Policajné platy: Minister ani šéf polície na výbor neprišli. Krúpa za tým vidí koaličný spor Hlasu a Smeru

Odborový zväz polície vyzval minulý týždeň vedenie rezortu vnútra, aby riešilo situáciu v Policajnom zbore. Upozornil na zlé podmienky, ako napríklad na stav policajných budov či staré odevy, ale aj nevyhovujúce platové ohodnotenie.

Podpredseda výboru Migaľ neschválenie programu zdôvodnil ministrovými pracovnými povinnosťami, zastúpiť ho mala štátna tajomníčka Lucia Kurilovská. „My by sme boli radi, keby pri takejto vážnej téme nebol v zastúpení, ale aby naozaj prišiel a dokázal vysvetľovať a odpovedať na všetky otázky,“ dodal.

Počkať chcú na ministra

Šéf výboru Tibor Gašpar zo Smeru deklaroval, že má tiež záujem, aby sa výbor konal za prítomnosti ministra vnútra. Avizoval zvolanie schôdze tak, aby to bolo reálne. Od šéfa rezortu by chcel, aby poslancov informoval aj o záveroch kontrolných mechanizmov týkajúcich sa zákroku v Handlovej.

Bývalý policajný prezident a poslanec Progresívneho Slovenska Jaroslav Spišiak reagoval, že pre koalíciu zrejme nebolo príjemné debatovať o problémoch, ktoré sú v polícii. „Klasicky sa to robí tak, že vôbec neprídu, teraz prišli, ale neschválili program. Ani minister neprišiel, pre neho je to tiež asi problém vysvetľovať,“ zhodnotil exšéf polície z rokov 2010 až 2012.

„Nikdy nič nie je tak, aby nemohli byť výhrady,“ podotkol Spišiak na margo otvoreného vyhlásenia policajných odborárov adresovaného ministrovi vnútra. Zaujímavé podľa neho je, že odborári v minulosti nikdy neprejavovali svoje výhrady, „a už vôbec nie takto agresívne“, počas vlád Smeru.

Krúpa hovorí o koaličnom spore

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že neotvorenie výboru dokazuje nezáujem vládnej koalície a ministra riešiť situáciu, ktorá je vážna a neriešená dekády. Kritizoval tiež, že k téme sa vôbec nevyjadruje policajný prezident Solák. Krúpa si chcel naživo vypočuť aj stanovisko odborárov, aby pochopil ich pohnútky.

Poslanec SaS vidí za neriešením situácie viacero dôvodov, jedným z nich je podľa neho koaličný spor Hlasu so Smerom, ktorému patrí ministerstvo financií na čele s Ladislavom Kamenickým. „Vnímam to tak, že pán Šutaj Eštok, keď nastúpil do funkcie mal silné reči a mal veľa sľubov a urobil všetko to, o čo ho jeho koaličný partner Smer žiadal,“ reagoval s tým, že keď chce teraz šéf vnútra sanovať situáciu a peniaze na platy, tak mu koaličný partner odkazuje, že je prázdna kasa. „Vidíme, že to vytvára otázky o funkčnosti ministerstva vnútra a schopnosti fungovania Policajného zboru nielen teraz, ale aj do budúcnosti,“ dodal.

Migaľ odmietol, že by neúčasť ministra značila spor medzi partnermi. „To nemá absolútne nič s koaličnou krízou, tu žiadna koaličná kríza nie je,“ vyjadril sa. Poslanec v súvislosti s platmi policajtov pripomenul, že len nedávno dostali jednorazové 500-eurové odmeny. „Pokiaľ viem, tak dnes v rámci vyťaženého pracovného programu pán minister má stretnutie aj s ministrom financií o tom, aby dokázal zháňať zdroje na to, aby sa dokázali systematicky riešiť platy a navyšovanie platov policajtov,“ povedal po neotvorenom výbore poslanec.

Minister pripomína 500-eurové odmeny

Šutaj Eštok bude rokovať o finančných zdrojoch na zvýšenie platov policajtov v piatok 28. júna. „Použijem všetku svoju politickú silu na to, aby sme tie zdroje pre policajtov našli,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň však poukázal na zlý stav verejných financií.

„Či to bude zvýšenie tarify, či to bude zvýšenie nejakých príplatkov, to je technické rokovanie, ktoré musíme mať s ministerstvom financií. Základná otázka je, aký veľký balík,“ podotkol. Doplnil, že policajtom bola pred dvomi mesiacmi vyplatená 500-eurová odmena. Avizuje polročné odmeny a modernizáciu techniky.

Poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel hovorí, že absencia ministra vnútra na výbore značí, že zvyšovanie platov je pre neho nepríjemnou témou. „Minister vnútra ťahal policajtov za nos keď sa mu to hodilo pred eurovoľbami, pred prezidentskými voľbami, nasľuboval hory-doly, aby si získal priazeň. Keď už je po voľbách, bublina spľasla a zrazu nie sú peniaze. To sú naozaj výhovorky. Ak vedel, že nie sú peniaze, tak im nemal nič sľubovať, ale minister vnútra vždy len všetko garantoval dopredu,“ reagoval.

Ponúkol svoje miesto

Policajní odborári vo otvorenom vyhlásení ministrovi upozornili, že napriek prísľubu a slovu chlapa, ktoré im dal vlani v decembri neregistrujú žiaden hmatateľný krok, ktorý by im zabezpečil lepšie platové podmienky.

„Pán minister, príslušníci Policajného zboru slúžia v nezávidenia­hodných podmienkach, v starých rozpadávajúcich sa plesnivých budovách, v značne „vintage“ odeve, na už skoro vyradených zasekávajúcich sa počítačoch, ale slúžia lebo chcú, lebo si zvolili toto životné poslanie. Neskúšajte, prosím, preto trpezlivosť aj tých posledných, ktorí ešte nezavelili na ústup, lebo práve Vy budete ten, ktorý tu posledný zhasne, zamkne a dá petlicu,“ napísali vo vyhlásení.

Šutaj Eštok v nedeľu v ta3 povedal, že je potrebné konsolidovať verejné financie na úrovni 1,5 miliardy eur. „A potom tu máte požiadavku, ktorú ja presadím, a garantujem vám, že budem za tých policajtov boxovať, aby sme im tento rok tie platy v nejakej forme zvýšili. Na to dávam svoju hlavu ako predseda koaličnej strany,“ vyhlásil.

„Som zvedavý, či minister dodrží aspoň ten sľub, že ak sa platy nezvýšia, tak odstúpi z funkcie,“ dodal Grendel.