Kaliňák aktuálne nevidí priestor na zmenu volebného systému

„To je veľká debatná téma, ktorá je tu roky rokúce,“ zhodnotil Kaliňák. Nemyslí si, že zmena je reálna. Ako komentoval, úprava by vyhovovala najmä strane Smer, ktorý má ako najväčšia strana najviac lídrov.

Myšlienku zmiešaného systému, kde by sa polovica parlamentu volila pomerným zastúpením, polovica regionálne, považuje za zaujímavú. Zároveň sa však obáva komplikácií pri skladaní vlády. „Tu by ste robili koalície s nezávislými poslancami v podstate,“ načrtol. Zložiť stabilnú vládu, ktorá by niekam posunula Slovensko, by bolo podľa neho prakticky nemožné.

O možnej zmene volebného systému hovorili cez víkend minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a líder KDH Milan Majerský.

Zhodli sa, že Slovensko by mohlo mať viac volebných obvodov. Minister avizoval, že Hlas príde s touto myšlienkou pred koalíciu a chce diskutovať. Rezort vnútra priblížil, že prípadná zmena by závisela od výsledkov odbornej diskusie a dohody parlamentných strán. Viaceré opozičné strany odmietajú takéto zmeny z dielne vládnych strán.