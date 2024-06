Odborový zväz polície kritizuje ministerstvo vnútra za nezáujem o zlepšenie podmienok policajtov

Šutaj Eštok v Ide o pravdu: Let špeciálom na futbal bol reprezentáciou štátu. Pri vyšetrovaní atentátu prebehli už dve stovky úkonov Video

V otvorenom liste adresovanom ministrovi vnútra SR Matúšovi Šutajovi Eštokovi rada predsedov tvrdí, že napriek opakovaným prísľubom a uisteniam stále nevidí žiadne hmatateľné kroky na zlepšenie platových a pracovných podmienok. „Aj napriek Vášmu prísľubu, slovu „chlapa“, ktorý ste nám dali v decembri minulého roku, OZP SR neregistruje žiadny konkrétny materiál, ktorý by nám umožnil snívať o novej platovej koncepcii,“ napísali v liste. Odborári poukázali na to, že príslušníci polície pracujú v nedôstojných podmienkach, v starých a plesnivých budovách, s nespoľahlivou technikou a nízkymi mzdami. „Príslušníci Policajného zboru slúžia v nezávidenia­hodných podmienkach, ale slúžia, lebo chcú, lebo si zvolili toto životné poslanie,“ uviedla rada predsedov.

Čítajte viac Na futbal za štátne? Podľa rezortu vnútra je to bežné, Keketi však letel komerčnou linkou. Opozícia hovorí o papalášizme

Odborári zároveň poukázali na vážny nedostatok personálu a vysoké množstvo nadčasov. „Niekoľko posledných rokov a rôznych reforiem viedlo len k prepadu personálnych kapacít zboru, k náboru uchádzačov namiesto ich výberu a aj napriek tomu nespôsobili vyrovnanie odchodov starých vyslúžilých policajtov príjmom nových,“ vysvetlili v liste. Rada predsedov OZP v SR preto vyzvala ministra vnútra na okamžité konanie.

Čítajte viac Šutaj Eštok chce zmeny v polícii zaviesť čo najskôr, komunikovali o nich aj s eurokomisiou

„Aj my máme svoju trpezlivosť, vyzývame Vás preto, pán minister, „nedívajte sa nečinne“ na našu decimáciu, naše podlomené zdravie, rozpadávajúce sa rodiny, na naše rozbité stoly, nefunkčné stroje, staré uniformy, plesnivé steny, nevyrovnanie sa naším príjmom priemernej mzde v národnom hospodárstve, a konajte,“ uviedla rada predsedov s tým, že ak minister nezasiahne, bude to práve on, kto zhasne posledné svetlo a dá zámok na Policajný zbor.

Čítajte viac Šutaj Eštok v Ide o pravdu: Let špeciálom na futbal bol reprezentáciou štátu. Pri vyšetrovaní atentátu prebehli už dve stovky úkonov

Na záver OZP SR odkázala všetkým policajtom, ale aj sympatizantom, ktorí podporujú ich výzvu, aby označili seba či motorové vozidlá v období od 12:00 v pondelok 24. do 28. júna čiernou stužkou.