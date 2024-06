Na nekalé praktiky v práci by upozornilo 62 percent Slovákov, ukázal prieskum Focusu

Na nekalé praktiky v práci by upozornilo 62 percent Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), ktorý každoročne zisťuje názory ľudí na oznamovanie korupcie, podvodov či inej nezákonnej činnosti.

Najnovšie dáta ukázali, že ochota oznamovania protizákonnej činnosti neklesá a počet ľudí, ktorí by oznámili nekalé praktiky tento rok opäť stúpol. Agentúra vykonávala prieskum na vzorke 1 025 respondentov.

„Najväčšími motivátormi oznamovať nezákonnú činnosť je možnosť podať oznámenie anonymne a ochrana pred výpoveďou alebo inými postihmi v práci,“ priblížil úrad.

Prieskum ukázal, že ľudia by sa najčastejšie obracali s oznamom o porušovaní zákonov zamestnávateľovi. Takúto možnosť by zvolilo 43 percent opýtaných. Na Úrad na ochranu oznamovateľov by sa obrátilo 42 percent respondentov. „Ochota obrátiť sa na ÚOO každým rokom rastie, od roku 2021 stúpla o deväť percentuálnych bodov,“ doplnil úrad.

Na mimovládne organizácie by sa obrátilo 34 percent ľudí, na políciu 32 percent, pričom najnižšia je ochota oznámiť protizákonnú činnosť médiám (21 percent) a prokuratúre (20 percent). V spoločnosti prevažuje pozitívne vnímanie oznamovateľov.

Kolegu, ktorý by oznámil korupčné správanie alebo podvody na pracovisku, by pozitívne vnímalo 63 percent respondentov. Súčasne viac ako tri štvrtiny opýtaných si myslí, že by štát mal takýchto ľudí chrániť.

Ako ďalej ÚOO informoval, počas roku 2023 sa na úrad obrátilo 533 ľudí a konal v 211 prípadoch, ktoré spadali do jeho kompetencie, v čom sú zahrnuté oznámenia o nezákonnej činnosti, agenda ochrany oznamovateľov, právne poradenstvo, kontrolná činnosť či súdne konania.

Úrad riešil 71 prípadov oznamovateľov nezákonnej činnosti. V uplynulom roku úrad zaevidoval 21 prípadov odvetných opatrení zo strany zamestnávateľa. „Oznamovatelia boli väčšinou vystavení nátlaku, zastrašovaniu či obťažovaniu, pozastaveniu výkonu činnosti, výpovedi či diskriminácii,“ spresnil ÚOO a doplnil, že v roku 2023 dostalo status chráneného oznamovateľa 57 oznamovateľov.