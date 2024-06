Komora učiteľov hodnotí končiaci školský rok ako náročný, nepomohol k stabilite a spomaleniu

Pozitívne hodnotí akcentovanie témy duševného zdravia detí a učiteľov, ale aj ďalších zamestnancov, čo považuje za dobrú správu. Uviedla to vo svojom vyhlásení ku končiacemu sa školskému roku. Kladne SKU hodnotí aj úsilie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas) pokračovať v načatých reformách a politicky ich zastrešiť.

Ide napríklad o zjednotenie financovania materských škôl a školských klubov detí, podporné opatrenia, ktoré sú finančne kryté a podporované aj štátnym rozpočtom, či snahu o finančnú podporu cez regionálne príspevky.

Slovenskí žiaci v testovaní PISA dopadli tragicky (Archívne video) Video

V prípade regionálnych príspevkov ale komora kriticky vníma ich nerovnomerné nastavenie. Zástupcovia pedagógov pri nich poukazujú, že vynechané boli stovky zamestnancov materských škôl, školských klubov detí, pedagogickí asistenti, ale aj odborní zamestnanci poradenských zariadení a škôl.

Čítajte viac Štát, mimovládka a samosprávy spájajú sily: Drucker a Keketi spečatili spojenectvo s akadémiou Mateja Tótha

„Ministrom nádejne vnímaná snaha zapojiť všetkých aktérov cez viac ako 30 pracovných skupín/projektov nie je nová a zväčša slúži na unavenie odborníkov a aktérov. Na skutočnú kvalitu by muselo ministerstvo nastaviť kvalitu takýchto skupín. Mnohé boli formálne, nepripravené, bez kvalitnej facilitácie diskusie a najmä, väčšinou ani neslúžili k nastaveniu zmien, ale skôr ako frustračné okienko,“ kritizuje SKU a dodáva, že participácia má rôzne formy a nie vždy to musí byť pracovné stretnutie so širokým zastúpením.

„Odporúčame ministerstvu v týchto veciach sa obrátiť na profesionálov na participáciu a facilitáciu, aby sa nemrhalo energiou toľkých ľudí s malým efektom,“ dodáva komora.

Čítajte viac Vysvedčenie dostane viac ako 730-tisíc žiakov základných a stredných škôl

SKU je znepokojená tým, že predmetom diskusie stále nie je zvyšovanie platov, a to z dôvodu, že atraktivita učiteľskej práce, ale i ďalších profesií v školstve, je na sklonku školského roka kritická a školy opäť hľadajú kvantá zamestnancov.

Komora tiež zdôraznila, že pedagógovia sa dlhodobo vzďaľujú vysokoškolsky vzdelaným pokiaľ ide o výšku platov. Podľa nich tiež chýba vôľa systémovo nastaviť zvyšovanie platov, po čom dlhodobo volajú.

„Najkritickejším momentom ostáva opäť nezvládnutý legislatívny proces k takmer všetkým školským zákonom, ktoré si ministerstvo pripravilo bez diskusie a zapracovania pripomienok z pracovných skupín. Je to facka pre mnoho odborníkov, ktorí strácali pol roka čas a prinášali podnety z praxe,“ uzatvára SKU.