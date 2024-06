Pandémia nebola? Kotlár rozhneval výrokom kolegov z koalície. Opozícia žiada jeho koniec: Prerástol Dolinkovej cez hlavu

Peter Kotlár vysvetlil v parlamente svoj postoj k pandémii Video Zdroj: tasr

Kotlár sa stal splnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie covid začiatkom roka. Premiér Robert Fico (Smer) zadefinoval vtedy jeho úlohy celkom jasne. Kotlár sa mal venovať úlohám zameraným na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti a efektivity opatrení, ktoré sa v súvislosti s koronavírusom prijímali v rokoch 2020 až 2022. Namiesto prezentovania prvých záverov, však splnomocnenec prišiel s celkom iným záverom – že pandémia nebola.

Kotlárovo vyjadrenie zaznelo v stredu na mimoriadnom zdravotníckom výbore, ktorý opoziční poslanci zvolali v reakcii na to, že Slovensko sa ako jediný štát sveta dištancovalo od novej pandemickej dohody. Na rokovaní v Ženeve tento postoj tlmočil práve Kotlár. Jednotný manuál má krajinám pomôcť zamedziť chaosu, akému sme čelili pred štyrmi rokmi, keď vírus ukázal svoju silu a museli sme k cintorínom pristavovať chladiace prívesy na telá zosnulých. Ukázal i slabé miesta v sprostredkovaní očkovacích látok.

Slová o tom, že pandémia nebola padli na záver diskusie o zdravotníckych predpisoch na stredajšom výbore. „V závere môjho vyšetrovania, ktoré prednesiem v septembri, je aj jasný dôkaz toho, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov,“ vyhlásil Kotlár.

Kotlár zožal kritiku medzi vlastnými

Hoci poslanec SNS už v minulosti spochybňoval pôvod a prítomnosť vírusu, nepríjemne prekvapil aj zástupcov koalície. „Som človek, ktorý sa veľmi silno orientuje na fakty a na dáta. Myslím si, že ten nárast v tých nadbytočných úmrtiach v rokoch 2020 – 2022 hovorí sám za seba. Za mňa určite môžeme hovoriť o pandémii,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko, ktorý na výbore zastupoval ministerku Dolinkovú.

Opozícia zase žiada Kotlárov koniec. Obracia sa priamo na šéfku rezortu, ktorú poslanci chceli na výbore primárne kritizovať za ignorovanie dôsledkov Kotlárových krokov v súvislosti s pandemickou dohodou.

„SNS a pán Kotlár prerástli ministerke cez hlavu. Rozhodujú o zdravotníctve, riadia ministerstvo a celá koalícia ustupuje človeku, ktorý je dezinformátor a ako najväčšie ohrozenie sveta vidí "chemtrails“. KDH s týmto zásadne nesúhlasí, aby takýto človek mal akýkoľvek mandát izolovať Slovensko od zvyšku sveta neprijatím IHR (Medzinárodné zdravotníckej predpisy, poz. red.) a ohrozovať životy a zdravie našich občanov. Ministerka Dolinková by mala konečne prevziať opraty na rezorte zdravotníctva,“ uviedol poslanec František Majerský zo strany KDH, ktorá žiada Kotlárov koniec vo funkcii.

Ministerka Dolinková si na reakciu nechala takmer 24 hodín a vyhlásila, že spochybňovanie pandémie je neprípustné. „Je mi nesmierne ľúto 20-tisíc nevynútených obetí pandémie na Slovensku. Trváme na tom, aby bola vyšetrená orgánmi činnými v trestnom konaní konkrétna zodpovednosť osôb, ktoré boj proti covidu na Slovensku riadil. Akékoľvek spochybňovanie pandémie je neúctou k ich pozostalým. Zároveň musím povedať, že je to aj zodpovednosť tých, ktorí dnes v opozícii vykrikujú a zachraňujú slovenské zdravotníctvo. Pamätáme si na ich manažérske zlyhania, plytvanie peniazmi a neschopnosť ochrániť ľudí,“ kritizovala kolegu z koaličnej strany šéfka rezortu.

Krátko po nej reagoval aj nový prezident a niekdajší Dolinkovej stranícky šéf z Hlasu Peter Pellegrini. „Podľa platného zákona o štátnych sviatkoch je 6. marec pamätným dňom Slovenskej republiky – Dňom obetí pandémie Covidu 19. Tohto roku som si ho ako prezident ešte uctiť nestihol, ale na budúci rok tak určite urobím,“ napísal na sieti.

Bez reakcie nenechal Kotlár ani europoslankyňu Smeru Moniku Beňovú. „Pandémia covidu 19 bola pandémiou. Nemyslím si, že na Slovensku nám nejako pomôže, keď ju pandémiou označovať nebudeme, prípadne sa budeme tváriť, že u nás teda bola „len epidémiou“,“ napísala.

Opozícia chce zakročiť

Zhrozenie v očiach bolo podľa poslanca SaS Tomáša Szalaya vidieť na výbore aj v očiach poslancov parlamentu z koalície. SaS chce pre Kotlárove kroky a vyjadrenia iniciovať návrh parlamentného uznesenia, ktorým vyzve vládu, aby Kotlára z pozície splnomocnenca odvolala. „Podávame návrh uznesenia, ktorým vyzývame vládu, aby odvolala Petra Kotlára pre jeho včerajšie absurdné vyjadrenia a aj pre medzinárodnú hanbu, ktorú na úrovni WHO spôsobil,” uviedol šéf strany Branislav Gröhling.

Opozícia sa tiež zhodla, že konanie splnomocnenca je ranou pre pozostalých obetí. „Cítim veľkú hanbu. Úprimne, slová poslanca Kotlára, že „pandémia na Slovensku nebola“, sa ma hlboko ľudsky dotkli. A chcem sa za ne ospravedlniť všetkým ľuďom na Slovensku, ktorým pandémia covid-19 zobrala ich najbližších. Rodičov, manželky a manželov, súrodencov, priateľov. Takto zhodiť pamiatku desiatok tisíc obetí covidu na Slovensku je neskutočne hanebné a necitlivé,“ reagoval predseda PS Michal Šimečka.

Právnička a asistentka poslanca Szalaya Slavomíra Henčeková pripomenula, že slovenská legislatíva definuje pandémiu, že je to „rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území“, ktorú vyhlasuje WHO.

„Nech sa pozerám ako chcem, tak pandémia Covid-19 bola pandémiou podľa tejto definície a zasiahla aj Slovensko a vyhlásila ju WHO. Takže to bola pandémia podľa definície platnej a účinnej v tej dobe. Ak Kotlár presadzuje presnejšiu definíciu pandémie, nech sa páči. Nepovažujem to ani za zlý nápad, len som zvedavá, ako takú definíciu naformuluje, lebo je to pomerne zložité a ťažko uchopiteľné. Ako právnička mu však odkazujem, že zmena definície je účinná do budúcnosti, nie do minulosti. Hovorí sa tomu zákaz retroaktivity a je to jeden zo základných princípov každého právneho a demokratického štátu,“ podotkla v príspevku na sociálnej sieti.

Ako sa na to pozerajú odborníci

Kotlár sa neskôr snažil svoje slová korigovať a hovorí o dezinterpretácii jeho vyjadrení. „My momentálne máme vágnu definíciu, že je to epidémia veľkého rozsahu, ktorá preskočí cez kontinenty. (…) Jediné, na čom mi záleží, je zadefinovať definíciu pandémie, a to teraz nielen vo svete, ale aj pandemickú situáciu na Slovensku. Na základe toho my môžeme potom vydávať príkazy a zákazy, ktoré obmedzujú bežného človeka,“ povedal vo štvrtok na tlačovke.

Kotlár zároveň tvrdí, že jeho stredajšie výroky k pandémii boli dezinterpretované. Pandémia covid podľa neho spĺňala parametre epidémie veľkého rozsahu, nie pandémie. „Na druhej strane, ak sa zistí, že vírus bol umelo vytvorený, nešlo o pandémiu, ale o akt bioterorizmu," podotkol.

Zdravotnícky analytik Martin Smatana považuje Kotlárove slová za cynické a kruté vyjadrenie. Hovorí, že spochybnenie toho, že to pandémia bola Kotlár stavia na tom, že „poučka“ pandémie nie je numerická. „Napríklad, v aktualizácií zdravotných predpisov, od ktorých sme sa disociovali je zavedený nový pojem „pandemic emergency“, čiže pandemický núdzový stav, ktorý je, ak sú splnené štyri podmienky: ide o situáciu, ktorá sa týka viacerých krajín, má veľký dopad na kapacity v systéme, má silné socio-ekonomické dopady a vyžaduje koordináciu viacerých krajín. Aj keď som teraz poučku zjednodušil, je jasné, že tam chýbajú presné čísla, ako napríklad, že ide o situáciu, kedy má dané ochorenia incidenciu alebo prevaleniu nad určitú hodnotu,“ priblížil Pravde.

Smatana hovorí, že absencia presných numerických hodnôt je však správna , lebo nevieme zadefinovať jednu „poučku“ na všetky ochorenia. „Každé je niečím iné a hlavne, nevieme aké ďalšie ochorenie nás „čaká“, a preto musí byť definícia pandémie generická. Tohto sa však chytá pán splnomocnenec a využíva vo svoj prospech aby šíril klamstvá a strach,“ vysvetlil analytik.

Dátový analytik z Dáta bez pátosu Ivan Bošňák považuje Kotlárove vyjadrenie, že pandémia na Slovensku nebola podľa merateľných parametrov za nešťastný, nebezpečný a veľmi pravdepodobne nepravdivý výrok. „Pán Kotlár to má binárne, bola-nebola, jednotka-nula. Takéto hodnotenie covidovej éry treba oprieť o vymenovanie merateľných parametrov, ktoré má pán Kotlár na mysli a treba sa pýtať na ich hodnoty v čase od konca roka 2020 po jar roku 2022,“ uviedol pre Pravdu.

Stáli pri lôžkach chorých

Na poplach v prípade Kotlárových vyjadrení bije aj odborná verejnosť. Veď len na Slovensku zabil covid vyše 21-tisíc a celosvetovo až 14 miliónov ľudí. „Ak by sa neboli prijímali protiepidemické opatrenia, a ak by nebola zavedená vakcinácia, tak by zomrelo zrejme dvakrát toľko. Pandémia jednoznačne bola. Protiepidemické opatrenia, ktoré boli prijímané boli nevyhnutné s cieľom ochrániť životy. To či mali byť na našom území v takej forme ako boli prijímané, a či mali byť tak načasované ako boli, k tomu sa vyjadriť neviem. Každopádne nejaké protiepidemické opatrenia s cieľom chrániť zdravie a životy prijímané byť museli,“ reagoval pre Pravdu infektológ Peter Sabaka.

Sabaka podotkol, že obete boli aj medzi zdravotníkmi. Ešte na začiatku pandémie, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 11. marca 2020, im na balkónoch z vďaky tlieskali ľudia a teraz, paradoxne, čelia útokom. „Zdravotníkov sa pandémia dotkla veľmi výrazne a myslím, že nikto zo zdravotníkov, ktorí vtedy boli pri lôžku pacienta a starali sa o chorých a trpiacich by nepovedal, že pandémia nebola a že to nebola jedna z najvýznamnejších a najkritickejších udalostí za posledných mnoho desiatok rokov, možno od 2. svetovej vojny,“ pokračoval odborník.

S Kotlárovými slovami nesúhlasí ani členka vtedajšieho pandemického konzília odborníkov Elena Prokopová, ktorú Pravda oslovila. Ako podotkla, ťažko sa jej vyjadruje ku krokom komisie, ktorá prešetruje manažovanie pandémie, keď existujú len kusé informácie o tom, ako postupuje a čo vlastne zistila.

„Problém, ktorý naozaj vidím je, že Slovensko sa dištancovalo od pandemickej zmluvy, ktorá vznikala na úrovni Európskej komisie. Je to naozaj závažná situácia. Slovensko v prípade ďalšej pandémie bude mať veľmi ťažkú situáciu, pretože bude osamotené a dúfam, že tento postup Slovenska bude ešte prehodnotený,“ reagovala lekárka.

Pripomenula tiež, že pandémia covidu bola vyhlásená WHO na základe presných pravidiel, kedy sa pandémie vyhlasuje. „Všetci vieme, že pandémia je stav, kedy je ohrozených danou chorobou veľké množstvo ľudí, ktoré v jednom okamihu bude choré a o ktoré sa bude treba postarať. To čo sa dialo počas covidu tak určite spĺňalo kritériá pandémie. Každý z nás sa stretol s človekom, ktorý mal ťažký priebeh ochorenia, alebo dokonca niekto o niekoho v rodine prišiel. Nemôžeme povedať, že pandémia na Slovensku nebola, ale vo všetkých štátoch sveta áno,“ dodala odborníčka.

Proti vyjadreniu splnomocnenca sa ohradila aj Slovenská lekárska komora. V tlačovej správe, ktorú zaslala médiám, uviedla, že Kotlárove slová tom, že na Slovensku nebola pandémia, považuje za neodborné a urážajúce všetky obete, ako aj lekárov a zdravotníkov, ktorí stáli počas covidu pri svojich pacientoch.

„Ako predstavitelia stavovskej organizácie zastupujúcej všetkých lekárov, sa od jeho vyjadrení o neexistencii pandémie Covid 19 na Slovensku, dištancujeme. Očakávame, že svoje stanovisko v septembri jasne vysvetlí. Veríme, že naši zástupcovia vo WHO budú aktívne pracovať na takej verzii pandemickej zmluvy, ktorá bude v prospech všetkých občanov Slovenska,“ uviedla komora.

Expremiér Eduard Heger (Demokrati), ktorý bol na čele vlády počas pandemických rokov konštatoval, že Kotlár sa rozhodol, že ide proti celému svetu, ktorý preukázateľne postihla pandémia. „Spochybňuje všetkých odborníkov, zdravotníkov a najmä svojimi necitlivými vyjadreniami ide proti rodinám obetí covidu. Je pre mňa absurdné, že sa o tom vôbec bavíme. Táto diskusia nie je o tom, že niekto má iný názor. Je to popieranie vzdelania a jeho poznatkov. Ak toto robí predstaviteľ vlády, tak poškodzuje prácu všetkých učiteľov na Slovensku,“ uviedol pre Pravdu.

Médiám zaslal príspevok odsúdeného

Kotlár zaslal v piatok ráno médiám príspevok od Richarda Fleminga, autora knihy „Je covid-19 biozbraň?“. O Flemingovi v minulosti písal aj český denik.cz, ktorý pripomenul, že podľa archívov FBI bol v roku 2009 odsúdený k podmienečnému trestu odňatia slobody na päť rokov a ďalším trestom za opakované podvody. Tých sa mal dopustiť pri svojej lekárskej a výskumnej praxi. Dokázali mu, že opakovane predkladal poisťovniam na úhradu liečebné procedúry a diagnostické testy, ktoré v skutočnosti nerealizoval, a tiež falšoval doklady o svojej činnosti, aby podvody zakryl. Fleming vinu priznal.

Vo svojich vyjadreniach v minulosti tiež naznačoval, že covid bol z laboratória v čínskom Wuchane rozšírený zámerne. Vírus nazval biologickou zbraňou, ktorá bola zámerne vypustená na mokrý trh, aby sa zistilo, čo urobí.

Skupina 11 vedcov, ktorí boli počas pandémie súčasťou iniciatívy Veda pomáha, prišla s otvorenou výzvou vláde na rešpektovanie vedeckých poznatkov v oblasti zdravia verejnosti. Ficov kabinet vyzýva, aby na rokovania s WHO nominovala kvalifikovaného odborníka z oblasti epidemiológie a verejného zdravia. „V duchu jej vlastnej kampane teda vyzývame vládu, aby rešpektovala iné názory, v tomto prípade názory odborníkov v oblasti zdravia verejnosti, a nehazardovala so zdravím a životmi svojich obyvateľov,“ uvádzajú kapacity v otvorenej výzve.

Prokopová si myslí, že Slovensku má ešte šancu svoju situáciu pri WHO zvrátiť. „Myslím, že je tam ešte určitá možnosť, ako môže Slovensko upraviť svoju pozíciu pritom, ako sme sa teraz nepodpísali. Dúfam, že bude ešte priestor na to, aby Slovensko tento postoj prehodnotilo. Ak by sa to neudialo, tak si myslím, že keby prišlo ďalšie také ochorenie, ako bol covid alebo nová pandémia, tak Slovensko ako samostatná krajina určite nebude mať šancu zvládnuť takúto situáciu ani prístupom k liečivám, ktoré musia byť mnohokrát vyvinuté ako nové, ani k očkovacím látkam, ani k informáciám o tom, ako sa ochorenie šíri, lieči a podobne,“ uzavrela.

O ďalšom kroku k predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie rozhodne medzirezortná pracovná skupina, ktorú po kritike posilnila Dolinková. Kotlár chce predstaviť závery vyšetrovania k manažovaniu pandémie covid v septembri. Avizoval, že ich posunú na Generálnu prokuratúru. Zároveň pripomenul, že jeho štatút má len odporúčací charakter.