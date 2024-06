Súd uvalil väzbu na známeho českého konšpirátora Zítka, Praha na neho vydala zatykač

Súd uvalil väzbu na českého občana Pavla Zítka, ktorého slovenská polícia zadržala v pondelok na základe českého zatykača. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytla hovorkyňa krajského súdu v Nitre Lena Kiradžievová. Práve súd v Nitre o väzbe rozhodoval. Zítko čelí v Česku obžalobe z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Slovenský súd poslal Zítka do takzvanej predbežnej väzby. Tá slúži na to, aby zadržaná osoba neutiekla zo Slovenska do doby, kým české úrady predložia originál zatykača.

Priebeh konania o vydaní zadržanej osoby zo Slovenska do inej členskej krajiny EÚ na základe európskeho zatýkacieho rozkazu závisí od toho, či hľadaný s takýmto krokom súhlasí a či sú splnené náležitosti ohľadom zatykača. Ak zadržaný dá súhlas na svoje vydanie, príslušnú administratívnu procedúru zavŕši žalobca, inak o vydaní rozhoduje súd.

Okresný súd v Chomutove minulú stredu odvolal pojednávanie s 58-ročným Zítkom, ktoré sa malo konať v piatok. Podobne súd postupoval už v máji. V prípade sa uskutočnilo len jedno pojednávanie, a to 19. apríla. Muž vtedy na súd neprišiel. Sudkyňa uviedla, že odmietol prevziať predvolanie. Budovu chomutovského súdu kvôli Zítkovi a jeho priaznivcom strážili policajti.

Zítko podľa obžaloby v roku 2021 v čase pandémie koronavírusu na sociálnej sieti zverejnil videá, v ktorých napríklad hovoril o podľa neho negatívnych zdravotných dôsledkoch očkovania proti covidu-19.

Česká polícia Zítka zadržala už vlani v októbri, a to kvôli podozreniu zo sprenevery. Krátko po zadržaní bol prepustený. Polícia ho ešte v ten istý mesiac spolu s ďalšími siedmimi ľuďmi obvinila z výtržníctva kvôli incidentu na pražskom mestskom súde z konca mája 2023, kde podporovatelia bývalej novinárky Jany Peterkovej súdenej kvôli šíreniu poplašnej správy vysadili dvere do rokovacej sály.

Zítko na seba v minulosti upozornil napríklad na Obvodnom súde pre Prahu 8, keď hlasnými prejavmi a skandovaním spolu s ďalšími ľuďmi vyjadroval podporu Patrikovi Tušlovi obžalovanému z prenasledovania šéfa Českej lekárskej komory Milana Kubka a Tomášovi Čermákovi so Zdeňkom Masárom, ktorí čelia stíhaniu kvôli výtržníctvu pred domom Evolučného biológa Jaroslava Flegra. Zítko tiež chcel vlani kandidovať na prezidenta, nepredložil však dostatočný počet občianskych podpisov, preto ho ministerstvo vnútra do volieb nepustilo. Podľa médií tento rok zverejnil list, ktorý údajne odovzdal ruskému veľvyslanectvu v Prahe. Žiadal v ňom Rusov o pomoc „pri právnej obnove Československa“.

V zahraničí zadržali policajti vlani tiež Tomáša Čermáka, ktorému Zítko vyjadroval podporu. Čermák bol hľadaný políciou, pretože nenastúpil do väzenia k 5,5-ročnému trestu väzenia za podporu a propagáciu terorizmu. Polícia po ňom pátrala od konca vlaňajšieho augusta. V novembri ho zadržali poľskí policajti a začiatkom decembra odovzdali do Česka.

Čermák okrem iného vyzýval na aktívny odpor proti prijatiu pandemickej novely, na prevzatie moci, na vypálenie Senátu aj na vymanenie Českej republiky zo štruktúr EÚ a NATO. V rámci antisystémového hnutia bol prezentovaný ako hrdina a mučeník a bola naň organizovaná finančná zbierka, uviedlo ministerstvo vnútra. V decembri Čermákovo dovolanie odmietol Najvyšší súd, Čermák potom podal ústavnú sťažnosť.