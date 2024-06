Bude to rozprávka alebo katastrofa za sto miliónov eur? Kaštieľ Rusovce už nebude len pre mačky a holuby, sľubuje Smer

Ako vyzerá kaštieľ v Rusovciach dnes? Video Zdroj: TV Pravda

Prepadávajúce sa podlahy, na stenách pleseň, zničené okná, aj ozdobné stropy. Niektoré poschodia sa úplne prepadli. Zub času a odkladanie opráv zanechali na štátnom majetku významnú jazvu a novogotický kaštieľ v Rusovciach posledné roky postupne chátra. Obývajú ho nanajvýš túlavé mačky a holuby.

Od utorka sa má však všetko zmeniť. Vládna garnitúra totiž po rokoch čakania a odkladov spustila opravné práce. No nie je to prvýkrát, čo sa politici snažia o obnovu historickej budovy. Od vzniku Slovenska obyvatelia Rusoviec počúvali o plánoch na rekonštrukciu kaštieľa mnohokrát. „Zmenilo sa nám vedenie a viete ako to býva, môže to byť rozprávka a môže to byť aj katastrofa,“ podotkol správca pozemku.

Verí však, že rozbehnutá rekonštrukcia, ktorú odštartovalo slávnostné poklepanie základného kameňa, dopadne dobre. Podľa plánu Úradu vlády by mala stavba stáť 105 miliónov eur a obnova národnej kultúrnej pamiatky by mala byť hotová do konca roka 2029. Kaštieľ má následne slúžiť pre verejnosť, ako aj na reprezentatívne účely úradu.

Slovenské Lednice a Lány

Objekt má slúžiť na slávnostné účely aj verejnosti. „Konečne po 22 rokoch, odkedy sa rozpráva o rekonštrukcii kaštieľa v Rusovciach a po posledných piatich rokoch, kedy prebiehalo verejné obstarávanie, sme konečne v cieli a zároveň aj na začiatku,“ skonštatoval vedúci Úradu vlády Juraj Gedra. Poďakoval všetkým, vrátane bývalej vlády, ktorí priložili ruku k dielu.

Okrem procesných vecí, týkajúcich sa verejného obstarávania, označil za najnáročnejšiu vec získať na projekt finančné prostriedky. „Na začiatku tohto projektu bola očakávaná suma tejto rekonštrukcie okolo 85 miliónov eur, výsledná suma verejného obstarávania bola 105 miliónov eur,“ poukázal.

Samotný objekt je obrovský, má viac ako sto izieb, sál a balkónov, no väčšina z nich je v dezolátnom stave. Rekonštrukcia tak predstavuje časový horizont štyri a pol roka a ak by sa začala v najbližších mesiacoch, nedokončia ju skôr ako v roku 2028, keď bude mať Slovensko už nový vládny kabinet.

Hoci ambíciu o jeho rekonštrukciu mal Úrad vlády ešte v roku 2012, dodnes nebola naplnená. V posledných rokoch sa proces naťahuje hlavne pre problémové verejné obstarávanie, ktoré už trvá takmer štyri roky.

Podľa pôvodného projektu sa malo z kaštieľa urobiť miesto podľa vzoru zámku Lednice na Morave. Hovorí sa však aj o tom, že by to mohli byť druhé Lány – teda akési letné sídlo prezidenta podľa vzoru Českej republiky.

Čítajte viac Prezidentské bývanie sa hľadá desaťročia, Pellegrini dedí veľký hriech svojich predchodcov. Čo hovorí úrad a analytik?

Smer sa vracia k nedokončenému

Na začiatku projektu bolo alokovaných 85 miliónov eur a výsledná suma bolo 105 miliónov eur. Podľa Gedru je za navýšením ceny hlavne zdržiavanie procesov pri verejnom obstarávaní. Zámer obnovy schválila vláda v lete 2012. Verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, proces brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže. Na začiatku júna Úrad pre verejné obstarávanie ukončil konanie k opakovaným námietkam, týkajúcim sa vyhodnotenia súťaže a určenia víťaznej ponuky. Námietky zamietol.

„Je typické pre vládu Smeru posúvať dopredu nedokončené projekty,“ zdôraznil minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Dodal, že keby nebolo chýb Radičovej vlády, diaľnica do Košíc by bola už dávno dokončená. „Chceme, aby vznikla ďalšia dominanta, ktorá nebude slúžiť len Bratislavčanom, ale bude pýchou Bratislavy, bude sa pri nej môcť zastaviť každý, kto príde navštíviť Bratislavu spolu s parkom, ktorý tomu prináleží,“ podotkol s tým, že „ani intrigy tento projekt nezastavia“.

Čo bude z kaštieľa po rekonštrukcii? Kaštieľ by mal podľa návrhu a po realizácii komplexnej pamiatkovej rekonštrukcie, sanácii a zreštaurovaní slúžiť na reprezentačné, stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia, významné medzinárodné návštevy, potreby prezidenta republiky, vlády a parlamentu. Zrekonštruovaný čeľadník bude sprístupnený pre verejnosť. V objekte sa bude nachádzať reštaurácia a kaviareň s potrebným technickým vybavením, komunitné priestory, ktoré bude využívať obec Rusovce (obradná sieň, výstavná sieň, viacúčelové miestnosti a miestnosti pre záujmové skupiny) a k nim adekvátne technické vybavenie.

Aká je história sľubov?

Národná kultúrna pamiatka v Rusovciach chátra takmer storočie – naposledy prešla opravami ešte pred druhou svetovou vojnou. Rekonštrukciu si vyžadoval ešte pred 20 rokmi, problémom vraj bolo získať financie na jeho obnovu. V novembri 2010 prezident Ivan Gašparovič vyzýval vládu, aby odpredala nepoužívanú prezidentskú vilu na Slavíne a peniaze z predaja presmerovala na generálnu rekonštrukciu Rusovského kaštieľa.

Zámer obnovy nakoniec schválila vláda pod vedením Roberta Fica (Smer) v auguste 2012. O rok neskôr vtedajší minister financií Peter Kažimír (Smer) predstavil návrh na zabezpečenie peňazí na tento účel. V ňom sa hovorilo o viacerých zdrojoch – daroch od nadácií, občianskych združení a podnikateľských subjektov v kombinácii s eurofondmi, s Nórskym finančným mechanizmom a adekvátnym spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. Kažimír vtedy uviedol, že vláda má prisľúbených 20 až 25 miliónov eur vo forme darov od rôznych spoločností.

Návrh však nebol zrealizovaný ani po niekoľkých rokoch. „Do rekonštrukcie sa ide. Cieľ vlády SR obnoviť túto národnú kultúrnu pamiatku zostáva,“ tvrdil Robert Fico v roku 2015. Po ôsmich rokoch má novú šancu svoj starší zámer zrealizovať, keďže obnovu historického kaštieľa nedokázala rozbehnúť ani tretia Ficova vláda, ani ďalšie kabinety.

Staronový premiér tak po jedenástich rokoch dostane ďalšiu možnosť naštartovať rekonštrukciu národnej pamiatky v Rusovciach. Či ju počas svojho vládnutia aj dokončí, je otázne. Podľa podmienok vyhlásenej súťaže majú reštaurátorské práce trvať vyše štyroch rokov. V prípade, že sa rozbehnú začiatkom januára, môžu byť dokončené až v polovici roka 2028.

Čítajte viac Nekonečný príbeh v Rusovciach: Kaštieľ chceli prerobiť za druhej Ficovej vlády, obnovu však nedokončí ani nový kabinet