Parlament odmietol novelu progresívcov o mene a priezvisku. Zmeny sa týkali aj koncovky -ová

„Navrhovaná zmena zákona o mene a priezvisku a ďalších súvisiacich predpisov sa zameriava na odstraňovanie problémov a znevýhodnení, vyplývajúcich z praxe,“ deklarovali predkladateľky.

„Podľa súčasnej právnej úpravy môže dieťa nadobudnúť iba priezvisko po jednom z rodičov. Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktoré sa rodia nezosobášeným rodičom, súčasná právna úprava nereflektuje potreby vyplývajúce zo zmenenej spoločenskej reality v porovnaní s obdobím, keď zákon pôvodne vznikal," uviedli poslankyne v predloženej novele zákona o mene a priezvisku.

Video

Koľko mien môže mať vaše dieťa, aké mená to môžu byť a kto to schvaľuje? Musí sa žena na Slovensku podriadiť prechyľovaniu a jej priezvisko mať koncovku OVÁ? Aké priezvisko môže mať dieťa nezosobášených rodičov? Môže sa žena volať po mužovi aj po rozvode a potrebuje jeho súhlas? Za akých podmienok si môžete zmeniť meno a koľko to stojí? V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH. / Zdroj: TV Pravda