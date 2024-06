V druhom polroku sa slovenskí vojaci zapoja do 60 cvičení mimo územia SR

V druhom polroku 2024 sa slovenskí vojaci plánujú zapojiť do 60 vojenských cvičení mimo územia Slovenskej republiky. Na Slovensku by sa zároveň malo uskutočniť 43 cvičení s účasťou zahraničných ozbrojených síl. Vyplýva to z materiálu Ministerstva obrany, ktorý v stredu odsúhlasila vláda.