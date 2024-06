Štát opäť nestíha tlačiť doklady. Poplatok za zmeškaný pas môžu dovolenkári žiadať späť

Vybavujete si doklady? Takto to prebieha v Bratislave v klientskom centre - reportáž Video Zdroj: TV Pravda

Ministerstvo vnútra od začiatku roka nedokáže dodržať 30-dňovú lehotu pri väčšine žiadostí na vydanie dokladu. O situácii rezort pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) informuje pravidelne raz za mesiac a počas štartujúcej dovolenkovej sezóny zlepšenie neočakáva. Podľa zistení Pravdy dokonca úradníci v klientskych centrách neoficiálne občanom hovoria, že na vydanie dokladov budú čakať minimálne dva mesiace. Nepomôže im ani si priplatiť za expresné vybavenie. Podobné problémy hlásia na sociálnych sieťach aj cudzinci bývajúci na Slovensku. Zahraniční občania totiž žiadajú o vydanie nových dokladov častejšie, lebo si majú takmer každý rok predlžovať povolenia na prechodný pobyt, a s tým súvisí aj vydanie novej „kartičky“. Aj keď majú žiadosť už vybavenú, na tlač preukazov sa momentálne čaká päť až šesť týždňov.

Za zmeškanie môže konsolidácia

Na krízu s dokladmi upozornil aj poslanec opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ján Hargaš. Podľa neho vláda tento problém spôsobila sama, keď zásadne navýšila poplatky za vydávanie dokladov. Vyššie sadzby poplatkov totiž platia od 1. apríla, ale pre žiadosti podané do konca marca platili staré sumy. Poslanec PS teda naznačuje, že množstvo ľudí čaká na nové doklady minimálne dva mesiace, kým zákonom stanovená lehota na ich vydanie je 30 dní.

„Nepredvídali, že ľudia budú chcieť využiť nižšie sadzby a nepripravili sa na to. Dnes absolútne nezvládajú nápor žiadostí a v omeškaní je k 21. júnu až 14 549 pasov,“ uviedol Hargaš v utorok na tlačovej konferencii. Poslanec NR SR tiež pripomenul, že poplatok za omeškané pasy sa vracia. Situáciu preto označuje za manažérske zlyhanie ministra vnútra, na ktoré doplatia občania: „Pasy ale treba za niečo vyrobiť, a to bude daňových poplatníkov stáť takmer pol milióna eur,“ upozornil Hargaš.

Ministerstvo vnútra však v reakcii poukazuje na chyby predošlého vedenia, ktoré nezakontrahovalo dodanie nových strojov na výrobu pasov a rovnako nezabezpečilo dostatok čistopisov. „Počet žiadostí o pasy sa však postupne vracia do normálu, napriek tomu stále nie sme v situácii, aby sme všetky pasy vydávali v štandardnej lehote,“ uviedol rezort v stanovisku pre Pravdu.

Argument o zvýšených poplatkoch, a preto aj lavínovom náraste žiadostí o vydanie dokladov používalo aj samotné ministerstvo vnútra. Vydanie cestovného pasu do 30 dní pre osoby od 16 rokov teda stálo ešte v marci 33 eur, od apríla je to 50 eur. Pri vydaní pasu do desiatich dní to je 100 eur a do dvoch dní 150 eur. Zvýšenie cien kolkov za vydanie dokladov, súdnych a správnych poplatkov bolo jedným z prvých konsolidačných opatrení vlády. Tento krok má do štátnej kasy priniesť 37,5 milióna eur a prispieť k ozdraveniu stavu verejných financií. Ministri totiž tento rok musia ušetriť verejné financie v hodnote takmer jednej a pol miliardy eur, aby sa diera v štátnom rozpočte zmenšila pod tri percentá HDP.

V marci, teda krátko pred zvýšením sadzby poplatkov, počty prijatých žiadostí o nové doklady presahovali štyritisíc denne. Percentuálny nárast žiadostí v porovnaní s vlaňajškom bol viac ako 90 percent. „Do konca minulého týždňa sme evidovali takmer 342-tisíc žiadostí. Denne personalizujeme vo viaczmenných prevádzkach okolo 2-tisíc pasov, problémom sú však technické zariadenia personalizačného centra, ktorých životnosť sa skončila už pred šiestimi rokmi,“ vysvetľuje rezort vnútra dôvody, pre ktoré pasová kríza stále pokračuje.

Riešenie za 15 miliónov

Problém s výrobou dokladov má rezort vnútra už dlhšie. Najprv ho hlásili po pandémii covidu, keď sa znovu otvorili hranice a Slováci sa vo veľkom vrátili k cestovaniu. Vlani Pravda informovala, že dôvodom pre deficit dokladov mal byť nedostatok čistopisov, teda plastových kartičiek, na ktorých sa doklady tlačia. Nedostatok mali pre námietky vo verejnom obstarávaní, ktoré bránili podpisu zmluvy s dodávateľom. Minister Šutaj Eštok koncom roka 2023 hlásil, že tento problém sa podarilo vyriešiť.

Rezort vnútra pre Pravdu uviedol, že nová technika na výrobu pasov je už objednaná a mala by prísť na Slovensko na jeseň. „Po uvedení do prevádzky by sa už oneskorenie výroby dokladov nemalo opakovať, keďže na tejto technike bude možné vyrábať dvojnásobnou rýchlosťou,“ ubezpečuje ministerstvo.

Zo zverejnených investičných plánov ministerstva vyplýva, že toto riešenie je v príprave minimálne od roku 2022. Ministerstvo vnútra odvtedy rieši obnovu výrobných zariadení, ktoré tlačia doklady v rámci Národného personalizačného centra (NPC). Vlani im končila servisná podpora, preto rezort namiesto nich nakúpil nové. Investícia vyšla na vyše 15 miliónov eur. Nové tlačiarne však dodnes neboli plne nasadené do prevádzky, konštatujú analytici Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií (ÚHP) vo svojej správe.

Lacnejšia a rýchlejšia alternatíva

Ani ich kapacita však nebude podľa ministerstva vnútra dostatočná na pokrytie všetkých požiadaviek na doklady v budúcnosti. Preto Šutajov Eštokov rezort navrhuje rozšíriť počet tlačiarní, vybudovať ďalšiu pobočky NPC a tak zdvojnásobiť výrobnú kapacitu. Investície má stáť ďalších 16 miliónov eur. Rezort vnútra argumentuje, že týmto vyrieši hneď niekoľko problémov. Po prvé, dopyt po dokladoch každým rokom bude len narastať, odhaduje ministerstvo. Rozšírením kapacít sa teda dá predísť novým krízam.

Po druhé, nová pobočka NPC by mala byť umiestnená v Banskej Bystrici, nie v Bratislave. Tým sa dá zrýchliť distribúcia vyhotovených pasov a občianskych preukazov do jednotlivých okresov a na konkrétne úrady. Predišlo by sa tak aj úplnému zastaveniu tlače dokladov, ak by jedna z pobočiek mala výpadok. V ďalšej by totiž výroba mohla pokračovať.

Analytici ÚHP, ktorí zo zákona majú úlohu posudzovať tie drahšie štátne investície, však vidia pri súčasnom deficite pasov alternatívne riešenie. Podľa nich je možné zvýšiť výrobu dokladov jednoduchšie a lacnejšie, teda predĺžením času prevádzky už fungujúcich „tlačiarní“. Navrhujú, aby namiesto súčasných ôsmich hodín zaradenia tlačili doklady až 12 hodín denne.

„Po dodaní obstaraných zariadení bude kapacita tlače 3,2 – 4,8 miliónov kusov dokladov ročne. Horná hranica intervalu sa dá dosiahnuť, ak bude výroba zaistená 12 hodín denne, päť dní v týždni,“ konštatujú vládni analytici. Toto číslo dokonca vie pokryť aj maximálny odhadovaný dopyt po dokladoch, ktorý má podľa predikcie ministerstva vnútra dosiahnuť 3,6 milióna kusov v roku 2031.

Výstavba nových kapacít na tlač pasov nepomôže vyriešiť ani súčasný nedostatok pasov, upozorňuje ÚHP. „Dosah zriadenia novej lokality na rýchlosť výroby dokladov sa prejaví o 12 mesiacov, čo je podľa zmluvy čas dodania nových zariadení,“ poukázali v správe s tým, že ďalší čas bude potrebný na ich zapojenie a otestovanie. Aj preto odporúčajú ministerstvu dôkladne zvážiť predlženie prevádzkových časov tlačiarne. To by pomohlo vyriešiť aktuálny nápor a má zmysel pre dlhodobé vyriešenie problému.

Ak padne strategické rozhodnutie vybudovať druhú pobočku NPC, analytici odporúčajú ušetriť na nákupe väčšieho počtu nových tlačiarní a namiesto piatich kusov kúpiť len dva. Tým by sa dalo ušetriť necelých osem miliónov eur a zároveň pri ich 12-hodinovej prevádzke sedem dní v týždni by sa dalo vyrábať až 2,5 milióna kusov dokladov ročne. Tento rok je pritom odhadovaný počet žiadostí o nové doklady na úrovni 2,9 milióna kusov.

Na záver analytici upozorňujú na to, že jedným zo súčasných problémov procesu výroby pasov je dlhá doba ich dodania. „Riešením môže byť vyššia frekvencia zberu hotových dokladov v mieste ich výroby, čo skráti čas od výroby dokladu po jeho vydanie občanovi,“ sumarizovali s tým, že celý proces od prijatia žiadosti po vydanie dokladu je vhodné analyzovať a navrhnúť zmenu.