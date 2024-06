Výbor o situácii v polícii nerokoval, minister vnútra nedorazil. Šutaj Eštok ťahal policajtov za nos, tvrdí Grendel

Podpredseda výboru Samuel Migaľ (Hlas) neschválenie programu zdôvodnil neprítomnosťou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), ktorého mal nahradiť štátny tajomník. Šéf rezortu podľa neho neprišiel pre pracovné povinnosti. „My by sme boli radi, keby pri takejto vážnej téme nebol v zastúpení, ale aby naozaj prišiel a dokázal vysvetľovať a odpovedať na všetky otázky,“ dodal.

Predseda výboru Tibor Gašpar (Smer) deklaroval, že má záujem, aby sa výbor konal aj za prítomnosti ministra vnútra. Avizoval zvolanie schôdze tak, aby to bolo reálne. Od šéfa rezortu by chcel, aby poslancov informoval aj o záveroch kontrolných mechanizmov týkajúcich sa zákroku v Handlovej.

Podpredseda výboru Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že minister vnútra „ťahal policajtov za nos“. „Pred eurovoľbami, pred prezidentskými voľbami nasľuboval hory-doly, aby si získal priazeň príslušníkov Policajného zboru. A keď už je po voľbách, bublina spľasla a zrazu nie sú peniaze,“ komentoval.

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) vníma situáciu v polícii ako vážnu. Poukázal na informácie o značnom personálnom podstave či očakávanej vysokej odchodovosti policajtov v septembri. „Naším záujmom bolo sa o tejto veci porozprávať, diskutovať o tom,“ skonštatoval.

Pripomenul, že okrem ministra vnútra bol pozvaný aj policajný prezident Ľubomír Solák, ktorý sa podľa Krúpu zatiaľ k téme nevyjadril. Rovnako mal poslancov informovať aj zástupca policajných odborov.

Odborový zväz polície v SR vyzval minulý týždeň vedenie rezortu vnútra, aby riešilo situáciu v Policajnom zbore. Upozornil na zlé podmienky, ako napríklad stav policajných budov či staré odevy, ale aj nevyhovujúce platové ohodnotenie.

Šutaj Eštok chce nájsť financie

Minister vnútra vo štvrtok deklaroval snahu nájsť finančné zdroje na zvýšenie platov policajtov. V piatok (28. 6.) o tom bude rokovať aj s Ministerstvom financií. „Použijem všetku svoju politickú silu na to, aby sme tie zdroje pre policajtov našli,“ povedal Šutaj Eštok na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň však poukázal na zlý stav verejných financií.

Minister vnútra Šutaj Eštok chce nájsť finančné zdroje na zvýšenie platov policajtov. Poukazuje však na zlý stav verejných financií

„Či to bude zvýšenie tarify, či to bude zvýšenie nejakých príplatkov, to je technické rokovanie, ktoré musíme mať s ministerstvom financií. Základná otázka je, aký veľký balík,“ podotkol. Doplnil, že policajtom bola pred dvomi mesiacmi vyplatená 500-eurová odmena. Avizuje polročné odmeny a modernizáciu techniky.