhrady k nejasnosti kompetencií a úloh novovzniknutej Etickej komisie a obavy z možnej cenzúry vysielania. Komisia bude mať desať členov a bude poradným orgánom rady. Členov by mali nominovať zástupcovia cirkvi, olympijský výbor, predstavitelia menšín či Matice slovenskej. Z upraveného návrhu vypadlo, že generálneho riaditeľa bude môcť rada odvolať bez udania dôvodu, keďže to bolo v rozpore s európskym právom. Z návrhu vypadla aj Programová rada, ktorú vedenie RTVS označilo za „cenzorský úrad“. Isté zmeny by mali nastať aj v regionálnom vysielaní, čo v pozmeňujúcom návrhu predložil poslanec Jarjabek.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa zmení na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR).

Navrhol okrem iného aj zvýšenie mesačnej odmeny pre členov rady a upravuje aj minimálny rozsah vysielania prostredníctvom regionálnych rozhlasových a televíznych štúdií, a to na najmenej 20 minút denne. Hovorí aj o povinnosti STVR zabezpečiť podporu regionálnych televíznych a rozhlasových štúdií, a to najmä v Banskej Bystrici a Košiciach.

Navrhuje sa tiež, aby člen rady STVR, ktorému sa skončilo funkčné obdobie, bol oprávnený vykonávať funkciu až do zvolenia alebo vymenovania nového člena. Predkladatelia to v pozmeňujúcom návrhu odôvodňujú záujmom zachovania funkčnosti rady. Poslankyňa a exministerka kultúry Ľubica Laššáková (Hlas) ocenila, že Jarjabek vo svojom návrhu spomenul regionálne vysielanie, ktoré je podľa nej tepnou každého vysielania. Regionálne štúdiá sa podľa nej roky považovali za „technickú popolušku RTVS“, hoci v nich pracujú šikovní ľudia.

Opozícia kritizovala, že nielenže je rozprava znova obmedzená, ale aj to, že viaceré zmeny sa predkladajú pozmeňujúcimi návrhmi bez toho, aby bol čas o nich diskutovať. Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) a viacerí opoziční kolegovia nerozumeli navyšovaniu odmeny členov rady na dvojnásobok.

5. Pomôže STVR viac reklamy?

Ďalšou veľkou zmenou bude aj financovanie telerozhlasu. Poslankyňa Laššáková kritizovala, že bývalá vláda zrušila koncesionárske poplatky a pripravila tak verejnoprávnu inštitúciu o príjem. Opozícia na margo toho uviedla, že ak je to jediná výhrada, stačilo ich zaviesť naspäť. Už teraz je jasné, že v novej STVR uvidíme viac reklám. Koalícia zatiaľ podrobne nevysvetlila, ako si to predstavuje. Podiel reklamy sa však vo verejnoprávnej televízii navýši zo súčasných 0,5 percent na päť percent.

Michelko pred niekoľkými týždňami uviedol, že by sa STVR mala stať novou „šťukou na trhu“. Garantoval, že sa počas filmov ani seriálov či iných relácií nebude reklama vysielať. Podľa lídra SNS Andreja Danka je hlavná podstata úplne niekde inde a fungovanie telerozhlasu sa zásadne mení. „Tí z KDH a SaS, čo kritizujú tento krok, urobili v roku 2010 zlúčenie RTVS a pozrime sa, kde je dnes. Je v ošarpaných budovách, nefunguje regionálne vysielanie. Sú tam ľudia, ktorí robia a nemajú platy a potom papaláši,“ hovoril.

Podstatou je podľa neho to, že kým RTVS zarábala na reklame ročne šesť miliónov eur, komerčné televízie 50 miliónov. „Nikto nesmie deptať štátnu televíziu a používať ju ako nástroj na to, aby tu zarábali komerčné televízie,“ hovoril Danko. „Vždy je v tom aj politika, ale útočiť do SNS, že my z toho chceme robiť politickú trafiku, nie je na mieste,“ bránil sa. „Vyprosím si, aby nás niekto obviňoval, že ideme zneužívať televíziu, bude tam správna rada. Chceme, aby to bola moderná televízia a aby si na seba sčasti vedela zarobiť,“ uviedol.

„Šliapli sme na otlak mnohým mediálnym firmám,“ dodal líder SNS a verí, že prezident zákon podpíše. Argumentom o zvýšení financovania prostredníctvom reklám koalícia často prekrýva obavy zamestnancov a opozície zo straty nezávislosti a objektivity vo vysielaní. „Tam skapal pes, to je hanba, tá RTVS,“ kritizoval Danko a vyzdvihol vysielanie Joj či Markízy, ktoré má podľa neho s menším počtom zamestnancov oveľa kvalitnejší program. „Tak, ako to bolo, tak to fungovať nemôže,“ dodal.

7. Zasiahne prezident?

Prezident má podľa svojich právomocí 15 dní od doručenia zákona na to, aby sa rozhodol, či ho podpíše, alebo nie. Podľa jeho slov je však predčasné povedať, ako sa rozhodne. „Musím si naštudovať definitívne znenie, v akom ho včera parlament schválil. Je pravdou, že som bol pri príprave zákona ešte v pozícii predsedom koaličnej strany, takže máme na budúcnosť RTVS, respektíve po novom má iný názov, svoj pohľad,“ hovoril Pellegrini počas návštevy Košíc.

Pokiaľ v zákone nenájde niečo, čo by bolo v rozpore s ústavou, alebo by nič čo by spochybňovalo slobodu slova a zamestnanci by si nemohli vykonávať svoju prácu normálne, tak zákon podpíše. „Ak by som vzhliadol nejaké vážne ustanovenia, tak budem zvažovať jeho vrátenie,“ uviedol. Podľa jeho slov však nepodľahne mediálnym tlakom ani tlakom žiadnych výkrikov na sociálnych sieťach či demonštráciám. „Tie nemusia byť úplne reálne v súzvuku s textom. Budem sa riadiť čisto textom zákona, nie emóciou, ktorá okolo neho vzniká, aj keď chápem, že zamestnanci RTVS majú obavy,“ povedal prezident. „Pre mňa je kľúčové, aby sa RTVS rozvíjala, aby do nej išli investície, aby sa zvyšovali platy pracovníkov, aby mali najmodernejšiu technológiu a aby nevyzeral areál RTVS ako skanzen z čias socializmu. Ak toto všetko má zákon priniesť, tak bude mať aj moju podporu,“ dodal.

Ako Pellegriniho mediálny poradca sa skloňuje spisovateľ Jozef Banáš, ktorý bol počas pandémie covidu známy aj spochybňovaním existencie koronavírusu či nosenia rúšok. Ak prezident zákon podpíše opozičné strany PS aj SaS už avizovali, že zákon napadnú na Ústavnom súde SR. „Parlament vo štvrtok definitívne zrušil slobodné verejnoprávne médiá – RTVS. Od 1. júla ju nahradí poslušná a krotká STVR. Je to hanba vládnej koalície a aj hanba pre Slovensko. My však opakujeme – nás ani slobodné médiá neumlčíte,“ skonštatoval líder PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka.