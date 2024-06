Bratislava kritizovala Fialu za jeho výrok k medzivládnym konzultáciám. Neúctivý? Naopak, bol výrazom rešpektu, reaguje český premiér

Úrad slovenskej vlády označil za neúctivé utorňajšie vyjadrenie českého premiéra Petra Fialu, že obnovenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom nie je na programe dňa a že podobné úvahy považuje za predčasné aj pre zdravotný stav slovenského premiéra Roberta Fica. Premiér ČR Fiala svoj výrok za neúctivý rozhodne nepovažuje. Bol naopak výrazom rešpektu k situácii, keď je slovenský premiér Robert Fico v rekonvalescencii a nie je aj preto možné z objektívnych príčin o medzivládnych konzultáciách diskutovať, dodala hovorkyňa českej vlády Lucie Ješátková.

Fiala podľa nej bude o československých vzťahoch rokovať so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý je v Česku na oficiálnej návšteve. „To je to zásadné. Súčasne prebieha viacero rokovaní medzi jednotlivými ministrami, ktorí pracujú na konkrétnych projektoch,“ doplnila.

„Takéto vyjadrenie premiéra Fialu, deň pred prvou oficiálnou návštevou Českej republiky novozvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim, nepovažujeme za úctivé a napomáhajúce našim dobrým susedským vzťahom,“ napísal úrad. Dodal, že mierový postoj slovenskej vlády k vojne na Ukrajine je suverénnym postojom Slovenska a nemôže byť prekážkou pre rozvoj česko-slovenskej vzájomnosti.

Podľa Bratislavy je česká vláda na Slovensku kedykoľvek vítaná „pri plnom rešpekte a úcte k rozdielnosti našich postojov, ktoré nesmú zaťažovať slovensko-české spolužitie“.

Český kabinet tento rok v marci pozastavil medzivládne konzultácie pre rozdielne názory na kľúčové témy zahraničnej politiky. Prejavujú sa najmä vo vzťahu k Ukrajine, ktorá sa už viac ako dva roky bráni ruskej vojenskej invázii. Súčasná vláda premiéra Fica, ktorý sa zotavuje zo zranení po pokuse o atentát z polovice mája, po vlaňajšom nástupe do úradu zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob. Fico predtým tiež tvrdil, že stratégia západných krajín ohľadom Ukrajiny zlyhala a že Rusko nemožno poraziť v konvenčnej vojne.

Fiala o Slovensku hovoril po utorňajšom stretnutí s prezidentom Petrom Pavlom, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia opozičného hnutia ANO. Obnovenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom podľa Fialu nie je na programe dňa; aj pre zdravotný stav premiéra Roberta Fica by takéto úvahy boli predčasné, poznamenal český premiér. Tiež povedal, že na Hrade táto téma nezaznela. Vzťahy so Slovenskom sa podľa Fialu rozvíjajú úspešne na všetkých možných úrovniach a sú nadštandardné.