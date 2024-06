Piloti si uctili pamiatku M. R. Štefánika letom z Talianska do Bratislavy. Medzi účastníkmi bol aj kozmonaut Ivan Bella

Medzi účastníkmi nechýbali ani prezident Slovenskej federácie ultraľahkého lietania Marián Sluk alebo slovenský kozmonaut Ivan Bella. Celkovo letelo šesť lietadiel. Súčasťou podujatia bolo aj kladenie venca k soche M. R. Štefánika v odletovej hale bratislavského letiska.

Sluk priblížil, že podujatie letci organizujú od roku 2015. Trasa letu kopírovala let, pri ktorom Štefánik tragicky zahynul. Sluk zhodnotil tohtoročný let ako dobrý, s výnimkou mierneho protivetra.

Let z Talianska podľa jeho slov trval približne 4,5 hodiny, zastávku na prespatie však mali v maďarskom Fertőszentmiklósi.

Bella poznamenal, že sa zúčastnil aj na prvom ročníku letu. „Zúčastnil som sa aj prvého ročníka tohto letu a keď mi to čas a podmienky dovolia, tak vždy sa zúčastním veľmi rád, pretože o význame osobnosti generála, doktora Milana Rastislava Štefánika sa nemusíme baviť. Zapísal sa hlboko do histórie nielen slovenských dejín, ale aj československých a európskych dejín. Bol to diplomat, vojak, pilot a toto je minimum, čo môžeme spraviť na to, aby sme si ho pripomenuli, aby sme ukázali, aká to bola osobnosť významná a oznámiť svetu, že naňho pamätáme a že si vážime jeho pamiatky,“ doplnil.