Koho pošle Ficova vláda za veľvyslanca do Moskvy? Nezvyčajne diplomata, ktorý túto funkciu už vykonával

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pokračuje v dobrej tradícii obsadzovania veľvyslaneckých postov kariérnymi diplomatmi. Postupovali tak jeho predchodcovia dlhšie pôsobiaci na čele rezortu diplomacie Eduard Kukan, Ján Kubiš, Miroslav Lajčák, Ivan Korčok. Blanár už informoval, že na Ukrajinu pôjde Pavel Vízdal a do Vatikánu sa vyberie Juraj Priputen. Denník Pravda od nemenovaného predstaviteľa vlády zistil, že do Ruska vyšle jeho brata Petra Priputena. Všetci traja už v minulosti pôsobili ako ambasádori.

Na vyslaní Priputena do Moskvy sa Blanár dohodol s predsedom vlády Robertom Ficom. Je to zaužívaný postup medzi šéfom diplomacie a premiérom pri nomináciách veľvyslancov (návrhy schvaľuje vláda, do funkcie ich vymenúva prezident). Priputen sa stane dvojnásobný ambasádor v Rusku (pôsobil tam už v rokoch 2014 – 2020). Obsadenie funkcie veľvyslanca v tom istom štáte rovnakým človekom býva nezvyčajné: v diplomacii platí nepísané pravidlo, že sa tak nepostupuje, ale vyskytnú sa výnimky. Súvisí to s mimoriadnymi okolnosťami, respektíve so špecifickými záujmami.

Denník Pravda zisťoval, prečo sa Priputen po štyroch rokoch vráti do Moskvy, a tiež ďalšie informácie z diplomatického zákulisia. Fico bol s prácou Priputena nadmieru spokojný. Zároveň chce mať v Rusku vedúceho zastupiteľského úradu, ktorý už pozná terén a vybudoval si v tejto krajine veľmi dobré kontakty. Zjavne to má svoju logiku v kontexte pokračujúcej vojny ruského štátu proti susednej Ukrajine.

Väčšinu svojho času v Rusku strávil Priputen vtedy, keď Fico zastával funkciu predsedu vlády (bol ním do marca 2018, keď ho na poste premiéra nahradil Peter Pellegrini). Priputen mal v Moskve dôležité kontakty. V auguste 2016 sa slovenskej diplomacii podarila nevídaná vec, keď Fico požiadal o stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Z Kremľu mu veľmi rýchlo oznámili dátum prijatia. Od odoslania žiadosti ubehli len tri-štyri dni a Fico sa mohol porozprávať s Putinom. Zdalo sa, že hlavnou témou rokovania boli dodávky ruského plynu, ale slovenský premiér mal naponáhlo do Moskvy kvôli inej záležitosti.

Fico navštívil Putina, aby pomohol šéfovi slovenskej diplomacie Miroslavovi Lajčákovi, ktorý kandidoval na generálneho tajomníka OSN. V tom čase však už bolo jasné, že neuspeje, všetko smerovalo k zvoleniu Antónia Guterresa z Portugalska. Fico sa prihováral u Putina, aby svojou politickou váhou presvedčil niektorých nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN, aby hlasovali aj za Lajčáka. Premiérovi išlo o to, aby slovenský kandidát neprehral s Portugalcom s výrazným rozdielom hlasov. Mimochodom, Fica bol sklamaný z rozhodnutia v Elyzejskom paláci: prezident François Hollande mu sľúboval, že Francúzsko podporí Lajčáka, ale nakoniec cúvol a pridal sa na stranu Guterresa. Fakticky podrazil Fica.

V marci 2018 sa stalo niečo, čo sa v slovensko-ruských vzťahoch neudialo od vzniku samostatnej Slovenskej republiky: veľvyslanec v Moskve bol povolaný na konzultácie do Bratislavy. Tento krok sa vyskytuje v diplomacii ako prejav ostrého protestu. Rozhodnutie vtedy urobil Lajčák so súhlasom premiéra. Ním však Fico už niekoľko dní nebol.

Bolo to 28. marca 2018, keď Lajčák oznámil, že vláda sa stotožnila s dočasným stiahnutím Priputena z Moskvy. Išlo o gesto solidarity s Britániou ako s členskou krajinou EÚ (Spojené kráľovstvo oficiálne vystúpilo z únie až 31. januára 2020). Londýn obvinil Moskvu, že jej agenti otrávili bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru, ktorí žili na Britských ostrovoch. Niektoré členské štáty EÚ postupovali ešte dôraznejšie, pretože vyhostili mnohých ruských diplomatov.

Je otázne, či by Slovensko povolalo Priputena na konzultácie aj v prípade, keby na čele vlády stál Fico, pretože sa vyhýbal roztržkám s Ruskom. Po protestoch, ktoré vypukli po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, podal demisiu 22. marca 2018. Prezident Andrej Kiska vzápätí vymenoval novú vládu, v ktorej Pellegrini získal funkciu premiéra a tak mal už on hlavné slovo v tom, ako vyjadriť protest adresovaný Kremľu. (Priputen sa neskôr vrátil do Ruska.)

Pred prvým pôsobením v Moskve Priputen pracoval dlhý čas pre prezidenta Ivana Gašparoviča. V Grasalkovičovom paláci bol šéf protokolu. K prezidentovi prišiel z ministerstva zahraničných vecí. Čo sa týka jeho brata Juraja Priputena, v období 2013 – 2018 vykonával funkciu ambasádora v Chorvátsku. Vízdal pôsobil ako veľvyslanec v Gruzínsku, kam prišiel na konci roku 2019. Výber Vízdala za ambasádora v Kyjeve je logický: doteraz bol totiž osobitný veľvyslanec pre Ukrajinu.