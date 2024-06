Tragédia pri Nových Zámkoch: Podľa Ráža vlak nemal na trati čo robiť, zlyhal zrejme ľudský faktor

Vlak podľa predbežných informácií išiel po koľaji, ktorá bola po predošlých výdatných dažďoch vylúčená z prevádzky. Trať tým pádom nefungovala a nemali po nej prechádzať žiadne vlaky.

"Nehodu spôsobilo viacero faktorov. V prvom rade to bolo počasie, ktoré deň predtým spôsobilo záplavu a výluku jednej koľaje na tejto trati. Vlak, ktorý sa na nej objavil, tam nemal čo robiť. Predbežné výsledky vyšetrovania ukazujú, že nedošlo k systémovému ani technickému zlyhaniu, pravdepodobne išlo o zlyhanie ľudského faktora,“ povedal Ráž.

Dodal, že na uzavretej koľaji nebol kvôli jej výluke zapnutý systém riadenia závor pre chránený prejazd, kde sa vlak stretol s autobusom. Lokomotíva patrila Českým dráham, vo vlaku podľa dostupných informácií utrpel zranenie iba rušňovodič.

Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Alexander Sako na tlačovom brífingu priblížil, že na železničnom priecestí pri Nových Zámkoch najprv pri spustených závorách prešiel osobný vlak smerom na Nové Zámky.

„Následne sa na priecestí závory dvihli, do koľajiska najprv vošlo osobné auto a následne za ním autobus, ktorý sa v tej kritickej chvíli zrazil s medzinárodným rýchlikom Praha – Budapešť,“ priblížil pravdepodobné okolnosti tragickej nehody Sako s tým, že predbežne to vyzerá tak, že vlak išiel po koľaji, ktorá bola v tom čase uzavretá.

Obaja informovali, že okolnosti zrážky autobusu a vlaku vyšetruje polícia a tiež tímy z ministerstva dopravy, ŽSR a Železničnej spoločnosti Slovensko.

Polícia v Nových Zámkoch začala v prípade zrážky vlaku s autobusom trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom usmrtenie a ublíženia na zdraví. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

K nehode došlo vo štvrtok krátko po 17.00 h na železničnom priecestí na Dvorskej ceste v Nových Zámkoch. Vyslané k nej boli všetky záchranné zložky.

Z doposiaľ presne nezistených príčin vošiel vodič autobusu na železničné priecestie v čase, keď tadiaľ prechádzal vlak. Následne došlo k ich zrážke, pričom autobus roztrhlo na dve časti. Prvá časť zostala zakliesnená pod vlakom a druhú časť odhodilo vedľa koľajiska.

Pri dopravnej nehode utrpelo sedem osôb z autobusu zranenia nezlučiteľné so životom. Štyri osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Vo vlaku sa nikto nezranil. Na miesto ihneď smeroval aj tím posttraumatickej intervencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorý poskytoval krízovú intervenciu príbuzným obetí.