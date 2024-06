Voľby by v júni vyhral Smer tesne pred Progresívnym Slovenskom

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v júni vyhrala strana Smer so ziskom 23,8 percenta hlasov. Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) s podporou 22,8 percenta voličov. Po ňom by nasledovala strana Hlas so ziskom 15,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6,8 percenta) a Republika (šesť percent). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj SaS (5,3 percenta) a SNS (päť percent).

Pred bránami parlamentu by zostali koalícia hnutie Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia (4,7 percenta), strana Demokrati (4,1 percenta) aj Maďarská aliancia (3,4 percenta).

Do NR SR by sa nedostali ani Sme rodina (2,1 percenta), My Slovensko (0,4 percenta), Zdravý rozum (0,2 percenta) či Fórum (0,2 percenta).

Na základe prieskumu by Smer v parlamente získal 42 kresiel, PS 40 a Hlas 27. S 12 poslancami by v NR SR bolo KDH a s 11 zase Republika. SaS aj SNS by získali deväť mandátov.

Prieskum sa realizoval od 11. do 18. júna na vzorke 1 000 respondentov.