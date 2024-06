Osoby ŤZP budú môcť parkovať na bratislavskom letisku hodinu zadarmo

Všetci bez rozdielu mohli doteraz parkovať bezplatne na parkovisku bratislavského letiska maximálne 15 minút. Pre držiteľov preukazov ŤZP neboli výnimky.

„Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme sa snažili vyriešiť problém s poplatkom za parkovanie na letisku hneď, ako nás na to upozornil klient. Pozitívny prístup a opätovné zavedenie poskytovania služby bezplatného parkovania osobám so zdravotným postihnutím vítam,“ priblížila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.